Ilyen volt a legnagyobb szabadtéri ételszentelés az évek alatt

Fotó: Pinti Attila
Napsütésben, borús időben, hidegben, a járványhelyzet miatt otthon ülve, maszkban, majd újból tömegesen – rövid videóban foglaltuk össze a húsvétvasárnapi csíkszeredai ételszenteléseket.
2026. április 04., 17:292026. április 04., 17:29
Több mint egy évtizede a miénk a Húsvétvasárnap reggelén ezreket megmozgató, a Kárpát-medence legnagyobbjának tartott, emiatt pedig kuriózummá vált ételszentelés.
Csíkszereda főtere minden Húsvétvasárnap reggelén megtelik emberekkel, akik szenteltetni viszik a húsvéti asztalra kerülő ételeiket.
Ez alól 2020 volt kivétel, amikor a járványhelyzet miatt otthonmaradásra szólítottak fel mindenkit.
A világjárvány után azonban először maszkban, majd anélkül,
Mi pedig élőben közvetítjük azok számára, akik személyesen nem tudnak jelen lenni a Szabadság téren.
