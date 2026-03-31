Tüntetnek a fogyatékossággal élők Bukarestben

Tüntetést szervez kedden a fogyatékossággal élők ügyeivel foglalkozó országos tanács (CNDR) a fővárosi Győzelem (Victoriei) téren a fogyatékossággal élők juttatásának alacsony szintje és az adóztatásukat érintő legutóbbi változások miatt.

2026. március 31., 13:12

Megközelítőleg ezer személy részvételére számítanak – mondta Daniela Tontsch, a szervezet elnöke az Agerpresnek. Hozzátette, a fogyatékossággal élők eljutottak a tűréshatáruk végére, hiszen életszínvonaluk drasztikusan visszaesett, és az eddig tett lépéseik nem vezettek követeléseik teljesítéséhez.

A havi juttatásuk a 2024-es szinten van, míg az árak rohamos ütemben emelkedtek, a kormány pedig megszüntette adókedvezményüket,

és jelentéktelen mértékű kedvezményeket ítélt meg számukra. „Követeljük a teljes adómentesség visszaállítását, és az orvosi értékelési kritériumok eltörlését, mivel azok visszaélésszerűek” – nyilatkozta Tontsch. Hirdetés A szervezet elnöke szerint körülbelül 10 ezer nagyon súlyos fogyatékossággal élő személyt enyhébb fogyatékossági kategóriába soroltak, és ennek nyomán elveszítették gondozóikat és havi juttatásaikat, és a gyógyszerek megvásárlását,

a kezelések kifizetését sem tudják megengedni maguknak.