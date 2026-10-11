Két helyszínen lesz piac ezentúl Nyárádszeredában

Itt lesz helye a nem élelmiszert kínáló árusoknak, szerdától
Fotó: Nyárádszeredai Polgármesteri Hivatal
A főtéri park felújítása miatt az elkövetkező időszakban két helyszínen szervezik meg a heti vásárt, szerdánként Nyárádszeredában – tájékoztat a helyi önkormányzat.
Nyárádszeredában a hagyománynak megfelelően szerda a piacnap, amikor
A hagyományos napi piac évek óta elhúzódó felújítása miatt az elmúlt évben Nyárádszereda főterén tartották a piacot.
A héten azonban kisebb felháborodást keltett a városháza azon kijelentése, hogy a főtéri park felújítása miatt csak a termelői lappal rendelkező árusoknak biztosítanak helyet a főtéren.
A cipőket, ruhákat árusító kereskedők az ANL tömbház mellé kerülnek
Fotó: Haáz Vince
Mi több kijelentették azt is, hogy
A nyárádszeredai önkormányzat pénteken tette közzé, hogy megoldást talált minden árus számára.
Nem fér el mindenki a főtéren, mert egy részét felújítják
Fotó: Haáz Vince
Mint írják, akiknek nincs helye a főtéren, azok október 13-tól, szerdától az új ANL tömbház melletti területen kínálhatják eladásra szánt termékeiket.
– írják, elismerve, hogy ez nem a tökéletes megoldás, de egyelőre csak így lehetett megoldani, hogy minden árusnak jusson hely.
Az élelmiszereket kínáló árusok továbbra is a főtéren maradhatnak
Fotó: Haáz Vince
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