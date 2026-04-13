Kijöttek az adatok a friss átlagnyugdíjról

Idén márciusban 4 684 474 nyugdíjast tartottak nyilván Romániában, 3618-cal kevesebbet, mint az előző hónapban; az átlagnyugdíj 2782 lej volt -– derül ki az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) hétfőn közzétett adataiból.

A nyugdíjkiadások teljes összege az év harmadik hónapjában 13,032 milliárd lej volt.

A nyugdíjasok közül 522 613-an korábban a mezőgazdaságban dolgoztak, ők átlagban 716 lejes nyugdíjban részesültek.

Az állami nyugdíjrendszerben nyilvántartott személyek közül 3 782 225-en jogosultak teljes öregségi nyugdíjra, közülük 2 158 318-an nők. Az átlagnyugdíj ebben a kategóriában 3113 lej volt – írja az Agerpres hírügynökség az Országos Nyugdíjpénztár hétfőn közzétett adataira hivatkozva.

Idén márciusban 63 236 személy részesült korkedvezményes öregségi nyugdíjban (az átlagnyugdíjuk 2508 lej volt) és 392 458 személy rokkantsági nyugdíjban (az átlagnyugdíjuk 1086 lej volt).

Túlélő hozzátartozói nyugdíjat 446 463 személy kapott (az átlagnyugdíjuk 1508 lej volt), 92 nyugdíjas pedig szociális segélyben (átlagosan 540 lejben) részesült.