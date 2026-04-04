100 szék – 100 esély: jótékonysági est a nehézsorsú gyerekekért

Rászoruló gyerekeknek segít a Diakónia Alapítvány. Képünk illusztráció
Fotó: Rab Zoltán
A Diakónia Alapítvány szervezésében április 18-án 16 órai kezdettel jótékonysági rendezvényt tartanak a zabolai Mikes kastélyban. A bevételt a KinderEd programba járó szegény gyermekek délutáni oktatására és napi meleg ebédjére fordítják.
A résztvevők az est során megismerkedhetnek a Diakónia Keresztyén Alapítvány Gyermekjóléti és családsegítő ágazatának KinderEd programjával, megcsodálhatják a kastély környezetét, illetve egy gasztroséta keretén belül megkóstolhatják a helyi termelők portékáit.
Mi több, lesz hangulatos grillezés a parkban, és meghívott fellépők – a Free Connection zenekar, a Kincskeresők néptáncegyüttes – biztosítják a jó hangulatot. Az est házigazdája Gregor Roy Chowdhury-Mikes gróf lesz.
„Minden körülmény adott a feltöltődéshez: a helyszín, a zene, a hangulat, a lehetőség egy kisgyermek segítésére, a helyi termelők portékáiból összeállított ízletes svédasztalos vacsora, grillezési élmények, a jó társaság” – írják a szervezők.
A jegyek online is megvásárolhatóak ide kattintva. Az érdeklődőket arra kérik, április 14-ig jelezzék részvételi szándékukat a következő személyeknek: Apor Zsuzsanna (tel. 0755-359 159), Bokor Tóth Orsolya (0745-022 773), Torma Vera (0745-024 315).
A barcasági Apácán a húsvéti kakaslövés éppúgy része az ünnepnek, mint a szemetelés és kapulopás, a piros tojás és a locsolkodás. A hagyomány világszinten egyedülálló, a jelképes bosszúállással több évszázados sérelemre emlékeznek.
Ilie Bolojan miniszterelnök áldott ünnepeket kívánt a katolikus és protestáns híveknek, akik április 5-én ünneplik a húsvétot.
Románia NATO-hoz vezető útja azon a mély meggyőződésen alapult, hogy az ország a demokrácia, a szabadság és a jogállamiság közösségéhez akar tartozni – üzente vasárnap Nicușor Dan a szövetség alapító okirata aláírásának 77. évfordulója alkalmából.
XVI. Leó pápa húsvétvasárnapi beszédében bejelentette, hogy április 11-re imavirrasztást hirdet meg a békéért. A pápa mindenkit arra szólított fel, csatlakozzon az imához.
A levélben szavazó választópolgárok, akik nem kapták meg postai úton a levélcsomagjukat, hétfőtől személyesen kérhetik annak pótlását a külképviseleteken vagy országgyűlési egyéni választókerületi választási irodákban.
Tizennyolc éves, ittasan vezető sofőrt is lekapcsoltak a Hargita megyei rendőrök a húsvéti ünnepek során.
Az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) vasárnap közölt adatai szerint februárban 11 898 személynek folyósítottak különnyugdíjat, 40-nel többnek, mint előző hónapban.
A húsvétvasárnapi szabadtéri ételszentelés legfelemelőbb pillanatai közé tartozik a magyar és a székely himnuszok eléneklése.
Az élelmiszerárak tavaly április óta mintegy 10 százalékkal emelkedtek, és ortodox húsvét után újabb drágulás jöhet az energia- és üzemanyagköltségek növekedése miatt – jelentette ki a vasárnap Agerpresnek Aurel Popescu.
Háziállatok is áldozatul estek annak a tűzvésznek, amely a Maros megyei Petelén ütött ki és amelyhez vasárnap kora hajnalban riasztották a szászrégeni tűzoltókat.
