Kis község nagy lépése: vízhálózata lesz Esztelneknek

Fotó: Kocsis Károly
Lakosság szempontjából kétségtelenül a kisebb községek közé tartozik, de ettől még mernek nagyot álmodni. Az aláírt támogatási szerződés szerint két és fél éven belül az Esztelnekhez tartozó mindkét falunak saját vízhálózata lesz.
Története legnagyobb beruházása előtt áll a Kézdiszentkereszttől való leválása, 2005 óta önálló községként működő Esztelnek. A második megbízása felénél tartó Salamon Balázs polgármester nemrég írta alá a fejlesztési minisztériumban Cseke Attila miniszterrel
A munkálat összértéke közel 7,24 millió lejre rúg, amiből mintegy 6,5 milliót vállal magára a minisztérium, a többit önrészként kell hozzátenni.
Salamon Balázs polgármester: két év nem lesz hitelünk, de lesz vízhálózatunk
Fotó: Kocsis Károly
Az elöljáró elmondta, hogy több évi munka gyümölcse látszik beérni, hiszen már 2023-ban, a támogatási kérelem benyújtása után hozzákezdtek a tervezéshez, a topográfiai felméréshez, a község 36 utcája telekkönyvezéséhez, a különféle szakhatósági engedélyek beszerzéséhez és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez, ami jó két évet vett igénybe. Utána még számos,
Cseke Attila fejlesztési miniszter, Salamon Balázs polgármester, Gál Károly képviselő, Fejér László-Ödön szenátor és Porzsolt Levente, Gidófalva polgármestere a szerződés aláírásakor
Fotó: Salamon Balázs személyes archívuma
A község Kézdivásárhelyről kapja majd az ivóvizet, amely Kézdiszentlélekig már el van vezetve, a közbeeső Kézdiszentkereszt szintén megnyert egy hasonló jellegű pályázatot, tehát odáig muszáj lesz elvinni, onnan pedig – mármint a hozzátartozó Bélafalvától – már csak jó két kilométerre esik Kurtapatak. Itt a falu Esztelnek felőli részén építenek egy pumpaházat, ahonnan
„Mi kis községként, de ha nagyobbak lennénk, akkor sem tudnánk megengedni magunknak a saját vízházat, kezelőállomást, és az sem utolsó szempont, hogy a kézdivásárhelyi kutakból egészségügyi szempontból ellenőrzött vizet kapunk” – magyarázza a Székelyhonnak Salamon Balázs, hozzátéve, hogy mindemellett a Kovászna megyei mesterterv is így látja előre Felső-Háromszék vízellátását.
A Jézus-kút vize az 1946-os szárazság idején sem apadt el
Fotó: Bartos Lóránt
A ferences kolostoráról is híres falu északi felében, az Esztelnek-patak partján található a Jézus-kútnak nevezett forrás, amely köré a középkorban búcsújáróhely alakult ki. Nevét onnan kapta, hogy a nép gyógyhatást tulajdonít neki: úgy tartották, megszünteti a fejfájást és a szédülést. Az idős emberek elmondása szerint vize még az 1946-os szárazság idején sem apadt el, amikor a falu kútjai kiszáradtak, és Felső-Esztelnek népe onnan hordta a vizet. Régebben egy imola, vagyis kápolna állt mellette, amiről írott történet nincs, a falu azonban szent helynek tartja. A kápolna helyét kereszt jelzi, amit György Hugó ferences barát állított 1978-ban.
Az elöljáró tisztában van azzal, hogy minden család egyből nem fog rácsatlakozni a hálózatra, hiszen nem létezik olyan falu, ahol 100 százalékos lenne a kihasználtsága, de afelől sincs kétsége, hogy igény, és az éghajlati viszonyok változásával később még inkább szükség lesz a vízhálózatra.
– sorolja az érveket.
A községházán három éve kezdtek dolgozni a vízhálózatos projekten
Fotó: Kocsis Károly
A 700 ezer lejes önrész biztosítás nem kis megterhelést jelent a községnek, főként úgy, hogy
Ami viszont azt jelenti, hogy a következő két év költségvetése teljesen rámegy erre a beruházásra. „Addig nyújtózkodunk, ameddig a takarónk ér. Anyagi szempontból komoly áldozathozatalt kíván ez részünkről, de amikor két év múlva meghúzzuk a vonalat, tudni fogjuk, hogy van vízhálózatunk, és nincs hitelünk. Ezt szeretnénk tudatosítani az emberekben is, de nagy győzködésre nincs szükség, tisztában vannak a helyzettel, átérzik az ügy fontosságát” – mondja a polgármester.
A nadrágszíj meghúzása a más jellegű fejlesztésekre, tevékenységekre is rányomja bélyegét, de például A fekete ribizli ünnepének nevezett falunapjuk átgondolását már tavaly elkezdték az addigi tapasztalatokból kiindulva.
A község mind a négyszáz portájára eljut a vezetékes víz
Fotó: Kocsis Károly
A technikai terv készül, az építkezési engedély kiváltása folyamatban,
Ebben az ütemben a szűkös határidő tartható.
Az 1690-ben, eredetileg fából épített, majd 1921-ben leégett ferences kolostor kapuja
Fotó: Kocsis Károly
A következő nagyobb lépésnek a község területét jelenleg 85 százalékban lefedő szennyvízhálózat kibővítése ígérkezik. Esztelneken arra számítanak, hogy ősszel a környezetvédelmi minisztériumnál lesz rá pályázati kiírás, mert ha a vízhálózat mellett azt is sikerül 100 százalékra kiterjeszteni, akkor tényleg elmondhatják magukról, hogy beléptek a 21. századnak megfelelő életfeltételeket biztosító, korszerű infrastruktúrával büszkélkedő községek sorába.
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