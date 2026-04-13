Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Kijöttek az adatok a friss átlagnyugdíjról

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Idén márciusban 4 684 474 nyugdíjast tartottak nyilván Romániában, 3618-cal kevesebbet, mint az előző hónapban; az átlagnyugdíj 2782 lej volt -– derül ki az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) hétfőn közzétett adataiból.

Székelyhon

2026. április 13., 17:13

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A nyugdíjkiadások teljes összege az év harmadik hónapjában 13,032 milliárd lej volt.

A nyugdíjasok közül 522 613-an korábban a mezőgazdaságban dolgoztak, ők átlagban 716 lejes nyugdíjban részesültek.

Az állami nyugdíjrendszerben nyilvántartott személyek közül 3 782 225-en jogosultak teljes öregségi nyugdíjra, közülük 2 158 318-an nők. Az átlagnyugdíj ebben a kategóriában 3113 lej volt – írja az Agerpres hírügynökség az Országos Nyugdíjpénztár hétfőn közzétett adataira hivatkozva.

Idén márciusban 63 236 személy részesült korkedvezményes öregségi nyugdíjban (az átlagnyugdíjuk 2508 lej volt) és 392 458 személy rokkantsági nyugdíjban (az átlagnyugdíjuk 1086 lej volt).

Túlélő hozzátartozói nyugdíjat 446 463 személy kapott (az átlagnyugdíjuk 1508 lej volt), 92 nyugdíjas pedig szociális segélyben (átlagosan 540 lejben) részesült.

Belföld Társadalom Gazdaság
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
A rovat további cikkei

2026. április 13., hétfő

Egy kis felmelegedés, egy kis lehűlés – ez áll most előttünk

Április 13. és 26. között országszerte kismértékű hőmérséklet-ingadozásra lehet számítani – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) hétfőn közölt előrejelzéséből.

Egy kis felmelegedés, egy kis lehűlés – ez áll most előttünk
Egy kis felmelegedés, egy kis lehűlés – ez áll most előttünk
2026. április 13., hétfő

Egy kis felmelegedés, egy kis lehűlés – ez áll most előttünk
2026. április 13., hétfő

Megérkeztek az első külképviseleti urnák az NVI-hez

Megérkeztek az országgyűlési választás első külképviseleti urnái a Nemzeti Választási Irodához (NVI) hétfő délelőtt.

Megérkeztek az első külképviseleti urnák az NVI-hez
Megérkeztek az első külképviseleti urnák az NVI-hez
2026. április 13., hétfő

Megérkeztek az első külképviseleti urnák az NVI-hez
2026. április 13., hétfő

Az Urbana Rt. veszi át a köztisztasági és hóeltakarítási feladatokat Székelyudvarhelyen

Az önkormányzati tulajdonban lévő Urbana Rt.-re bízták Székelyudvarhelyen a köztisztasági és hóeltakarítási feladatokat, miután egy tanulmány szerint jogi, gazdasági, működési és közérdeki szempontból is ez bizonyult a legelőnyösebb megoldásnak.

Az Urbana Rt. veszi át a köztisztasági és hóeltakarítási feladatokat Székelyudvarhelyen
Az Urbana Rt. veszi át a köztisztasági és hóeltakarítási feladatokat Székelyudvarhelyen
2026. április 13., hétfő

Az Urbana Rt. veszi át a köztisztasági és hóeltakarítási feladatokat Székelyudvarhelyen
2026. április 13., hétfő

Magyar országgyűlési választások: alig több, mint 381 ezer szavazat vár még feldolgozásra

A 2026-os magyar országgyűlési választás után már alig több, mint 381 ezer szavazat feldolgozása van hátra. A külképviseletekről és átjelentkezéssel érkező voksok száma viszonylag alacsony, így a végeredményhez már közel jár a számlálás.

Magyar országgyűlési választások: alig több, mint 381 ezer szavazat vár még feldolgozásra
Magyar országgyűlési választások: alig több, mint 381 ezer szavazat vár még feldolgozásra
2026. április 13., hétfő

Magyar országgyűlési választások: alig több, mint 381 ezer szavazat vár még feldolgozásra
2026. április 13., hétfő

Tánczos Barna: elkerülhetetlen a magyar-magyar kapcsolatok újragondolása

A bukaresti kormány RMDSZ-es miniszterelnök-helyettese szerint elkerülhetetlen a magyar-magyar kapcsolatok újragondolása a Tisza Párt választási győzelmét követően.

Tánczos Barna: elkerülhetetlen a magyar-magyar kapcsolatok újragondolása
Tánczos Barna: elkerülhetetlen a magyar-magyar kapcsolatok újragondolása
2026. április 13., hétfő

Tánczos Barna: elkerülhetetlen a magyar-magyar kapcsolatok újragondolása
2026. április 13., hétfő

Bíró Barna Botond és Antal Lóránt is gratulált Magyar Péter győzelméhez

Facebook-bejegyzésben gratulált Magyar Péter választási győzelméhez Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke.

Bíró Barna Botond és Antal Lóránt is gratulált Magyar Péter győzelméhez
Bíró Barna Botond és Antal Lóránt is gratulált Magyar Péter győzelméhez
2026. április 13., hétfő

Bíró Barna Botond és Antal Lóránt is gratulált Magyar Péter győzelméhez
2026. április 13., hétfő

Bolojan gratulált Magyar Péternek a magyarországi parlamenti választásokon elért győzelméhez

Ilie Bolojan miniszterelnök hétfőn gratulált Magyar Péternek a magyarországi parlamenti választásokon elért győzelméhez.

Bolojan gratulált Magyar Péternek a magyarországi parlamenti választásokon elért győzelméhez
Bolojan gratulált Magyar Péternek a magyarországi parlamenti választásokon elért győzelméhez
2026. április 13., hétfő

Bolojan gratulált Magyar Péternek a magyarországi parlamenti választásokon elért győzelméhez
2026. április 13., hétfő

Magyar Péter: a Tisza-kormány minden magyar ember kormánya lesz

A Tisza-kormány minden magyar ember kormánya lesz – közölte Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a Facebook-oldalán a pártja választási győzelmét hozó napot követő hétfőn.

Magyar Péter: a Tisza-kormány minden magyar ember kormánya lesz
Magyar Péter: a Tisza-kormány minden magyar ember kormánya lesz
2026. április 13., hétfő

Magyar Péter: a Tisza-kormány minden magyar ember kormánya lesz
2026. április 13., hétfő

Fagyos reggelre ébredt Székelyföld hétfőn

Csíkszereda ismét rekordot döntött a mínuszok tekintetében: az ország lakott települései közül ott mérték a legalacsonyabb hőmérsékletet hétfő hajnalban – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) adataiból.

Fagyos reggelre ébredt Székelyföld hétfőn
Fagyos reggelre ébredt Székelyföld hétfőn
2026. április 13., hétfő

Fagyos reggelre ébredt Székelyföld hétfőn
2026. április 13., hétfő

Nemzetközi gratulációk érkeztek Magyar Péter választási győzelmére

Számos európai és nemzetközi politikai vezető gratulált Magyar Péter győzelméhez a 2026-os magyarországi választásokat követően, hangsúlyozva az eredmény európai jelentőségét.

Nemzetközi gratulációk érkeztek Magyar Péter választási győzelmére
Nemzetközi gratulációk érkeztek Magyar Péter választási győzelmére
2026. április 13., hétfő

Nemzetközi gratulációk érkeztek Magyar Péter választási győzelmére
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!