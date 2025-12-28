Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Kőbe zárt menedék: a csíkkarcfalvi Nagyboldogasszony vártemplom | Templomtúra

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Vastag kőfalak, lőrések és gyilokjáró veszik körül Csíkkarcfalva község templomát, amely nemcsak az imádságra, hanem a védekezésre is készült.

Székelyhon

2025. december 28., 18:262025. december 28., 18:26

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A csíkkarcfalvi Nagyboldogasszony római katolikus templom Székelyföld egyik legszebb, legjobban karbantartott erődtemploma. A mai épület alapjai a 15. századba nyúlnak vissza, erről tanúskodik egy 1796-ban talált küszöbkő, amelyen az 1444-es évszám szerepel – ezt azonban a kőművesek befalazták a templomfalba.

A templomot 8–10 méter magas várfal öleli körül, lőrésekkel és bástyákkal.

A falakon belül futó, fából ácsolt gyilokjáró a térségben ritkaságszámba megy, és ma is jól szemlélteti, hogyan vált a templom a közösség menedékévé a tatár és török portyák idején.

Az erődítményt évszázadokon át nem egyetlen falu, hanem Karcfalva, Jenőfalva, Dánfalva és Madaras lakói közösen használták.

Hirdetés

A vártemplomtól délkeletre középkori eredetű harangtorony áll, amely kaputoronyként is szolgált. Itt ma múzeum működik: régi harangok, liturgikus tárgyak és egykori védelmi eszközök idézik fel a múltat.

A csíkkarcfalvi vártemplom – amely legutóbb 2012-ben esett át átfogó felújításon – egyszerre a hit, a közösségi összefogás és a túlélési stratégia kőbe zárt emléke, ahol a falak nemcsak imákat, hanem történelmet is őriznek.

korábban írtuk

Nagyboldogasszony-nap Csíkkarcfalván
Nagyboldogasszony-nap Csíkkarcfalván

Áldását adta Jakubinyi György érsek a felújított csíkkarcfalvi vártemplomra és híveire a Nagyboldogasszony napján tartott búcsús szentmisén. Ugyanakkor a templom rekonstruált orgonáját szintén szentelt vízzel hintette meg a római katolikus érsek.

Sorozatunk további részeit itt tekintheti meg.

Csíkszék Csíkkarcfalva Egyház Templomtúra
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Gyanús ismétlődés: újabb egyházi ingatlan vált a lángok martalékává Kászonjakabfalván
Tűzoltóság: szándékos gyújtogatás okozhatta a kászonjakabfalvi tűzeseteket – frissítve
Ökölvívó lett Gyimesközéplok legjobb sportolója 2025-ben
Román külügyminiszter: szolidárisak vagyunk Ukrajnával az orosz légicsapások miatt
A listavezető meccseire látogattak ki a legtöbben a Szuperligában, az FK Csíkszereda a rangsor hátsó felében
Lőrincz Csaba: A kitartásban hiszek
Gyanús ismétlődés: újabb egyházi ingatlan vált a lángok martalékává Kászonjakabfalván
Székelyhon

Gyanús ismétlődés: újabb egyházi ingatlan vált a lángok martalékává Kászonjakabfalván
Tűzoltóság: szándékos gyújtogatás okozhatta a kászonjakabfalvi tűzeseteket – frissítve
Székelyhon

Tűzoltóság: szándékos gyújtogatás okozhatta a kászonjakabfalvi tűzeseteket – frissítve
Ökölvívó lett Gyimesközéplok legjobb sportolója 2025-ben
Székely Sport

Ökölvívó lett Gyimesközéplok legjobb sportolója 2025-ben
Román külügyminiszter: szolidárisak vagyunk Ukrajnával az orosz légicsapások miatt
Krónika

Román külügyminiszter: szolidárisak vagyunk Ukrajnával az orosz légicsapások miatt
A listavezető meccseire látogattak ki a legtöbben a Szuperligában, az FK Csíkszereda a rangsor hátsó felében
Székely Sport

A listavezető meccseire látogattak ki a legtöbben a Szuperligában, az FK Csíkszereda a rangsor hátsó felében
Lőrincz Csaba: A kitartásban hiszek
Nőileg

Lőrincz Csaba: A kitartásban hiszek
Hirdetés

A rovat további cikkei

2025. december 28., vasárnap

Elhunyt Brigitte Bardot francia színészlegenda

A híres francia színésznőt súlyos betegség után, vasárnap érte a halál. 91 éves volt.

Elhunyt Brigitte Bardot francia színészlegenda
Elhunyt Brigitte Bardot francia színészlegenda
2025. december 28., vasárnap

Elhunyt Brigitte Bardot francia színészlegenda
Hirdetés
2025. december 28., vasárnap

Szélvihar miatt rekedtek turisták a Bilea-tónál

A szélvihar miatt nem tudják elhagyni a térséget a Bilea-tó környéki menedékházakban elszállásolt turisták.

Szélvihar miatt rekedtek turisták a Bilea-tónál
Szélvihar miatt rekedtek turisták a Bilea-tónál
2025. december 28., vasárnap

Szélvihar miatt rekedtek turisták a Bilea-tónál
2025. december 28., vasárnap

Aprószentek napja – amikor „büntetlenül” lehet csapkodni a lányokat

A karácsonyi ünnepkörhöz tartozik a Heródes által meggyilkoltatott fiúgyerekek, azaz „apró szentek” napja is, régen gazdag, mára kikopó szokásrenddel. Ilyenkor lehet büntetlenül megvesszőzni a lányokat, asszonyokat, de koránt sem nevelés céljával.

