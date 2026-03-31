A PSD: cinizmus a kormány döntésképtelensége az üzemanyagok ügyében

A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu „cinizmusnak” tartja, hogy a kormány késik az üzemanyagárak emelkedését mérséklő intézkedések elfogadásával.
Keddi brassói sajtótájékoztatóján a politikus kifejtette, hogy már egy hónapja drágábban tankolnak az autósok, de a kormány szerinte azért nem siet a döntéssel, mert az állam profitál az üzemanyagok drágulásából. Pedig a megoldások is ismertek, például a jövedéki adó csökkentése vagy egy, az árakhoz igazodó mechanizmus bevezetése.
– jelentette ki az Agerpres beszámolója szerint.
A PSD elnöke bírálta Ilie Bolojan miniszterelnök érvelését, miszerint az áfacsökkentés uniós kötelezettségszegési eljárást vonna maga után. Ezzel kapcsolatban megjegyezte: több európai ország – például Lengyelország és Spanyolország – is alkalmazta ezt a megoldást, mégsem indult eljárás ellenük.
A kormány meghozott intézkedései mellett tovább emelkedett az üzemanyagok ára kedden. Hétfőn nem volt változás az árakban a szombati emelkedéshez képest.
Hétfő este Ilie Bolojan bejelentette, hogy a kormány a következő napokban dönt az üzemanyagok, elsősorban a gázolaj jövedéki adójának csökkentéséről.
A miniszterelnök a Digi24-nek nyilatkozva elmondta, hogy az intézkedéssel a fogyasztóknak kívánnak segíteni. Elmagyarázta, hogy
Bolojan szerint a gázolajra összpontosít a kormány, mert ennek az üzemanyagnak a drágulása az autósok kétharmadát érinti.
A kormány a következő napokban dönt az üzemanyagok, elsősorban a gázolaj jövedéki adójának csökkentéséről – jelentette ki hétfő este Ilie Bolojan miniszterelnök.
Elmondta azt is, hogy a jövedéki adó csökkentésének mértékéről a következő napokban döntenek, a pénzügyminisztérium jelenleg több változaton dolgozik. Emlékeztetett arra, hogy
Ezért a finanszírozásába az üzemanyagpiac egyes szereplőit is bevonják, különösen azokat a vállalatokat, amelyek a jelenlegi válsághelyzetben rendkívüli nyereségre tettek szert. Ezek a cégek hozzájárulhatnak egy úgynevezett szolidaritási alaphoz, amelyből az árcsökkentést fedezik – magyarázta.
A miniszterelnök közölte, hogy az intézkedéscsomagot várhatóan a hét végéig elfogadja a kormány, így már a jövő héten hatályba léphet.
