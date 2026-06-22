Ma kezdődik a nyolcadikosok országos képességfelmérő vizsgája

Hétfőn kezdődik az országos képességfelmérő vizsga, amelyre több mint 148 ezer nyolcadik osztályt végzett tanuló iratkozott fel. Az oktatási minisztérium tájékoztatása szerint a felmérőt 2956 vizsgaközpontban szervezik meg.

Székelyhon 2026. június 22., 08:192026. június 22., 08:19 2026. június 22., 09:032026. június 22., 09:03

Hétfőn román nyelvből és irodalomból, szerdán matematikából vizsgáznak a diákok, pénteken pedig anyanyelvből adnak számot tudásukról a nemzeti kisebbségekhez tartozó tanulók. Az írásbeli vizsgák 9-kor kezdődnek, a termekbe 8 és 8.30 között lehet bejutni érvényes személyazonosító okmánnyal. A vizsga időtartama a feladatlapok kiosztásától számított két óra. Hirdetés A feladatok megoldásához a tanulók csak kékkel író tollat vagy golyóstollat, az ábrákhoz és rajzokhoz pedig csak ceruzát használhatnak. A vizsgatermekbe tilos bevinni iskolatáskát, hátizsákot, táskát, és tankönyvek, szótárak, jegyzetek, könyvek, vázlatok, példatárak vagy más segédeszközök, valamint mobiltelefonok, elektronikus számítástechnikai vagy kommunikációs eszközök használata sem engedélyezett – írja az oktatási minisztérium tájékoztatására hivatkozva az Agerpres hírügynökség.

A képességfelmérő vizsga első eredményeit július 1-jén délig teszik közzé.

A vizsgázók aznap 14 és 18 óra között, valamint 2-án és 3-án megtekinthetik a dolgozatokat, illetve óvást nyújthatnak be. A vizsgázók egy szülő/törvényes képviselő jelenlétében tekinthetik meg a kijavított dolgozatukat. A dolgozat megtekintése nem feltétele az óvás benyújtásának és nem is teszi kötelezővé azt.

A végleges eredményeket július 8-án közlik.