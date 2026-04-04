Több mint ötezer tűzoltó áll készenlétben a húsvéti hétvégén

Ezen a hétvégén naponta több mint 5000 tűzoltó teljesít szolgálatot, akik csaknem 4000 járművel és más technikai eszközzel állnak készenlétben sürgősségi orvosi segítségnyújtásra és tűzoltásra.

Székelyhon 2026. április 04., 13:422026. április 04., 13:42

A Katasztrófavédelmi Főelügyelőség (IGSU) Facebook-oldalán közzétett bejegyzés szerint

a katolikus húsvét és az ortodox virágvasárnap idején több mint 500 SMURD-egység biztosítja a sürgősségi orvosi esetek ellátását.

Emellett bevetésre kész 71 tömeges balesetekhez használt jármű és 114 műszaki mentőautó is – ismerteti az Agerpres.

A tűzoltók a következő időszakban ellenőrzéseket tartanak a várhatóan nagy tömegeket fogadó templomokban és a kolostorok területén található szálláshelyeken.

Hasonló ellenőrzések lesznek a turisztikai egységeknél és a turisztikai övezetekben gazdasági tevékenységet folytató létesítményeknél – vendéglőknél, üzleteknél – is.