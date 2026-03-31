Korrupciós ügy: 350 ezer eurót találtak a közúti hatóság elnökének két lakásán

Több százezer eurót találtak a korrupcióellenes ügyészek a Román Közúti Hatóság (ARR) vezetője, Cristian Anton bukaresti és temesvári lakásán tartott keddi házkutatáskor.

2026. március 31., 16:37

A nyomozáshoz közel álló források szerint az intézményvezető két lakásán

összesen 350 ezer eurónak megfelelő összeget foglaltak le lejben és euróban.

A korrupcióellenes ügyészség (DNA) kedden házkutatást tartott a Román Közúti Hatóságnál is – írja az Agerpres.

A DNA hivatalos közleménye szerint Bukarestben, valamint Bákó, Dolj, Temes és Vâlcea megyében összesen 23 helyszínen vizsgálódtak, amelyekből az egyik egy közintézmény székhelye, a többi cégszékhely vagy magánlakás. Az ügyben 2025-től elkövetett korrupciós cselekmények és bűnszervezet létrehozásának gyanújával nyomoznak – derül ki a tájékoztatásból.

Ügyészségi források szerint a nyomozásban 12 személy érintett, köztük az ARR vezetője, Cristian Anton. A gyanú szerint az érintettek

600 és 1500 euró közötti összegért cserébe előre átadták a vizsgatételeket a közúti árufuvarozói képesítést megszerző sofőröknek.

Ezek is érdekelhetik

Három kilométert cipelte az erdész a kislányokat, miután megtalálta őket
Kiszámolták, mennyivel csökkennének az üzemanyagárak a jövedéki adó mérséklése esetén
Kiütés és elképesztő fordítás: bajnok a GYHK U15-ös együttese
Uniós források szerint Brüsszel stratégiát készít Orbán Viktor esetleges győzelmére
Feszült, kemény meccsen került egy lépésre a döntőtől a Gyergyói Hoki Klub
Dr. Hompoth György: Robbanásszerűen megnőtt az endometriózis előfordulása
Három kilométert cipelte az erdész a kislányokat, miután megtalálta őket
Székelyhon

Három kilométert cipelte az erdész a kislányokat, miután megtalálta őket
Kiszámolták, mennyivel csökkennének az üzemanyagárak a jövedéki adó mérséklése esetén
Székelyhon

Kiszámolták, mennyivel csökkennének az üzemanyagárak a jövedéki adó mérséklése esetén
Kiütés és elképesztő fordítás: bajnok a GYHK U15-ös együttese
Székely Sport

Kiütés és elképesztő fordítás: bajnok a GYHK U15-ös együttese
Uniós források szerint Brüsszel stratégiát készít Orbán Viktor esetleges győzelmére
Krónika

Uniós források szerint Brüsszel stratégiát készít Orbán Viktor esetleges győzelmére
Feszült, kemény meccsen került egy lépésre a döntőtől a Gyergyói Hoki Klub
Székely Sport

Feszült, kemény meccsen került egy lépésre a döntőtől a Gyergyói Hoki Klub
Dr. Hompoth György: Robbanásszerűen megnőtt az endometriózis előfordulása
Nőileg

Dr. Hompoth György: Robbanásszerűen megnőtt az endometriózis előfordulása
Hirdetés

2026. március 31., kedd

Háromszéki gazdák termékei is felkerültek egy ismert hipermarket polcaira

Több Kovászna megyei termék is bekerült az egyik nagyáruház kínálatába, egy helyre csoportosítva a helyi készítésű árukat. Az AgroSIC emellett online értékesítési platformot fejleszt a kistermelőknek.

2026. március 31., kedd

2026. március 31., kedd

Juhokat ölt meg a medve egy háromszéki faluban, Kézdivásárhelyen is feltűnt egy bocsos nagyvad

Öt juhot és két bárányt ölt meg egy medve, amely a háromszéki Maksa településen, a főút mentén fekvő gazdaságban tört be egy istállóba keddre virradóra.

2026. március 31., kedd

2026. március 31., kedd

A PSD: cinizmus a kormány döntésképtelensége az üzemanyagok ügyében

A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu „cinizmusnak” tartja, hogy a kormány késik az üzemanyagárak emelkedését mérséklő intézkedések elfogadásával.

2026. március 31., kedd

2026. március 31., kedd

Nyártól minden páciens hozzáférhet majd a saját digitális kórlapjához az egészségbiztosító elnöke szerint

Az elektronikus orvosi nyilvántartás idén nyártól lesz elérhető, és egy felhasználónév, valamint egy jelszó segítségével minden beteg hozzáférhet majd a saját digitális kórlapjához a mobiltelefonjáról, laptopjáról, számítógépéről vagy táblagépéről.

2026. március 31., kedd

2026. március 31., kedd

650 millió dolláros hitelt hagyott jóvá a Világbank a román kormány fejlesztési projektjeinek támogatására

A Világbank jóváhagyott egy 650 millió dolláros hitelt Románia számára a kormány fejlesztési projektjeinek támogatására.

2026. március 31., kedd

2026. március 31., kedd

Tüntetnek a fogyatékossággal élők Bukarestben

Tüntetést szervez kedden a fogyatékossággal élők ügyeivel foglalkozó országos tanács (CNDR) a fővárosi Győzelem (Victoriei) téren a fogyatékossággal élők juttatásának alacsony szintje és az adóztatásukat érintő legutóbbi változások miatt.

2026. március 31., kedd

2026. március 31., kedd

Munkahelyüket féltve tüntettek a vegyipari kombinát alkalmazottai

Utcára vonult kedden délelőtt a marosvásárhelyi vegyipari kombinát több mint háromszáz alkalmazottja, hogy a gyár megmentését követelje. A tüntetők szerint a kormány kezében van az üzem sorsa, amely egy hónap múlva végleg bezárhat.

2026. március 31., kedd

2026. március 31., kedd

45 ezer lejes bírságot kapott a marosludasi önkormányzat az illegális hulladéklerakóban kiütött tűz miatt

A Maros megyei környezetőrség 45 ezer lejre bírságolta meg Marosludas polgármesteri hivatalát, miután március 24-én tűz ütött ki egy illegális hulladéklerakóban, amelyet 72 órás beavatkozás után sikerült eloltani.

2026. március 31., kedd

2026. március 31., kedd

Bolojan szerint az árak emelkedése gazdasági visszaesést fog eredményezni idén

Ilie Bolojan szerint a 2026-os év a vártnál nehezebb lesz, mivel a közel-keleti helyzet jelentősen bonyolítja a dolgokat; és megemlítette, hogy az árak emelkedése enyhe gazdasági visszaesést eredményez.

2026. március 31., kedd

2026. március 31., kedd

Várják a CSM véleményezését a nyugdíj és a közalkalmazotti fizetés halmozását tiltó törvénytervezethez

A nyugdíj és a közalkalmazotti fizetés halmozását tiltó törvénytervezet készen van, és csak a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) véleményezésére várnak – jelentette ki hétfő este Ilie Bolojan miniszterelnök.

2026. március 31., kedd

