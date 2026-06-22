Egyetlen út vezet Homoródszentlászlóra, de az is több helyen megsüllyedt, ezért érdemes óvatosan közlekedni a település irányába. Jelenleg túl költséges a községnek a helyreállítás, ám a polgármesternek vannak hosszú távú tervei a megoldásra.

Fülöp-Székely Botond 2026. június 22., 12:212026. június 22., 12:21

Olvasóink hívták fel a figyelmünket, hogy megsüllyedt és leszakadt az egyetlen út, amely a Kányád községi Homoródszentlászlóra vezet. Mi is jártunk a helyszínen, ahol azt tapasztaltuk, hogy

az út ugyan nem járhatatlan, de nagyon oda kell figyelni vezetéskor, különben könnyen kár keletkezhet a járművekben.

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Fotó: Olti Angyalka

Pereskedtek is György Sándor polgármester a Székelyhonnak elmondta, hogy a 2008-ban kezdődő mandátumának elfoglalásakor még egy földút vezetett a faluba, ahol nagyjából tíz háztartásban élnek állandó lakók. „Akkor a mentő sem tudott kimenni Homoródszentlászlóra” – jegyezte meg. Ezt követően lekövezték a szakaszt, majd 2018-ban pályázatot nyertek és egy nagyobb útépítés kezdődött, amelynek részeként aszfaltot is leterítettek. A munka három év alatt zárult le, ám

az önkormányzat nem volt megelégedve az eredménnyel, hiszen egy éven belül repedések jelentek meg.

Járható az út, ám érdemes óvatosan közlekedni Fotó: Olti Angyalka

A vita pereskedésbe torkollott, ám végül a kivitelezőnek adtak igazat. Az eljárás részeként egy szakértői véleményt elkészítését is elrendelték, amelyből kiderült, hogy

folyamatos mozgásban van a domboldalt alkotó talaj.

Hasonló gondok jelentkeztek az Abránfalva felé vezető úton is, amely a domboldal másik részén található. Jelenleg az is nagyon rossz állapotban van. Egyelőre nincs rá pénz A szakértői vélemény szerint több méter mélyre kell leásni a problémás szakaszoknál, majd

betonoszlopokkal és támfalakkal kell stabilizálni az utat

– magyarázta az elöljáró.

Fotó: Olti Angyalka

Ez viszont egy költséges beruházás lenne, amit nem engedhet meg magának a község. Jelenleg ugyanis, a községben folyamatban lévő vízhálózat-építési és utcamodernizálási befektetések önrészére tartalékolnak – abból a kevés pénzből, ami rendelkezésükre áll. Egyelőre csak annyit tudnak tenni, hogy

kitáblázzák a problémás szakaszokat a balesetek elkerülése érdekében.

Hosszú távú terveik azonban vannak, hiszen pályázni szeretnének a községben lévő, még le nem aszfaltozott utcák modernizálására. Bíznak benne, hogy ennek részeként az útleszakadásokat is sikerül helyrehozni. A polgármester addig is arra kéri az autósokat, hogy óvatosan közlekedjenek a problémás szakaszokon.