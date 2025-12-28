Kőbe zárt menedék: a csíkkarcfalvi Nagyboldogasszony vártemplom | Templomtúra

Vastag kőfalak, lőrések és gyilokjáró veszik körül Csíkkarcfalva község templomát, amely nemcsak az imádságra, hanem a védekezésre is készült.
A csíkkarcfalvi Nagyboldogasszony római katolikus templom Székelyföld egyik legszebb, legjobban karbantartott erődtemploma. A mai épület alapjai a 15. századba nyúlnak vissza, erről tanúskodik egy 1796-ban talált küszöbkő, amelyen az 1444-es évszám szerepel – ezt azonban a kőművesek befalazták a templomfalba.
A templomot 8–10 méter magas várfal öleli körül, lőrésekkel és bástyákkal.
Az erődítményt évszázadokon át nem egyetlen falu, hanem Karcfalva, Jenőfalva, Dánfalva és Madaras lakói közösen használták.
A vártemplomtól délkeletre középkori eredetű harangtorony áll, amely kaputoronyként is szolgált. Itt ma múzeum működik: régi harangok, liturgikus tárgyak és egykori védelmi eszközök idézik fel a múltat.
A csíkkarcfalvi vártemplom – amely legutóbb 2012-ben esett át átfogó felújításon – egyszerre a hit, a közösségi összefogás és a túlélési stratégia kőbe zárt emléke, ahol a falak nemcsak imákat, hanem történelmet is őriznek.
Áldását adta Jakubinyi György érsek a felújított csíkkarcfalvi vártemplomra és híveire a Nagyboldogasszony napján tartott búcsús szentmisén. Ugyanakkor a templom rekonstruált orgonáját szintén szentelt vízzel hintette meg a római katolikus érsek.
