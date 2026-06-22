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Megsüllyedt a Homoródszentlászlóra vezető út, egyelőre túl költséges a javítás

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

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Egyetlen út vezet Homoródszentlászlóra, de az is több helyen megsüllyedt, ezért érdemes óvatosan közlekedni a település irányába. Jelenleg túl költséges a községnek a helyreállítás, ám a polgármesternek vannak hosszú távú tervei a megoldásra.

Fülöp-Székely Botond

2026. június 22., 12:212026. június 22., 12:21

Olvasóink hívták fel a figyelmünket, hogy megsüllyedt és leszakadt az egyetlen út, amely a Kányád községi Homoródszentlászlóra vezet. Mi is jártunk a helyszínen, ahol azt tapasztaltuk, hogy

az út ugyan nem járhatatlan, de nagyon oda kell figyelni vezetéskor, különben könnyen kár keletkezhet a járművekben.

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• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Pereskedtek is

György Sándor polgármester a Székelyhonnak elmondta, hogy a 2008-ban kezdődő mandátumának elfoglalásakor még egy földút vezetett a faluba, ahol nagyjából tíz háztartásban élnek állandó lakók.

„Akkor a mentő sem tudott kimenni Homoródszentlászlóra” – jegyezte meg. Ezt követően lekövezték a szakaszt, majd 2018-ban pályázatot nyertek és egy nagyobb útépítés kezdődött, amelynek részeként aszfaltot is leterítettek. A munka három év alatt zárult le, ám

az önkormányzat nem volt megelégedve az eredménnyel, hiszen egy éven belül repedések jelentek meg.

Járható az út, ám érdemes óvatosan közlekedni Galéria

Járható az út, ám érdemes óvatosan közlekedni

Fotó: Olti Angyalka

A vita pereskedésbe torkollott, ám végül a kivitelezőnek adtak igazat. Az eljárás részeként egy szakértői véleményt elkészítését is elrendelték, amelyből kiderült, hogy

folyamatos mozgásban van a domboldalt alkotó talaj.

Hasonló gondok jelentkeztek az Abránfalva felé vezető úton is, amely a domboldal másik részén található. Jelenleg az is nagyon rossz állapotban van.

Egyelőre nincs rá pénz

A szakértői vélemény szerint több méter mélyre kell leásni a problémás szakaszoknál, majd

betonoszlopokkal és támfalakkal kell stabilizálni az utat

– magyarázta az elöljáró.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Ez viszont egy költséges beruházás lenne, amit nem engedhet meg magának a község. Jelenleg ugyanis, a községben folyamatban lévő vízhálózat-építési és utcamodernizálási befektetések önrészére tartalékolnak – abból a kevés pénzből, ami rendelkezésükre áll. Egyelőre csak annyit tudnak tenni, hogy

kitáblázzák a problémás szakaszokat a balesetek elkerülése érdekében.

Hosszú távú terveik azonban vannak, hiszen pályázni szeretnének a községben lévő, még le nem aszfaltozott utcák modernizálására. Bíznak benne, hogy ennek részeként az útleszakadásokat is sikerül helyrehozni.

A polgármester addig is arra kéri az autósokat, hogy óvatosan közlekedjenek a problémás szakaszokon.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Udvarhelyszék Közlekedés
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