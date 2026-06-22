Kizárják Adrian Veșteát és négy párttársát a PNL-ből

Hétfőn 12 órakor lejárt az ultimátum, amelyben a Nemzeti Liberális Pártból (PNL) vezetése felszólított öt politikust, hogy lépjenek ki a pártból, ellenkező esetben kizárják őket a PNL-ből.

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A PNL vasárnapi rendkívüli kongresszusa két határozatot fogadott el: az egyik szerint kizárják a pártból azokat a politikusokat, akik részt vesznek a Szociáldemokrata Párttal (PSD) közös kormány létrehozásában,

a másik pedig Adrian Veștea, Lucian Bode, Rareș Bogdan, Hubert Thuma és Alina Gorghiu kilépését kéri a pártból.

Az utóbbi határozat szerint az öt politikus többször is megsértette alapszabályt azzal, hogy nem védték meg a PNL politikai döntéseit és irányvonalát, hanem a párt érdekeivel ellentétes akciókban és kezdeményezésekben vettek részt – ismerteti az Agerpres.

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A kongresszus felszólítja őket, hogy mondjanak le pártagságukról. Ha ezt hétfőn 12 óráig nem teszik meg, a kongresszus felhatalmazza az országos elnökséget és az országos tanácsot, hogy az alapszabálynak megfelelően indítsák el ellenük a kizárási eljárást.

Lucian Bode, a PNL volt főtitkára közölte, hogy nincs oka lemondani párttagságáról. Szerinte az a párt, amely