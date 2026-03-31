45 ezer lejes bírságot kapott a marosludasi önkormányzat az illegális hulladéklerakóban kiütött tűz miatt

Fotó: Maros megyei tűzoltóság
A Maros megyei környezetőrség 45 ezer lejre bírságolta meg Marosludas polgármesteri hivatalát, miután március 24-én tűz ütött ki egy illegális hulladéklerakóban, amelyet 72 órás beavatkozás után sikerült eloltani.
A környezetőrség kedden a Facebook-oldalán emlékeztetett, hogy idén februárban már kirótt egy 45 ezer lejes bírságot a marosludasi polgármesteri hivatalnak az illegális hulladéklerakó használata miatt, és elrendelte az ott tárolt szemét eltávolítását.
Az intézmény további 45 ezer lejes bírságot rótt ki a városvezetésre, és elrendelte a tűz után megmaradt hulladék eltávolítását. Figyelembe véve, hogy a hulladékok égetése bűncselekménynek minősül, a környezetőrség feljelentést tett a marosludasi ügyészségen – ismerteti az Agerpres.
A március 24-én kiütött tűz sűrű füstöt eredményezett, amely miatt a hatóságok négy RO-Alert figyelmeztetést is kiküldtek a város lakosságának.
A tüzet 72 órás megszakítatlan beavatkozás után sikerült csak eloltaniuk a tűzoltóknak.
