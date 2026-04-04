100 szék – 100 esély: jótékonysági est a nehézsorsú gyerekekért

A Diakónia Alapítvány szervezésében április 18-án 16 órai kezdettel jótékonysági rendezvényt tartanak a zabolai Mikes kastélyban. A bevételt a KinderEd programba járó szegény gyermekek délutáni oktatására és napi meleg ebédjére fordítják.

A résztvevők az est során megismerkedhetnek a Diakónia Keresztyén Alapítvány Gyermekjóléti és családsegítő ágazatának KinderEd programjával, megcsodálhatják a kastély környezetét, illetve egy gasztroséta keretén belül megkóstolhatják a helyi termelők portékáit.

Mi több, lesz hangulatos grillezés a parkban, és meghívott fellépők – a Free Connection zenekar, a Kincskeresők néptáncegyüttes – biztosítják a jó hangulatot. Az est házigazdája Gregor Roy Chowdhury-Mikes gróf lesz.

„Minden körülmény adott a feltöltődéshez: a helyszín, a zene, a hangulat, a lehetőség egy kisgyermek segítésére, a helyi termelők portékáiból összeállított ízletes svédasztalos vacsora, grillezési élmények, a jó társaság” – írják a szervezők.

A jegyek online is megvásárolhatóak ide kattintva. Az érdeklődőket arra kérik, április 14-ig jelezzék részvételi szándékukat a következő személyeknek: Apor Zsuzsanna (tel. 0755-359 159), Bokor Tóth Orsolya (0745-022 773), Torma Vera (0745-024 315).