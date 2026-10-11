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Két helyszínen lesz piac ezentúl Nyárádszeredában

Itt lesz helye a nem élelmiszert kínáló árusoknak, szerdától • Fotó: Nyárádszeredai Polgármesteri Hivatal

Itt lesz helye a nem élelmiszert kínáló árusoknak, szerdától

Fotó: Nyárádszeredai Polgármesteri Hivatal

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A főtéri park felújítása miatt az elkövetkező időszakban két helyszínen szervezik meg a heti vásárt, szerdánként Nyárádszeredában – tájékoztat a helyi önkormányzat.

Simon Virág

2026. október 11., 12:552026. október 11., 12:55

Nyárádszeredában a hagyománynak megfelelően szerda a piacnap, amikor

a kistermelők, és a nem élelmiszereket kínáló árusok is eladhatják portékáikat.

A hagyományos napi piac évek óta elhúzódó felújítása miatt az elmúlt évben Nyárádszereda főterén tartották a piacot.

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A héten azonban kisebb felháborodást keltett a városháza azon kijelentése, hogy a főtéri park felújítása miatt csak a termelői lappal rendelkező árusoknak biztosítanak helyet a főtéren.

A cipőket, ruhákat árusító kereskedők az ANL tömbház mellé kerülnek • Fotó: Haáz Vince Galéria

A cipőket, ruhákat árusító kereskedők az ANL tömbház mellé kerülnek

Fotó: Haáz Vince

Mi több kijelentették azt is, hogy

a ruhát, elektronikai cikkeket, edényeket, szerszámokat és egyéb nem élelmiszer jellegű termékeket árusítóknak nem engedik vissza a főtérre.

A nyárádszeredai önkormányzat pénteken tette közzé, hogy megoldást talált minden árus számára.

Nem fér el mindenki a főtéren, mert egy részét felújítják • Fotó: Haáz Vince Galéria

Nem fér el mindenki a főtéren, mert egy részét felújítják

Fotó: Haáz Vince

Mint írják, akiknek nincs helye a főtéren, azok október 13-tól, szerdától az új ANL tömbház melletti területen kínálhatják eladásra szánt termékeiket.

Idézet
A területet megtisztítottuk, előkészítettük, és jelenleg a lekövezésén dolgozunk. Ide kerülnek azok az árusok, akik ruhát, cipőt, háztartási termékeket kínálnak. A zöldséget, gyümölcsöt és egyéb élelmiszereket árusítók továbbra is a főtéren maradnak”

– írják, elismerve, hogy ez nem a tökéletes megoldás, de egyelőre csak így lehetett megoldani, hogy minden árusnak jusson hely.

Az élelmiszereket kínáló árusok továbbra is a főtéren maradhatnak • Fotó: Haáz Vince Galéria

Az élelmiszereket kínáló árusok továbbra is a főtéren maradhatnak

Fotó: Haáz Vince

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