Tervezet: megbírságolhatják azokat az autósokat akik töltés nélkül parkolnak az elektromos töltőállomásoknál

Szabálysértésnek minősül a nem töltés alatt álló járművek parkolása az elektromos autók töltőpontjain – írja elő a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) közúti közlekedési törvényt módosító tervezete.

Az USR szombati közleménye szerint a jogszabályjavaslat pontosítaná az elektromos járművek töltésére kijelölt helyek meghatározását, és

A tervezet kezdeményezőinek indoklása szerint az elektromos járművek vezetői gyakran nem tudják feltölteni járművüket, mert

– ismerteti az Agerpres .

a közhasznú infrastruktúrának számító töltőpontok melletti helyeket más autósok parkolóként használják.

A közlemény szerint ezek nem közönséges parkolóhelyek, ezért rendeltetésellenes használatuk akár közlekedésbiztonsági kockázatot is jelenthet.

Az USR arra is felhívta a figyelmet, hogy Románia továbbra is sereghajtó Európában a töltőinfrastruktúra terén: ezer lakosra mindössze 0,3 töltőpont jut.