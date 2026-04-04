Közel négyezer cég függesztette fel tevékenységét 2026 első két hónapjában

Az Országos Cégnyilvántartási Hivatal szombaton közzétett adatai szerint 2026 első két hónapjában 3853 vállalat függesztette fel a tevékenységét Romániában, 16,51 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában.
A tevékenységüket felfüggesztő cégek száma Bukarest (457, 28,37 százalékos növekedés 2024-hez képest) mellett Kolozs (215, plusz 20,11 százalék), Bihar (202, plusz 12,85 százalék), Iași (197, plusz 23,12 százalék), Szeben (172, plusz 39,84 százalék), Brassó (155, plusz 23,02 százalék) és Neamț (151, plusz 12,69 százalék) megyében volt a legnagyobb, illetve Giurgiu (14, mínusz 54,84 százalék), Ialomița (23, mínusz 64,29 százalék), Teleorman (28, mínusz 3,7 százalék), Brăila (26, mínusz 18,75 százalék) és Vrancea (29, mínusz 43,14 százalék) megyében a legkisebb – ismerteti az Agerpres.
Tevékenység szerinti bontásban
a nagy- és kiskereskedelem (367, mínusz 34,23 százalék),
a szakmai, tudományos és műszaki tevékenységek területén (155, mínusz 30,8 százalék),
illetve a szállításban és raktározásban (153, mínusz 24 százalék)
jegyezték a legtöbb cégfelfüggesztést.
Idén februárban 1807 vállalat függesztette fel a tevékenységét.
szóljon hozzá!