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A PNL fél évre szóló megállapodást javasol a kormányválság feloldására

• Fotó: Gov.ro

Fotó: Gov.ro

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A Nemzeti Liberális Párt (PNL) nem támogatja a Veștea-kabinetet, és azt javasolja a pártoknak és Nicușor Dan államfőnek, hogy kössenek hat hónapra szóló megállapodást egy kisebbségi kormány támogatásáról – jelentette be vasárnap Ilie Bolojan.

Székelyhon

2026. június 21., 19:482026. június 21., 19:48

A frissen újraválasztott pártelnök szerint két forgatókönyv képzelhető el: az egyikben a Szociáldemokrata Párt (PSD) alakítana kormányt a részvételüket nyíltan vállaló pártokkal, a másikban pedig a PNL, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és RMDSZ koalíciója kormányozna – írja az Agerpres.

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Az újonnan megalakult országos elnökség ülése után Bolojan emlékeztetett: a PNL kongresszusa úgy döntött, hogy a párt nem támogat olyan kormányt, amelyben nem vesz részt. Szerinte az Adrian Veștea által javasolt kabinet mögött nincs átlátható és vállalt parlamenti többség. Ezért a PNL nem támogatja ezt a megoldást,

a liberális parlamenti frakcióknak pedig azt ajánlják, hogy a bizalmi szavazás idején hagyják el az üléstermet.

Bolojan kifejtette, hogy a PNL egy országos politikai megállapodást javasol a kormányválság feloldására. Mivel a liberálisok elveszítették bizalmukat a PSD-ben, már nem működhet átlátható parlamenti többségre épülő kormányzás. Emiatt a legéletképesebb megoldás egy kisebbségi kormány lehet, különösen azért, mert a PSD nem vállalta a kormányalakítás felelősségét – magyarázta az ügyvivő miniszterelnök.

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Közlése szerint a paktumot aláíró pártoknak vállalniuk kellene, hogy a következő fél évben – függetlenül attól, ki kormányoz – támogatnak néhány alapvető intézkedést, amelyeket a gazdaság és a költségvetési jelenlegi nehéz helyzete követel meg.

A megállapodás egyik eleme az lehetne, hogy bármelyik kormány legkésőbb július közepéig felelősséget vállal a parlamentben az országos helyreállítási tervhez (PNRR) kapcsolódó reformokról és a költségvetési egyensúly megőrzéséről szóló összes törvénytervezetért.

Bolojan emlékeztetett arra, hogy Románia a PNRR keretében vállalta a hiánycélok betartását és a GDP-arányos személyi kiadások korlátozását a költségvetésben. Szerinte

több mint egymilliárd eurós forrásvesztést vonna maga után, ha a két mérföldkő valamelyikét nem sikerül teljesíteni.

Emellett a tavasszal elfogadott gazdaságélénkítő intézkedéseket is folytatni kellene, mert a finanszírozásukat az idei évre és a következő évekre is előirányozta korábban a kormány – részletezte a PNL elnöke.

Ha a pártok aláírnának egy ilyen megállapodást, Bolojan szerint két forgatókönyv kínálkozna:

  • vagy a PSD alakít kisebbségi kormányt azokkal a pártokkal, amelyek ezt átláthatóan vállalják,

  • vagy a jelenlegi jobbközép pártok – a PNL, az USR és az RMDSZ – koalíciója kormányozna.

Elmondta azt is, hogy elvi szinten már egyeztetett az USR és az RMDSZ vezetőivel, akik nyitottak arra, hogy ezt a javaslatot az államfő elé terjesszék.

Bolojan kijelentette:

  • ha az államfő egy balközép kormány megalakítását választja, a jobbközép pártok vállalnák, hogy megszavazzák a beiktatását, és az év végéig nem nyújtanak be, illetve nem támogatnak bizalmatlansági indítványt, ha a kabinet betartja a megállapodás feltételeit;

  • ha pedig az államfő a jobbközép koalíciót választja, akkor a PSD-nek kellene a biztosítania a kisebbségi PNL–USR–RMDSZ-kormány beiktatáshoz szükséges szavazatokat.

A PNL elnöke szerint ezek a megoldások átláthatóan vállalt kormányzást és egyértelmű parlamenti támogatást biztosítanának, és csillapítanák a jelenlegi politikai feszültségeket. Kijelentette, a mostani feltételek között létrehozott kormánynak nem lenne jövője Romániában.

Belföld Politika
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