Aprószentek napja – amikor „büntetlenül” lehet csapkodni a lányokat
Aprószentek napja – amikor „büntetlenül” lehet csapkodni a lányokat
2025. december 28., vasárnap

Aprószentek napja – amikor „büntetlenül” lehet csapkodni a lányokat
2025. december 27., szombat

Lázadás a beolvadás ellen – a Breaking Bad készítője hozta el 2025 egyik legjobb sorozatát

Az Apple TV-nél készült el, és futott be év végére 2025 egyik legjobb sorozata, a Pluribus. Vince Gilligan új folytatásos története egy meglehetősen egyedi apokalipszist tár a szemünk elé. Kritika.

Lázadás a beolvadás ellen – a Breaking Bad készítője hozta el 2025 egyik legjobb sorozatát
Lázadás a beolvadás ellen – a Breaking Bad készítője hozta el 2025 egyik legjobb sorozatát
2025. december 27., szombat

Lázadás a beolvadás ellen – a Breaking Bad készítője hozta el 2025 egyik legjobb sorozatát
Hirdetés
2025. december 27., szombat

Szexuális visszaélés gyanúja merült fel a Vasile Lascăr Rendőrképző Iskolában

Harmincnapos előzetes letartóztatásba helyezték szombaton a câmpinai Vasile Lascăr Rendőrképző Iskola egyik alkalmazottját, akit egy diák ellen elkövetett nemi erőszak kísérletével gyanúsítanak.

Szexuális visszaélés gyanúja merült fel a Vasile Lascăr Rendőrképző Iskolában
Szexuális visszaélés gyanúja merült fel a Vasile Lascăr Rendőrképző Iskolában
2025. december 27., szombat

Szexuális visszaélés gyanúja merült fel a Vasile Lascăr Rendőrképző Iskolában
2025. december 27., szombat

Viharos erejű szél és hófúvás várható Székelyföldön

A szél élénkülésére figyelmeztető előrejelzést bocsátott ki szombaton az Országos Meteorológiai Szolgálat az ország nagyrészére, köztük a székelyföldi megyékre is.

Viharos erejű szél és hófúvás várható Székelyföldön
Viharos erejű szél és hófúvás várható Székelyföldön
2025. december 27., szombat

Viharos erejű szél és hófúvás várható Székelyföldön
2025. december 27., szombat

Hol lehet sízni a hétvégén?

Ugyan korlátozottak a lehetőségek azok számára, akik hétvégén már szeretnének sízni Székelyföldön, de érdemes figyelni a sípályák honlapjait, mert az éjszakák egyre hidegebbek és a hóágyúk éjjel-nappal dolgoznak.

Hol lehet sízni a hétvégén?
Hol lehet sízni a hétvégén?
2025. december 27., szombat

Hol lehet sízni a hétvégén?
Hirdetés
2025. december 26., péntek

Tömegkarambol: tizenegy autó ütközött össze a dél-romániai gyorsforgalmi úton – videóval

Tizenegy autó ütközött össze péntek délután a Craiovát Pitești-tel összekötő, 12-es gyorsforgalmi úton, Olt megyében. A járművekben több mint harminc ember utazott, a hatóságok aktiválták a vörös beavatkozási tervet.

Tömegkarambol: tizenegy autó ütközött össze a dél-romániai gyorsforgalmi úton – videóval
Tömegkarambol: tizenegy autó ütközött össze a dél-romániai gyorsforgalmi úton – videóval
2025. december 26., péntek

Tömegkarambol: tizenegy autó ütközött össze a dél-romániai gyorsforgalmi úton – videóval
2025. december 26., péntek

Karácsony éjjel is szólt a RO-Alert – dróntámadásokra figyelmeztették a Tulcea megyeieket

Oroszország a csütörtökről péntekre virradó éjszaka újabb dróntámadásokat intézett a román határ közelében lévő ukrán kikötői infrastruktúra ellen; a hatóságok RO-Alert üzenetben figyelmeztették az ukrán határral szomszédos Tulcea megye lakosságát.

Karácsony éjjel is szólt a RO-Alert – dróntámadásokra figyelmeztették a Tulcea megyeieket
Karácsony éjjel is szólt a RO-Alert – dróntámadásokra figyelmeztették a Tulcea megyeieket
2025. december 26., péntek

Karácsony éjjel is szólt a RO-Alert – dróntámadásokra figyelmeztették a Tulcea megyeieket
2025. december 26., péntek

Beköszönt az igazi tél: erős szél és havazás, a hegyekben hóviharok várhatók

Szinte az egész országban téliesre fordul az időjárás a hétvégén: erős szél, havazás, ónos eső, a hegyekben hófúvás várható a meteorológusok szerint. Székelyföld legnagyobb részén sárga jelzésű riasztás lesz érvényben a kedvezőtlen idő miatt.

Beköszönt az igazi tél: erős szél és havazás, a hegyekben hóviharok várhatók
Beköszönt az igazi tél: erős szél és havazás, a hegyekben hóviharok várhatók
2025. december 26., péntek

Beköszönt az igazi tél: erős szél és havazás, a hegyekben hóviharok várhatók
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2025 |
Minden jog fenntartva!