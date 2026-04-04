Továbbra is a negatív hitelminősítésben marad Románia, stagnáló gazdaságra van idén kilátás

Az S&P Global Ratings megerősítette Románia hosszú és rövid lejáratú államadósság-besorolását a BBB mínusz/A-3 szinten, a kilátást pedig továbbra is negatívnak minősítette – derül ki a hitelminősítő közleményéből.
Az S&P szerint a gazdasági növekedés lassulása és a közel-keleti háború üzemanyagárakra gyakorolt hatása ellenére a bukaresti kormánykoalíció előre fog lépni a tervezett deficitcsökkentő csomagjának végrehajtásában.
A hitelminősítő indoklása szerint egyes konkrét intézkedések ugyan vitákat váltottak ki a kormánypártok között, de
Az S&P ugyanakkor arra számít, hogy a román gazdaság 2026-ban csaknem stagnálni fog, mindössze 0,25 százalékkal nő, mivel a deficitcsökkentő intézkedések, a reálbérek csökkenése és az energiaárak emelkedése visszafogja a lakossági fogyasztást.
Prognózisuk szerint 2027 és 2029 között a növekedés 2,5 százalékra gyorsulhat, feltéve, hogy
fennmaradnak az infrastrukturális beruházások,
nem enyhül a költségvetési szigor,
helyreáll a fogyasztás,
javul a külső kereslet,
és Románia időben, hatékonyan használja fel az uniós forrásokat.
A hitelminősítő arra is számít, hogy Románia költségvetési hiánya a 2026-ban GDP 6,5 százalékára, 2027-ben pedig az 5,5 százalékára csökken a 2025-ös 7,7 százalékról. A prognózist az S&P a 2026-os költségvetésre alapozza, amely
A hitelminősítő ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a politikai bizonytalanság és a deficitcsökkentő intézkedések nehézkes végrehajtása továbbra is kockázatot jelent. A költségvetést jogi csaták övezhetik, az adóbehajtás hatékonysága alacsony, a közigazgatási reformok sikere pedig kérdéses. Közben
– állapították meg az elemzők.
Az S&P közölte azt is, hogy a következő két évben leminősítheti Romániát, ha a költségvetési konszolidáció pályája jelentősen eltér a várakozásoktól. Ez akkor fordulhat elő, ha a kormány kiigazító intézkedései elégtelennek bizonyulnak, vagy ha a gyenge gazdasági növekedés rontja ezek hatékonyságát.
A hitelminősítő akkor is mérlegelheti a leminősítést, ha fokozódnak a külső nyomások, például a közel-keleti háború miatt súlyosabbá válik vagy elhúzódik az energiapiaci zavar, ami az infláció megugrásához vezethet.
