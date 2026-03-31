Tüntetnek a fogyatékossággal élők Bukarestben

Képünk illusztráció • Fotó: Freepik

Tüntetést szervez kedden a fogyatékossággal élők ügyeivel foglalkozó országos tanács (CNDR) a fővárosi Győzelem (Victoriei) téren a fogyatékossággal élők juttatásának alacsony szintje és az adóztatásukat érintő legutóbbi változások miatt.

Székelyhon

2026. március 31., 13:122026. március 31., 13:12

Megközelítőleg ezer személy részvételére számítanak – mondta Daniela Tontsch, a szervezet elnöke az Agerpresnek. Hozzátette, a fogyatékossággal élők eljutottak a tűréshatáruk végére, hiszen életszínvonaluk drasztikusan visszaesett, és az eddig tett lépéseik nem vezettek követeléseik teljesítéséhez.

A havi juttatásuk a 2024-es szinten van, míg az árak rohamos ütemben emelkedtek, a kormány pedig megszüntette adókedvezményüket,

és jelentéktelen mértékű kedvezményeket ítélt meg számukra.

„Követeljük a teljes adómentesség visszaállítását, és az orvosi értékelési kritériumok eltörlését, mivel azok visszaélésszerűek” – nyilatkozta Tontsch.

A szervezet elnöke szerint körülbelül 10 ezer nagyon súlyos fogyatékossággal élő személyt enyhébb fogyatékossági kategóriába soroltak, és ennek nyomán elveszítették gondozóikat és havi juttatásaikat, és a gyógyszerek megvásárlását,

a kezelések kifizetését sem tudják megengedni maguknak.

Tontsch szerint elküldték követeléseiket a kormánynak, és várják, hogy a kormány küldöttje kijöjjön közéjük, és meghallgassa panaszaikat és követeléseiket.

„Nem akarjuk, hogy bűnözőkként kezeljenek minket. Fogyatékossággal élő emberek vagyunk, akiknek jogaik vannak. Az utcán bántalmaznak minket a fogyatékossági igazolványokkal kapcsolatos csalásokról szóló hírek miatt. Nem mi vagyunk a felelősek ezekért a csalásokért. Nem mi adjuk ki a fogyatékossági igazolványokat” – szögezte le a fogyatékkal élők ügyeivel foglalkozó országos tanács elnöke.

2026. március 31., kedd

Munkahelyüket féltve tüntettek a vegyipari kombinát alkalmazottai

Utcára vonult kedden délelőtt a marosvásárhelyi vegyipari kombinát több mint háromszáz alkalmazottja, hogy a gyár megmentését követelje. A tüntetők szerint a kormány kezében van az üzem sorsa, amely egy hónap múlva végleg bezárhat.

2026. március 31., kedd

Munkahelyüket féltve tüntettek a vegyipari kombinát alkalmazottai
45 ezer lejes bírságot kapott a marosludasi önkormányzat az illegális hulladéklerakóban kiütött tűz miatt

A Maros megyei környezetőrség 45 ezer lejre bírságolta meg Marosludas polgármesteri hivatalát, miután március 24-én tűz ütött ki egy illegális hulladéklerakóban, amelyet 72 órás beavatkozás után sikerült eloltani.

45 ezer lejes bírságot kapott a marosludasi önkormányzat az illegális hulladéklerakóban kiütött tűz miatt
Bolojan szerint az árak emelkedése gazdasági visszaesést fog eredményezni idén

Ilie Bolojan szerint a 2026-os év a vártnál nehezebb lesz, mivel a közel-keleti helyzet jelentősen bonyolítja a dolgokat; és megemlítette, hogy az árak emelkedése enyhe gazdasági visszaesést eredményez.

Bolojan szerint az árak emelkedése gazdasági visszaesést fog eredményezni idén
Várják a CSM véleményezését a nyugdíj és a közalkalmazotti fizetés halmozását tiltó törvénytervezethez

A nyugdíj és a közalkalmazotti fizetés halmozását tiltó törvénytervezet készen van, és csak a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) véleményezésére várnak – jelentette ki hétfő este Ilie Bolojan miniszterelnök.

Várják a CSM véleményezését a nyugdíj és a közalkalmazotti fizetés halmozását tiltó törvénytervezethez
Tovább drágult kedden az üzemanyag

A kormány meghozott intézkedései mellett tovább emelkedett az üzemanyagok ára kedden. Hétfőn nem volt változás az árakban a szombati emelkedéshez képest.

Tovább drágult kedden az üzemanyag
A miniszterelnök szerint a kormány a héten dönthet az üzemanyagok jövedéki adójának csökkentéséről

A kormány a következő napokban dönt az üzemanyagok, elsősorban a gázolaj jövedéki adójának csökkentéséről – jelentette ki hétfő este Ilie Bolojan miniszterelnök.

A miniszterelnök szerint a kormány a héten dönthet az üzemanyagok jövedéki adójának csökkentéséről
Még egy körforgalom lesz Csíkszeredában

Újabb körforgalom kialakítása van napirenden Csíkszeredában, ezúttal a Temesvári sugárút és a Szív utca kereszteződésében. Az előzetes mérések azt mutatják, hogy különösebb átalakítás nélkül végrehajtható a változtatás.

Még egy körforgalom lesz Csíkszeredában
Jó hír a nyugdíjasoknak: tízezrek kapnak gyógykezelési jegyet

Mintegy 114 ezer gyógykezelési jegyet biztosít a kormány a nyugdíjasoknak 2026-ban az Országos Nyugdíjpénztáron keresztül – derül ki a munkaügyi minisztérium közvitára bocsátott tervezetéből.

Jó hír a nyugdíjasoknak: tízezrek kapnak gyógykezelési jegyet
Beperelte a kormányt a legfelsőbb bíróság a bértartozások ügyében

A legfelsőbb bíróság hétfőn bejelentette, hogy beperelt a közigazgatási bíróságon a kormányt és a pénzügyminisztériumot a bírák és ügyészeknek megítélt bérjogosultságok 2026-ban esedékes kifizetésének elhalasztása miatt.

Beperelte a kormányt a legfelsőbb bíróság a bértartozások ügyében
Kiszámolták, mennyivel csökkennének az üzemanyagárak a jövedéki adó mérséklése esetén

A benzin és a gázolaj áfájának általános csökkentése helyett egy célzott, ideiglenes és csak bizonyos árszintek átlépésekor alkalmazott intézkedés jelenti a fenntartható megoldást az üzemanyagok drágulására – véli az Intelligens Energia Egyesület elnöke.

Kiszámolták, mennyivel csökkennének az üzemanyagárak a jövedéki adó mérséklése esetén
