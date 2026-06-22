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Kizárják Adrian Veșteát és négy párttársát a PNL-ből

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

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Hétfőn 12 órakor lejárt az ultimátum, amelyben a Nemzeti Liberális Pártból (PNL) vezetése felszólított öt politikust, hogy lépjenek ki a pártból, ellenkező esetben kizárják őket a PNL-ből.

Székelyhon

2026. június 22., 13:072026. június 22., 13:07

2026. június 22., 13:122026. június 22., 13:12

A PNL vasárnapi rendkívüli kongresszusa két határozatot fogadott el: az egyik szerint kizárják a pártból azokat a politikusokat, akik részt vesznek a Szociáldemokrata Párttal (PSD) közös kormány létrehozásában,

a másik pedig Adrian Veștea, Lucian Bode, Rareș Bogdan, Hubert Thuma és Alina Gorghiu kilépését kéri a pártból.

Az utóbbi határozat szerint az öt politikus többször is megsértette alapszabályt azzal, hogy nem védték meg a PNL politikai döntéseit és irányvonalát, hanem a párt érdekeivel ellentétes akciókban és kezdeményezésekben vettek részt – ismerteti az Agerpres.

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A kongresszus felszólítja őket, hogy mondjanak le pártagságukról. Ha ezt hétfőn 12 óráig nem teszik meg, a kongresszus felhatalmazza az országos elnökséget és az országos tanácsot, hogy az alapszabálynak megfelelően indítsák el ellenük a kizárási eljárást.

Lucian Bode, a PNL volt főtitkára közölte, hogy nincs oka lemondani párttagságáról. Szerinte az a párt, amely

kizárja a kritikus hangokat, nem megújul, hanem „csendben a saját kudarcát készíti elő”.

Alina Gorghiu vasárnap kijelentette, hogy a Veștea-kormányt támogató liberális politikusok megtámadják a bíróságon a kongresszusi határozatokat. Közölte, hogy a jelenlegi pártvezetés szerinte önkényes eljárásával egyikük sem ért egyet.

Úgy vélekedett, a kizárással való fenyegetés vagy a kilépésre való felszólítás sem a PNL, sem az ország problémáit nem oldja meg.

Alina Gorghiu a Veștea-kormányban miniszterelnök-helyettesi tisztséget kapna.

Belföld
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