760 doboz cigarettát csempésztek volna Bulgáriából Hollandiába, lecsaptak rájuk a magyar hatóságok

Csaknem hárommillió forint bírságot kapott az a sofőr, akinek a kisbuszában 760 doboz csempészcigarettát találtak a pénzügyőrök – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn az MTI-vel.

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Közleményük szerint a pénzügyőrök az M5-ös autópálya Bács-Kiskun vármegyei szakaszán ellenőriztek egy Bulgária és Hollandia között közlekedő kisbuszt, amiben két sofőr és hat utas tartózkodott.

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A jármű átvizsgálásakor kiderült, hogy vékony fémlemezek felhasználásával három műanyag nyílászáróban rejtett üregeket alakítottak ki, ahonnan