A PSD: cinizmus a kormány döntésképtelensége az üzemanyagok ügyében

Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni

Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu „cinizmusnak” tartja, hogy a kormány késik az üzemanyagárak emelkedését mérséklő intézkedések elfogadásával.

2026. március 31., 15:15

2026. március 31., 15:162026. március 31., 15:16

Keddi brassói sajtótájékoztatóján a politikus kifejtette, hogy már egy hónapja drágábban tankolnak az autósok, de a kormány szerinte azért nem siet a döntéssel, mert az állam profitál az üzemanyagok drágulásából. Pedig a megoldások is ismertek, például a jövedéki adó csökkentése vagy egy, az árakhoz igazodó mechanizmus bevezetése.

Ez nem jó kormányzás, hanem cinizmus”

– jelentette ki az Agerpres beszámolója szerint.

A PSD elnöke bírálta Ilie Bolojan miniszterelnök érvelését, miszerint az áfacsökkentés uniós kötelezettségszegési eljárást vonna maga után. Ezzel kapcsolatban megjegyezte: több európai ország – például Lengyelország és Spanyolország – is alkalmazta ezt a megoldást, mégsem indult eljárás ellenük.

Tovább drágult kedden az üzemanyag
Tovább drágult kedden az üzemanyag

A kormány meghozott intézkedései mellett tovább emelkedett az üzemanyagok ára kedden. Hétfőn nem volt változás az árakban a szombati emelkedéshez képest.

Hétfő este Ilie Bolojan bejelentette, hogy a kormány a következő napokban dönt az üzemanyagok, elsősorban a gázolaj jövedéki adójának csökkentéséről.

A miniszterelnök a Digi24-nek nyilatkozva elmondta, hogy az intézkedéssel a fogyasztóknak kívánnak segíteni. Elmagyarázta, hogy

felmerült az üzemanyagok áfájának csökkentése is, de ezt a megoldást az uniós szabályok és a Románia elleni túlzottdeficit-eljárás miatt elvetették a koalícióban.

Bolojan szerint a gázolajra összpontosít a kormány, mert ennek az üzemanyagnak a drágulása az autósok kétharmadát érinti.

A miniszterelnök szerint a kormány a héten dönthet az üzemanyagok jövedéki adójának csökkentéséről
A miniszterelnök szerint a kormány a héten dönthet az üzemanyagok jövedéki adójának csökkentéséről

A kormány a következő napokban dönt az üzemanyagok, elsősorban a gázolaj jövedéki adójának csökkentéséről – jelentette ki hétfő este Ilie Bolojan miniszterelnök.

Elmondta azt is, hogy a jövedéki adó csökkentésének mértékéről a következő napokban döntenek, a pénzügyminisztérium jelenleg több változaton dolgozik. Emlékeztetett arra, hogy

az adócsökkentés bevételkiesést jelent az állam számára, ezért fontos, hogy az intézkedés költségvetési fedezettel rendelkezzen.

Ezért a finanszírozásába az üzemanyagpiac egyes szereplőit is bevonják, különösen azokat a vállalatokat, amelyek a jelenlegi válsághelyzetben rendkívüli nyereségre tettek szert. Ezek a cégek hozzájárulhatnak egy úgynevezett szolidaritási alaphoz, amelyből az árcsökkentést fedezik – magyarázta.

A miniszterelnök közölte, hogy az intézkedéscsomagot várhatóan a hét végéig elfogadja a kormány, így már a jövő héten hatályba léphet.

2026. március 31., kedd

Háromszéki gazdák termékei is felkerültek egy ismert hipermarket polcaira

Több Kovászna megyei termék is bekerült az egyik nagyáruház kínálatába, egy helyre csoportosítva a helyi készítésű árukat. Az AgroSIC emellett online értékesítési platformot fejleszt a kistermelőknek.

2026. március 31., kedd

Juhokat ölt meg a medve egy háromszéki faluban, Kézdivásárhelyen is feltűnt egy bocsos anyamedve

Öt juhot és két bárányt ölt meg egy medve, amely a háromszéki Maksa településen, a főút mentén fekvő gazdaságban tört be egy istállóba keddre virradóra.

2026. március 31., kedd

Nyártól minden páciens hozzáférhet majd a saját digitális kórlapjához az egészségbiztosító elnöke szerint

Az elektronikus orvosi nyilvántartás idén nyártól lesz elérhető, és egy felhasználónév, valamint egy jelszó segítségével minden beteg hozzáférhet majd a saját digitális kórlapjához a mobiltelefonjáról, laptopjáról, számítógépéről vagy táblagépéről.

2026. március 31., kedd

650 millió dolláros hitelt hagyott jóvá a Világbank a román kormány fejlesztési projektjeinek támogatására

A Világbank jóváhagyott egy 650 millió dolláros hitelt Románia számára a kormány fejlesztési projektjeinek támogatására.

2026. március 31., kedd

Tüntetnek a fogyatékossággal élők Bukarestben

Tüntetést szervez kedden a fogyatékossággal élők ügyeivel foglalkozó országos tanács (CNDR) a fővárosi Győzelem (Victoriei) téren a fogyatékossággal élők juttatásának alacsony szintje és az adóztatásukat érintő legutóbbi változások miatt.

2026. március 31., kedd

Munkahelyüket féltve tüntettek a vegyipari kombinát alkalmazottai

Utcára vonult kedden délelőtt a marosvásárhelyi vegyipari kombinát több mint háromszáz alkalmazottja, hogy a gyár megmentését követelje. A tüntetők szerint a kormány kezében van az üzem sorsa, amely egy hónap múlva végleg bezárhat.

2026. március 31., kedd

45 ezer lejes bírságot kapott a marosludasi önkormányzat az illegális hulladéklerakóban kiütött tűz miatt

A Maros megyei környezetőrség 45 ezer lejre bírságolta meg Marosludas polgármesteri hivatalát, miután március 24-én tűz ütött ki egy illegális hulladéklerakóban, amelyet 72 órás beavatkozás után sikerült eloltani.

2026. március 31., kedd

Bolojan szerint az árak emelkedése gazdasági visszaesést fog eredményezni idén

Ilie Bolojan szerint a 2026-os év a vártnál nehezebb lesz, mivel a közel-keleti helyzet jelentősen bonyolítja a dolgokat; és megemlítette, hogy az árak emelkedése enyhe gazdasági visszaesést eredményez.

2026. március 31., kedd

Várják a CSM véleményezését a nyugdíj és a közalkalmazotti fizetés halmozását tiltó törvénytervezethez

A nyugdíj és a közalkalmazotti fizetés halmozását tiltó törvénytervezet készen van, és csak a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) véleményezésére várnak – jelentette ki hétfő este Ilie Bolojan miniszterelnök.

2026. március 31., kedd

Tovább drágult kedden az üzemanyag

A kormány meghozott intézkedései mellett tovább emelkedett az üzemanyagok ára kedden. Hétfőn nem volt változás az árakban a szombati emelkedéshez képest.

