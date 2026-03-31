Hiába a teljes tilalom, továbbra is sok a tarlóégetés Hargita megye északi részén

Megugrott a tarlóégetések miatti tűzoltói beavatkozások száma Hargita megyében: márciusban 46 esethez riasztották az egységeket, tavaly ugyanebben a hónapban 28-hoz. A jelenség inkább a megye északi részén okoz gondot, noha teljes tilalom van érvényben.

Barabás Hajnal 2026. március 31., 18:012026. március 31., 18:01

Galócáson nemrég az égő száraz növényzet miatt kellett közbelépniük a tűzoltóknak: a lángok húsz hektáron terjedtek el, és fennállt a veszélye annak, hogy az erdőt is elérik. Monoranu Vasile-Radu, Hargita megyei tűzoltóparancsnok keddi sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy a tarlóégetésekhez kapcsolódó beavatkozások száma a tavalyi év azonos időszakához képest jelentősen megnőtt, és ezek

legfőképp a megye északi részén fordultak elő.

Márciusban 46 esethez kellett kivonulniuk a tűzoltóknak, míg egy évvel korábban ugyanebben a hónapban 28-hoz. Ez több mint hatvan százalékos növekedést jelent. 2018 óta teljes tilalom van érvényben – hiába Noha a Hargita Megyei Vészhelyzeti Bizottság határozata alapján 2018 óta teljes tilalom van érvényben a megyében, helytől és időjárási viszonyoktól függetlenül, a gyakorlat továbbra sem szűnt meg. „A teljes tiltás ellenére ez a gyakorlat sajnos még mindig jelen van” – fogalmazott a tűzoltóparancsnok. Hozzátette, az ilyen beavatkozások különösen nehezek, mert

sok esetben nehezen megközelíthető területeken kell oltaniuk.