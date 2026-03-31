Juhokat ölt meg a medve egy háromszéki faluban, Kézdivásárhelyen is feltűnt egy bocsos anyamedve

Öt juhot és két bárányt ölt meg egy medve, amely a háromszéki Maksa településen, a főút mentén fekvő gazdaságban tört be egy istállóba keddre virradóra.

Bodor Tünde 2026. március 31., 15:392026. március 31., 15:39

„A nagyvad végül anélkül vonult el a helyszínről, hogy egyet is magával vitt volna az általa elpusztított jószágok közül – számolt be az esetről Ráduly István, Kovászna megye prefektusa kedden. Hirdetés „A medve által feldúlt gazdasághoz érkező sürgősségi bizottság

már nem találta a helyszínen a nagyvadat, de azért lámpázva-dobolva körbejárták a környéket, hogy a falu közeléből is elriasszák”

– közölte érdeklődésünkre Vitályos Lajos maksai polgármester. „Sajnos, a kárfelméréshez 24 órát kell biztosítani a bizottságnak, így a tetemeket nem szabad elvinni a helyszínről, ami ismét a helyszínre – Eresztevénybe – csalogathatja a ragadozót. De

a vadőr készenlétben van, már este nyolc órától járőrözni fog a környéken és készen áll a közbelépésre, ha a medve visszatérne”