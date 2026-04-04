Fémvázas fészektartókkal segítik a gólyák megtelepedését Csomakőrösön

Gondoskodnak a gólyákról Csomakőrösön: miután a tavaly egy gólyafészek kigyúlt a faluban, három fészektartó fémvázat is felszereltetett a kovásznai polgármesteri hivatal.

Tavaly rövidzárlat következtében kigyúlt az egyik gólyafészek Csomakőrösön, ettől a héttől pedig a hasonló esetek elkerülése érdekében és újabb gólyák letelepedésére számítva

a kovásznai polgármesteri hivatal saját költségvetéséből öt fészektartó kivitelezését finanszírozta.

Ezekből hármat a napokban a villanyszolgáltatótól kölcsönzött emelődarus autó segítségével helyeztek ki a csomakőrösi villanyoszlopokra, további kettő elhelyezésére pedig a lakosságtól várnak javaslatokat.

Amennyiben van rá igény, további fémvázas fészkelőhelyeket is kihelyeztet az önkormányzat – tudtuk meg.