Hiába a száguldás, az autópályán is „utolérnek” a rendőrök

Csaknem 2500 szabálysértési bírságot róttak ki a múlt héten az autópálya-rendőrök a közlekedésbiztonsági ellenőrzéseik során, ezek közül a legtöbbet, 431-et, gyorshajtás miatt.

Székelyhon 2026. április 04., 17:58

Az Országos Rendőr-főkapitányság szombati közleménye szerint az autópálya-rendőrség munkatársai március 23. és 29. között összesen 2459 bírságot szabtak ki:

431-et a megengedett sebességhatár túllépése, 258-at pedig a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt.

Emellett 76 esetben műszaki hibákért, 44 esetben az érvényes időszakos műszaki vizsga hiánya miatt,

192 esetben pedig a járművezetők vezetési idejére és a tachográfok használatára vonatkozó szabályok megszegéséért büntettek.