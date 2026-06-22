760 doboz cigarettát csempésztek volna Bulgáriából Hollandiába, lecsaptak rájuk a magyar hatóságok

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Fotó: Police.hu
Csaknem hárommillió forint bírságot kapott az a sofőr, akinek a kisbuszában 760 doboz csempészcigarettát találtak a pénzügyőrök – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn az MTI-vel.
Közleményük szerint a pénzügyőrök az M5-ös autópálya Bács-Kiskun vármegyei szakaszán ellenőriztek egy Bulgária és Hollandia között közlekedő kisbuszt, amiben két sofőr és hat utas tartózkodott.
A jármű átvizsgálásakor kiderült, hogy vékony fémlemezek felhasználásával három műanyag nyílászáróban rejtett üregeket alakítottak ki, ahonnan
A NAV munkatársai jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekménye miatt indítottak eljárást; a sofőrnek, aki azt mondta, hogy az övé a cigaretta, mintegy 3 millió forint bírsággal kell majd számolnia – áll az MTI által szemlézett közleményben.
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