Háromszéki gazdák termékei is felkerültek egy ismert hipermarket polcaira

Gazdatalálkozók keretében tájékoztatják a háromszékieket a támogatási programokról • Fotó: Csulak Zoltán

Gazdatalálkozók keretében tájékoztatják a háromszékieket a támogatási programokról

Fotó: Csulak Zoltán

Több Kovászna megyei termék is bekerült az egyik nagyáruház kínálatába, egy helyre csoportosítva a helyi készítésű árukat. Az AgroSIC emellett online értékesítési platformot fejleszt a kistermelőknek.

Farkas Orsolya

2026. március 31., 16:002026. március 31., 16:00

A helyi termelőkre összpontosítja idei tevékenységét az AgroSIC. Amellett, hogy online értékesítési platformot hoznak létre a kistermelők számára, tavasszal az árkosi Arkäse sajtgyárral közösen

több Kovászna megyei terméket is sikerült bejuttatni a Carrefour nagyáruház kínálatába, ráadásul egyetlen helyre csoportosítva.

Az üzletben külön polcrendszert és hűtőt alakítottak ki a helyben készített sajtok, gyümölcsízek, fűszerkeverékek és kézműves tészták számára. A következő napokban a háromszéki termékeknek fenntartott kis sziget tematikus reklámtáblákat is kap.

Igyártó Réka, az AgroSIC vezetője és Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke sajtótájékoztatón jelentette be az újdonságokat, ugyanakkor a 2025-ös év eddigi megvalósításait is értékelték.

Gazdafórumok és öntözés

A megyei tanács támogatásával működő egyesület tizennégy éve segíti a gazdák munkáját, valamint a kapcsolattartást köztük és a mezőgazdasági intézmények, szervezetek között. Igyártó Réka felidézte: az egyesület az utóbbi évekhez hasonlóan idén is gazdafórumokkal indította az esztendőt. Ezek célja, hogy

tájékoztassák és eligazítsák a gazdákat a területalapú támogatásokkal, valamint a szükséges applikáció és internetes felület használatával kapcsolatban.

A találkozókra rendszerint meghívják többek között a mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökség (APIA) munkatársait, a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének falugazdászait, a vidéki beruházások ügynökségének (AFIR) képviselőit, valamint az állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági igazgatóság szakembereit.

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, és Igyártó Réka, az AgroSIC igazgatónője • Fotó: Tuchiluș Alex

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, és Igyártó Réka, az AgroSIC igazgatónője

Az AgroSIC tavaly elindította a vízgazdálkodási agrofórumot is. Az egyesület vállalta, hogy

segít a háromszéki gazdáknak a felszíni vizekre alapozott öntözési tervek elkészítésében és az engedélyeztetés folyamatában.

Igyártó Réka elmondása szerint előfinanszírozással támogatták a hidrológiai tanulmányok elkészítését a megye 43 öntözési felületére, és a szükséges dokumentáció összeállítását végző céggel is kedvező megállapodást kötöttek. Ennek köszönhetően

mintegy száz háromszéki gazda fejenként hozzávetőleg egy-két ezer eurót takaríthatott meg.

Az első dokumentációk a napokban kerülnek a megyei vízügyi hatósághoz, ahol arról döntenek, hogy a gazdák megkapják-e a vízhasználati engedélyt.

Elkülönített polcon kapnak helyet a Kovászna megyei kézműves termékek • Fotó: Tuchiluș Alex

Elkülönített polcon kapnak helyet a Kovászna megyei kézműves termékek

Tavalyi eredmények

Tavaly 44-en vettek részt a gasztropontképzésen, és eredményesen zárult a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program is, amelyet a Székely Gazdaszervezetek Egyesületével közösen bonyolítottak le. A felajánlott terményekkel

Kovászna megyei idősotthonokat, kórházakat és rehabilitációs központokat támogattak, de jutott az adományból Maros megyébe és Magyarországra is.

A megye tematikus esztendejéhez, a Gyerekek évéhez csatlakozva megközelítőleg négyezer gyermeknek szerveztek foglalkozásokat: kenyér- és kürtőskalácssütést, mézeskalács-díszítést, valamint gyárlátogatásokat.

