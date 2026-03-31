Háromszéki gazdák termékei is felkerültek egy ismert hipermarket polcaira

Gazdatalálkozók keretében tájékoztatják a háromszékieket a támogatási programokról
Fotó: Csulak Zoltán
Több Kovászna megyei termék is bekerült az egyik nagyáruház kínálatába, egy helyre csoportosítva a helyi készítésű árukat. Az AgroSIC emellett online értékesítési platformot fejleszt a kistermelőknek.
A helyi termelőkre összpontosítja idei tevékenységét az AgroSIC. Amellett, hogy online értékesítési platformot hoznak létre a kistermelők számára, tavasszal az árkosi Arkäse sajtgyárral közösen
Az üzletben külön polcrendszert és hűtőt alakítottak ki a helyben készített sajtok, gyümölcsízek, fűszerkeverékek és kézműves tészták számára. A következő napokban a háromszéki termékeknek fenntartott kis sziget tematikus reklámtáblákat is kap.
Igyártó Réka, az AgroSIC vezetője és Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke sajtótájékoztatón jelentette be az újdonságokat, ugyanakkor a 2025-ös év eddigi megvalósításait is értékelték.
A megyei tanács támogatásával működő egyesület tizennégy éve segíti a gazdák munkáját, valamint a kapcsolattartást köztük és a mezőgazdasági intézmények, szervezetek között. Igyártó Réka felidézte: az egyesület az utóbbi évekhez hasonlóan idén is gazdafórumokkal indította az esztendőt. Ezek célja, hogy
A találkozókra rendszerint meghívják többek között a mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökség (APIA) munkatársait, a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének falugazdászait, a vidéki beruházások ügynökségének (AFIR) képviselőit, valamint az állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági igazgatóság szakembereit.
Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, és Igyártó Réka, az AgroSIC igazgatónője
Fotó: Tuchiluș Alex
Az AgroSIC tavaly elindította a vízgazdálkodási agrofórumot is. Az egyesület vállalta, hogy
Igyártó Réka elmondása szerint előfinanszírozással támogatták a hidrológiai tanulmányok elkészítését a megye 43 öntözési felületére, és a szükséges dokumentáció összeállítását végző céggel is kedvező megállapodást kötöttek. Ennek köszönhetően
Az első dokumentációk a napokban kerülnek a megyei vízügyi hatósághoz, ahol arról döntenek, hogy a gazdák megkapják-e a vízhasználati engedélyt.
Elkülönített polcon kapnak helyet a Kovászna megyei kézműves termékek
Fotó: Tuchiluș Alex
Tavaly 44-en vettek részt a gasztropontképzésen, és eredményesen zárult a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program is, amelyet a Székely Gazdaszervezetek Egyesületével közösen bonyolítottak le. A felajánlott terményekkel
A megye tematikus esztendejéhez, a Gyerekek évéhez csatlakozva megközelítőleg négyezer gyermeknek szerveztek foglalkozásokat: kenyér- és kürtőskalácssütést, mézeskalács-díszítést, valamint gyárlátogatásokat.
A Kürtőskalács-fesztivál részeként szervezett óriásreggelin sikerült megdönteni a magyar rekordot
Fotó: Kiss Zsombor
A Kürtőskalács-fesztivál keretében szervezett óriásreggelivel megdöntötték a magyar rekordot. Emellett nagy sikert aratott a termelői vásárral egybekötött oltszemi fogathajtóverseny, a 2025-ben Zágonban szervezett Székelyföldi Vadásznapok, valamint a felsőcsernátoni Molnártalálkozó is.
A 2012 végétől működő egyesületet, az AgroSIC-et azzal a céllal hozták létre a Kovászna megyei és helyi önkormányzatok, hogy a közösségi önszerveződéseket segítse, valamint a tagok számára pályázati tanácsadással szolgáljon. Az AgroSIC a helyi kezdeményezéseket résztámogatások által kívánja ösztönözni, továbbá az állatszemlék, vásárok, agrárkiállítások megszervezésében is részt vállal.
