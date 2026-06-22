Fotó: Olti Angyalka
Egyetlen út vezet Homoródszentlászlóra, de az is több helyen megsüllyedt, ezért érdemes óvatosan közlekedni a település irányába. Jelenleg túl költséges a községnek a helyreállítás, ám a polgármesternek vannak hosszú távú tervei a megoldásra.
Olvasóink hívták fel a figyelmünket, hogy megsüllyedt és leszakadt az egyetlen út, amely a Kányád községi Homoródszentlászlóra vezet. Mi is jártunk a helyszínen, ahol azt tapasztaltuk, hogy
Fotó: Olti Angyalka
György Sándor polgármester a Székelyhonnak elmondta, hogy a 2008-ban kezdődő mandátumának elfoglalásakor még egy földút vezetett a faluba, ahol nagyjából tíz háztartásban élnek állandó lakók.
„Akkor a mentő sem tudott kimenni Homoródszentlászlóra” – jegyezte meg. Ezt követően lekövezték a szakaszt, majd 2018-ban pályázatot nyertek és egy nagyobb útépítés kezdődött, amelynek részeként aszfaltot is leterítettek. A munka három év alatt zárult le, ám
Járható az út, ám érdemes óvatosan közlekedni
Fotó: Olti Angyalka
A vita pereskedésbe torkollott, ám végül a kivitelezőnek adtak igazat. Az eljárás részeként egy szakértői véleményt elkészítését is elrendelték, amelyből kiderült, hogy
Hasonló gondok jelentkeztek az Abránfalva felé vezető úton is, amely a domboldal másik részén található. Jelenleg az is nagyon rossz állapotban van.
A szakértői vélemény szerint több méter mélyre kell leásni a problémás szakaszoknál, majd
– magyarázta az elöljáró.
Fotó: Olti Angyalka
Ez viszont egy költséges beruházás lenne, amit nem engedhet meg magának a község. Jelenleg ugyanis, a községben folyamatban lévő vízhálózat-építési és utcamodernizálási befektetések önrészére tartalékolnak – abból a kevés pénzből, ami rendelkezésükre áll. Egyelőre csak annyit tudnak tenni, hogy
Hosszú távú terveik azonban vannak, hiszen pályázni szeretnének a községben lévő, még le nem aszfaltozott utcák modernizálására. Bíznak benne, hogy ennek részeként az útleszakadásokat is sikerül helyrehozni.
A polgármester addig is arra kéri az autósokat, hogy óvatosan közlekedjenek a problémás szakaszokon.
Fotó: Olti Angyalka
Zivatarokra figyelmeztető előrejelzést adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) a hegyvidéki térségekre, valamint Bánság, Körösvidék, Olténia, Erdély nagy része és Munténia északnyugati részének több megyéjére.
A meteorológiai szolgálat (ANM) hétfői figyelmeztető előrejelzése szerint szerdáig meleg időre és kellemetlen hőérzetre lehet számítani az egész országban.
Hétfőn 12 órakor lejárt az ultimátum, amelyben a Nemzeti Liberális Pártból (PNL) vezetése felszólított öt politikust, hogy lépjenek ki a pártból, ellenkező esetben kizárják őket a PNL-ből.
A képviselőház és a szenátus házbizottságának hétfői ülésén hozott döntés szerint hétfőn 21:30-kor kezdődő ülésén szavaz a parlament plénuma Adrian Veștea kormányáról.
A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) képviselője, Claudiu Năsui öt intézkedést javasol a leendő kormánynak, amelyek szerinte segítenék a román gazdaságot.
Egy férfi és egy nő meghalt, további három személy pedig megsérült egy vasárnap esti balesetben a Bihar megyei Éradonyban.
Megérkezett a hétvégére az idei nyár első hőhulláma, az országos csúcs vasárnap délután egy tizeddel meghaladta a 36 Celsius-fokot Románia déli részén, Calafatnál.
Csaknem hárommillió forint bírságot kapott az a sofőr, akinek a kisbuszában 760 doboz csempészcigarettát találtak a pénzügyőrök – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn az MTI-vel.
Donald Trump amerikai elnök éles és trágár szavakat használva katonai erő alkalmazásával fenyegette meg vasárnap Iránt arra az esetre, ha nem volna hajlandó hosszú távú békemegállapodást kötni és a Hormuzi-szoros ismételt lezárásával próbálkozna.
Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök vasárnap benyújtotta a parlamentnek kormánya programját és a miniszterjelöltek névsorát.
szóljon hozzá!