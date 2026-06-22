Késő este derül ki, hogy bizalmat kap-e a Veștea-kormány

A képviselőház és a szenátus házbizottságának hétfői ülésén hozott döntés szerint hétfőn 21:30-kor kezdődő ülésén szavaz a parlament plénuma Adrian Veștea kormányáról.

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A határozat értelmében hétfő déltől 21 óráig a miniszterjelöltek meghallgatása zajlik majd a parlamenti szakbizottságokban – ismerteti az Agerpres.

A házbizottságok határozata szerint Adrian Veștea kijelölt miniszterelnöknek 30 perces felszólalási időt biztosítanak a hétfő esti ülésen, a Szociáldemokrata Párt (PSD) parlamenti frakciója 11 perces, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) 8 perces, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) 6 perces, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) 5 perces, az RMDSZ 3 perces, az Egységben Romániáért frakció 2 perces, a nemzeti kisebbségek csoportja, az SOS Románia, a Béke - Románia az első frakció 1-1 perces, a pártfüggetlen törvényhozók 2 perces időkerettel rendelkeznek.