Késő este derül ki, hogy bizalmat kap-e a Veștea-kormány

Fotó: Cristian Cristel/Agerpres/Xinhua
A képviselőház és a szenátus házbizottságának hétfői ülésén hozott döntés szerint hétfőn 21:30-kor kezdődő ülésén szavaz a parlament plénuma Adrian Veștea kormányáról.
A határozat értelmében hétfő déltől 21 óráig a miniszterjelöltek meghallgatása zajlik majd a parlamenti szakbizottságokban – ismerteti az Agerpres.
A házbizottságok határozata szerint Adrian Veștea kijelölt miniszterelnöknek 30 perces felszólalási időt biztosítanak a hétfő esti ülésen, a Szociáldemokrata Párt (PSD) parlamenti frakciója 11 perces, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) 8 perces, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) 6 perces, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) 5 perces, az RMDSZ 3 perces, az Egységben Romániáért frakció 2 perces, a nemzeti kisebbségek csoportja, az SOS Románia, a Béke - Románia az első frakció 1-1 perces, a pártfüggetlen törvényhozók 2 perces időkerettel rendelkeznek.
A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) képviselője, Claudiu Năsui öt intézkedést javasol a leendő kormánynak, amelyek szerinte segítenék a román gazdaságot.
Egy férfi és egy nő meghalt, további három személy pedig megsérült egy vasárnap esti balesetben a Bihar megyei Éradonyban.
Megérkezett a hétvégére az idei nyár első hőhulláma, az országos csúcs vasárnap délután egy tizeddel meghaladta a 36 Celsius-fokot Románia déli részén, Calafatnál.
Csaknem hárommillió forint bírságot kapott az a sofőr, akinek a kisbuszában 760 doboz csempészcigarettát találtak a pénzügyőrök – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn az MTI-vel.
Donald Trump amerikai elnök éles és trágár szavakat használva katonai erő alkalmazásával fenyegette meg vasárnap Iránt arra az esetre, ha nem volna hajlandó hosszú távú békemegállapodást kötni és a Hormuzi-szoros ismételt lezárásával próbálkozna.
Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök vasárnap benyújtotta a parlamentnek kormánya programját és a miniszterjelöltek névsorát.
Hétfőn kezdődik az országos képességfelmérő vizsga, amelyre több mint 148 ezer nyolcadik osztályt végzett tanuló iratkozott fel. Az oktatási minisztérium tájékoztatása szerint a felmérőt 2956 vizsgaközpontban szervezik meg.
Szakadékba zuhant egy autó a Transzfogarasi útról egy interneten terjedő felvétel szerint. A videót megosztók szerint a járművet nem rögzítették kézifékkel. A súlyosan megrongálódott autóban szerencsére nem ült senki.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) nem támogatja a Veștea-kabinetet, és azt javasolja a pártoknak és Nicușor Dan államfőnek, hogy kössenek hat hónapra szóló megállapodást egy kisebbségi kormány támogatásáról – jelentette be vasárnap Ilie Bolojan.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) országos politikai tanácsa vasárnap egyhangúlag úgy döntött, hogy a PSD részt vesz a Veștea-kormányban.
szóljon hozzá!