A PNL fél évre szóló megállapodást javasol a kormányválság feloldására

Fotó: Gov.ro
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) nem támogatja a Veștea-kabinetet, és azt javasolja a pártoknak és Nicușor Dan államfőnek, hogy kössenek hat hónapra szóló megállapodást egy kisebbségi kormány támogatásáról – jelentette be vasárnap Ilie Bolojan.
A frissen újraválasztott pártelnök szerint két forgatókönyv képzelhető el: az egyikben a Szociáldemokrata Párt (PSD) alakítana kormányt a részvételüket nyíltan vállaló pártokkal, a másikban pedig a PNL, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és RMDSZ koalíciója kormányozna – írja az Agerpres.
Az újonnan megalakult országos elnökség ülése után Bolojan emlékeztetett: a PNL kongresszusa úgy döntött, hogy a párt nem támogat olyan kormányt, amelyben nem vesz részt. Szerinte az Adrian Veștea által javasolt kabinet mögött nincs átlátható és vállalt parlamenti többség. Ezért a PNL nem támogatja ezt a megoldást,
Bolojan kifejtette, hogy a PNL egy országos politikai megállapodást javasol a kormányválság feloldására. Mivel a liberálisok elveszítették bizalmukat a PSD-ben, már nem működhet átlátható parlamenti többségre épülő kormányzás. Emiatt a legéletképesebb megoldás egy kisebbségi kormány lehet, különösen azért, mert a PSD nem vállalta a kormányalakítás felelősségét – magyarázta az ügyvivő miniszterelnök.
Ilie Bolojant újraválasztották a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnökévé a vasárnapi rendkívüli kongresszuson.
Közlése szerint a paktumot aláíró pártoknak vállalniuk kellene, hogy a következő fél évben – függetlenül attól, ki kormányoz – támogatnak néhány alapvető intézkedést, amelyeket a gazdaság és a költségvetési jelenlegi nehéz helyzete követel meg.
A megállapodás egyik eleme az lehetne, hogy bármelyik kormány legkésőbb július közepéig felelősséget vállal a parlamentben az országos helyreállítási tervhez (PNRR) kapcsolódó reformokról és a költségvetési egyensúly megőrzéséről szóló összes törvénytervezetért.
Bolojan emlékeztetett arra, hogy Románia a PNRR keretében vállalta a hiánycélok betartását és a GDP-arányos személyi kiadások korlátozását a költségvetésben. Szerinte
Emellett a tavasszal elfogadott gazdaságélénkítő intézkedéseket is folytatni kellene, mert a finanszírozásukat az idei évre és a következő évekre is előirányozta korábban a kormány – részletezte a PNL elnöke.
Ha a pártok aláírnának egy ilyen megállapodást, Bolojan szerint két forgatókönyv kínálkozna:
vagy a PSD alakít kisebbségi kormányt azokkal a pártokkal, amelyek ezt átláthatóan vállalják,
vagy a jelenlegi jobbközép pártok – a PNL, az USR és az RMDSZ – koalíciója kormányozna.
Elmondta azt is, hogy elvi szinten már egyeztetett az USR és az RMDSZ vezetőivel, akik nyitottak arra, hogy ezt a javaslatot az államfő elé terjesszék.
Bolojan kijelentette:
ha az államfő egy balközép kormány megalakítását választja, a jobbközép pártok vállalnák, hogy megszavazzák a beiktatását, és az év végéig nem nyújtanak be, illetve nem támogatnak bizalmatlansági indítványt, ha a kabinet betartja a megállapodás feltételeit;
ha pedig az államfő a jobbközép koalíciót választja, akkor a PSD-nek kellene a biztosítania a kisebbségi PNL–USR–RMDSZ-kormány beiktatáshoz szükséges szavazatokat.
A PNL elnöke szerint ezek a megoldások átláthatóan vállalt kormányzást és egyértelmű parlamenti támogatást biztosítanának, és csillapítanák a jelenlegi politikai feszültségeket. Kijelentette, a mostani feltételek között létrehozott kormánynak nem lenne jövője Romániában.
Politikai források szerint a Szociáldemokrata Párt (PSD) vasárnap úgy döntött, hogy támogatja a Veștea-kabinet beiktatását a parlamentben, és részt vesz a kormányban.
Ilie Bolojant újraválasztották a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnökévé a vasárnapi rendkívüli kongresszuson.
Nem maradhat a Nemzeti Liberális Párt (PNL) tagja, aki elárulja az alakulatot, és a kulisszák mögött ellene dolgozik – jelentette ki Ilie Bolojan a PNL vasárnapi kongresszusán mondott beszédében.
Az egészségügyi minisztérium vasárnap orvosi ajánlásokat tett közzé arra vonatkozóan, hogyan lehet biztonságosan átvészelni a hőhullámot.
Elkezdődött vasárnap a Romexpo kiállítási központban a Nemzeti Liberális Párt (PNL) rendkívüli kongresszusa, amelyen a párt új vezető testületeiről döntenek.
Négy ittas járművezetőt szűrtek ki az elmúlt 48 órában végzett ellenőrzések során a rendőrök Hargita megyében.
A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) volt elnöke, Elena Lasconi szombaton felszólította Nicușor Dan államfőt, hogy vállalja a felelősséget a döntéseiért, és ismerje el a romániaiak előtt, hogy hibázott.
Tíz jelentkezőből csupán háromnak sikerül első nekifutásra megszereznie a jogosítványt Maros megyében. Ez az átmenési arány mind a székelyföldi megyék közt, mind országos szinten gyengének számít. Hargita és Kovászna megyében jobbak az eredmények.
Meleg időre, helyenként kánikulára és kellemetlen hőérzetre, másrészt légköri instabilitásra vonatkozó figyelmeztetést adott ki az ország legnagyobb részére vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
Vasárnap kezdődik a csillagászati nyár, a napforduló romániai idő szerint 11 óra 24 perckor lesz – írta a HungaroMet Zrt. szombaton a honlapján.
szóljon hozzá!