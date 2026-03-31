Háromszéki gazdák termékei is felkerültek egy ismert hipermarket polcaira

Több Kovászna megyei termék is bekerült az egyik nagyáruház kínálatába, egy helyre csoportosítva a helyi készítésű árukat. Az AgroSIC emellett online értékesítési platformot fejleszt a kistermelőknek.

A helyi termelőkre összpontosítja idei tevékenységét az AgroSIC. Amellett, hogy online értékesítési platformot hoznak létre a kistermelők számára, tavasszal az árkosi Arkäse sajtgyárral közösen

több Kovászna megyei terméket is sikerült bejuttatni a Carrefour nagyáruház kínálatába, ráadásul egyetlen helyre csoportosítva.

Az üzletben külön polcrendszert és hűtőt alakítottak ki a helyben készített sajtok, gyümölcsízek, fűszerkeverékek és kézműves tészták számára. A következő napokban a háromszéki termékeknek fenntartott kis sziget tematikus reklámtáblákat is kap.

Igyártó Réka, az AgroSIC vezetője és Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke sajtótájékoztatón jelentette be az újdonságokat, ugyanakkor a 2025-ös év eddigi megvalósításait is értékelték.

Gazdafórumok és öntözés

A megyei tanács támogatásával működő egyesület tizennégy éve segíti a gazdák munkáját, valamint a kapcsolattartást köztük és a mezőgazdasági intézmények, szervezetek között. Igyártó Réka felidézte: az egyesület az utóbbi évekhez hasonlóan idén is gazdafórumokkal indította az esztendőt. Ezek célja, hogy