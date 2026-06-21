A PNL fél évre szóló megállapodást javasol a kormányválság feloldására

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) nem támogatja a Veștea-kabinetet, és azt javasolja a pártoknak és Nicușor Dan államfőnek, hogy kössenek hat hónapra szóló megállapodást egy kisebbségi kormány támogatásáról – jelentette be vasárnap Ilie Bolojan.

Székelyhon 2026. június 21., 19:482026. június 21., 19:48

A frissen újraválasztott pártelnök szerint két forgatókönyv képzelhető el: az egyikben a Szociáldemokrata Párt (PSD) alakítana kormányt a részvételüket nyíltan vállaló pártokkal, a másikban pedig a PNL, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és RMDSZ koalíciója kormányozna – írja az Agerpres. Hirdetés Az újonnan megalakult országos elnökség ülése után Bolojan emlékeztetett: a PNL kongresszusa úgy döntött, hogy a párt nem támogat olyan kormányt, amelyben nem vesz részt. Szerinte az Adrian Veștea által javasolt kabinet mögött nincs átlátható és vállalt parlamenti többség. Ezért a PNL nem támogatja ezt a megoldást,

a liberális parlamenti frakcióknak pedig azt ajánlják, hogy a bizalmi szavazás idején hagyják el az üléstermet.

Bolojan kifejtette, hogy a PNL egy országos politikai megállapodást javasol a kormányválság feloldására. Mivel a liberálisok elveszítették bizalmukat a PSD-ben, már nem működhet átlátható parlamenti többségre épülő kormányzás. Emiatt a legéletképesebb megoldás egy kisebbségi kormány lehet, különösen azért, mert a PSD nem vállalta a kormányalakítás felelősségét – magyarázta az ügyvivő miniszterelnök. korábban írtuk Újraválasztották Ilie Bolojant a PNL elnökévé – frissítve Ilie Bolojant újraválasztották a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnökévé a vasárnapi rendkívüli kongresszuson. Közlése szerint a paktumot aláíró pártoknak vállalniuk kellene, hogy a következő fél évben – függetlenül attól, ki kormányoz – támogatnak néhány alapvető intézkedést, amelyeket a gazdaság és a költségvetési jelenlegi nehéz helyzete követel meg. A megállapodás egyik eleme az lehetne, hogy bármelyik kormány legkésőbb július közepéig felelősséget vállal a parlamentben az országos helyreállítási tervhez (PNRR) kapcsolódó reformokról és a költségvetési egyensúly megőrzéséről szóló összes törvénytervezetért. Bolojan emlékeztetett arra, hogy Románia a PNRR keretében vállalta a hiánycélok betartását és a GDP-arányos személyi kiadások korlátozását a költségvetésben. Szerinte

több mint egymilliárd eurós forrásvesztést vonna maga után, ha a két mérföldkő valamelyikét nem sikerül teljesíteni.