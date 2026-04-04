Fogyasztóvédelmi nagyüzem húsvét előtt: több mint 6,3 millió lejre bírságoltak

Képünk illusztráció
Fotó: Tuchiluș Alex
Az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC) ezen a héten (március 30. és április 3. között) több mint 1700 gazdasági szereplőnél végzett ellenőrzéseket, és 2384 bírságot szabott ki, több mint 6,3 millió lej értékben.
2026. április 04., 19:132026. április 04., 19:13
2026. április 05., 15:162026. április 05., 15:16
Az intézmény szombati közleménye szerint a fogyasztóvédelmi felügyelők
véglegesen kivontak a forgalomból több mint 160 ezer lej értékű nem megfelelő terméket,
ideiglenesen több mint 3,2 millió lej értékű áru értékesítését állították le,
és 18 gazdasági szereplő tevékenységét függesztették fel a hiányosságok kijavításáig.
A leggyakoribb szabálytalanságok a következők voltak:
nem engedélyezett helyiségekben végzett tevékenység;
tollmaradványok és tollcsonkok konyhakésznek hirdetett termékeken;
fokozottan romlandó termékek – köztük tojás, bárányhús, húskészítmények, sütemények és krémek – nem megfelelő hőmérsékleten történő tárolása;
törött vagy szennyezett tojások forgalmazása;
túlzottan jegesedett fagyasztott termékek forgalmazása;
égett sütőolaj használata
– ismerteti az Agerpres.
szóljon hozzá!