A Kürtőskalács-fesztivál részeként szervezett óriásreggelin sikerült megdönteni a magyar rekordot • Fotó: Kiss Zsombor

A Kürtőskalács-fesztivál részeként szervezett óriásreggelin sikerült megdönteni a magyar rekordot

A Kürtőskalács-fesztivál keretében szervezett óriásreggelivel megdöntötték a magyar rekordot. Emellett nagy sikert aratott a termelői vásárral egybekötött oltszemi fogathajtóverseny, a 2025-ben Zágonban szervezett Székelyföldi Vadásznapok, valamint a felsőcsernátoni Molnártalálkozó is.

A 2012 végétől működő egyesületet, az AgroSIC-et azzal a céllal hozták létre a Kovászna megyei és helyi önkormányzatok, hogy a közösségi önszerveződéseket segítse, valamint a tagok számára pályázati tanácsadással szolgáljon. Az AgroSIC a helyi kezdeményezéseket résztámogatások által kívánja ösztönözni, továbbá az állatszemlék, vásárok, agrárkiállítások megszervezésében is részt vállal.

2026. március 31., kedd

Juhokat ölt meg a medve egy háromszéki faluban, Kézdivásárhelyen is feltűnt egy bocsos anyamedve

Öt juhot és két bárányt ölt meg egy medve, amely a háromszéki Maksa településen, a főút mentén fekvő gazdaságban tört be egy istállóba keddre virradóra.

2026. március 31., kedd

A PSD: cinizmus a kormány döntésképtelensége az üzemanyagok ügyében

A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu „cinizmusnak” tartja, hogy a kormány késik az üzemanyagárak emelkedését mérséklő intézkedések elfogadásával.

2026. március 31., kedd

Nyártól minden páciens hozzáférhet majd a saját digitális kórlapjához az egészségbiztosító elnöke szerint

Az elektronikus orvosi nyilvántartás idén nyártól lesz elérhető, és egy felhasználónév, valamint egy jelszó segítségével minden beteg hozzáférhet majd a saját digitális kórlapjához a mobiltelefonjáról, laptopjáról, számítógépéről vagy táblagépéről.

2026. március 31., kedd

650 millió dolláros hitelt hagyott jóvá a Világbank a román kormány fejlesztési projektjeinek támogatására

A Világbank jóváhagyott egy 650 millió dolláros hitelt Románia számára a kormány fejlesztési projektjeinek támogatására.

2026. március 31., kedd

Tüntetnek a fogyatékossággal élők Bukarestben

Tüntetést szervez kedden a fogyatékossággal élők ügyeivel foglalkozó országos tanács (CNDR) a fővárosi Győzelem (Victoriei) téren a fogyatékossággal élők juttatásának alacsony szintje és az adóztatásukat érintő legutóbbi változások miatt.

2026. március 31., kedd

Munkahelyüket féltve tüntettek a vegyipari kombinát alkalmazottai

Utcára vonult kedden délelőtt a marosvásárhelyi vegyipari kombinát több mint háromszáz alkalmazottja, hogy a gyár megmentését követelje. A tüntetők szerint a kormány kezében van az üzem sorsa, amely egy hónap múlva végleg bezárhat.

2026. március 31., kedd

45 ezer lejes bírságot kapott a marosludasi önkormányzat az illegális hulladéklerakóban kiütött tűz miatt

A Maros megyei környezetőrség 45 ezer lejre bírságolta meg Marosludas polgármesteri hivatalát, miután március 24-én tűz ütött ki egy illegális hulladéklerakóban, amelyet 72 órás beavatkozás után sikerült eloltani.

2026. március 31., kedd

Bolojan szerint az árak emelkedése gazdasági visszaesést fog eredményezni idén

Ilie Bolojan szerint a 2026-os év a vártnál nehezebb lesz, mivel a közel-keleti helyzet jelentősen bonyolítja a dolgokat; és megemlítette, hogy az árak emelkedése enyhe gazdasági visszaesést eredményez.

2026. március 31., kedd

Várják a CSM véleményezését a nyugdíj és a közalkalmazotti fizetés halmozását tiltó törvénytervezethez

A nyugdíj és a közalkalmazotti fizetés halmozását tiltó törvénytervezet készen van, és csak a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) véleményezésére várnak – jelentette ki hétfő este Ilie Bolojan miniszterelnök.

2026. március 31., kedd

Tovább drágult kedden az üzemanyag

A kormány meghozott intézkedései mellett tovább emelkedett az üzemanyagok ára kedden. Hétfőn nem volt változás az árakban a szombati emelkedéshez képest.

