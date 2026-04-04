Álló autónak, útjelző oszlopnak ütköztek, sáncban is kikötöttek ittas sofőrök

A székelyudvarhelyi rendőröket egy – szerencsére csak anyagi kárral járó – balesethez riasztották pénteken délben. Egy 53 éves, felsőboldogfalvi férfi a 131-es megyei úton haladva nekiment egy út szélén álló autónak. A helyszínen az alkoholszonda 0,92 mg/l alkoholt mutatott ki a sofőr által kilélegzett levegőben.

Ugyanaznap délután a gyergyószentmiklósi rendőrök egy összetört autót vettek észre a városban. Kiderült, hogy egy 55 éves sofőr a Rákóczi Ferenc utcában egy közlekedési táblának ütközött. A műszer 0,97 mg/l alkoholt mért a leheletéből.

Péntek este az udvarhelyi rendőrök egy 29 éves férfit értek tetten ittas vezetésen. Nála 0,51 mg/l alkoholt mutatott ki az alkoholszonda.

A Hargita megyei rendőrségi statisztikát Csíkszereda zárta: este fél tíz előtt a 112-es sürgősségi hívószámon jelentették, hogy baleset történt a Kertészek utcában. Egy 39 éves külföldi autóvezető elvesztette uralmát a jármű felett, majd a menetirányával megegyező oldalon a betonozott sáncban kötött ki. Nem sérült meg, de a bűnvádi eljárás alól ő sem vonhatja ki magát, mivel 1,09 mg/l alkoholszintet mutattak ki a leheletéből.

Szombat hajnalban végül egy zetelaki férfi akadt fenn a rostán Székelyudvarhelyen, nála 0,72 mg/l légalkoholszintet mértek.