Tüntetnek a fogyatékossággal élők Bukarestben

Képünk illusztráció
Fotó: Freepik
Tüntetést szervez kedden a fogyatékossággal élők ügyeivel foglalkozó országos tanács (CNDR) a fővárosi Győzelem (Victoriei) téren a fogyatékossággal élők juttatásának alacsony szintje és az adóztatásukat érintő legutóbbi változások miatt.
Megközelítőleg ezer személy részvételére számítanak – mondta Daniela Tontsch, a szervezet elnöke az Agerpresnek. Hozzátette, a fogyatékossággal élők eljutottak a tűréshatáruk végére, hiszen életszínvonaluk drasztikusan visszaesett, és az eddig tett lépéseik nem vezettek követeléseik teljesítéséhez.
és jelentéktelen mértékű kedvezményeket ítélt meg számukra.
„Követeljük a teljes adómentesség visszaállítását, és az orvosi értékelési kritériumok eltörlését, mivel azok visszaélésszerűek” – nyilatkozta Tontsch.
A szervezet elnöke szerint körülbelül 10 ezer nagyon súlyos fogyatékossággal élő személyt enyhébb fogyatékossági kategóriába soroltak, és ennek nyomán elveszítették gondozóikat és havi juttatásaikat, és a gyógyszerek megvásárlását,
Tontsch szerint elküldték követeléseiket a kormánynak, és várják, hogy a kormány küldöttje kijöjjön közéjük, és meghallgassa panaszaikat és követeléseiket.
„Nem akarjuk, hogy bűnözőkként kezeljenek minket. Fogyatékossággal élő emberek vagyunk, akiknek jogaik vannak. Az utcán bántalmaznak minket a fogyatékossági igazolványokkal kapcsolatos csalásokról szóló hírek miatt. Nem mi vagyunk a felelősek ezekért a csalásokért. Nem mi adjuk ki a fogyatékossági igazolványokat” – szögezte le a fogyatékkal élők ügyeivel foglalkozó országos tanács elnöke.
szóljon hozzá!