Öt intézkedés, ami segítené Románia gazdaságát az USR képviselője szerint

Képünk illusztráció
Fotó: Orbán Orsolya
A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) képviselője, Claudiu Năsui öt intézkedést javasol a leendő kormánynak, amelyek szerinte segítenék a román gazdaságot.
2026. június 22., 11:252026. június 22., 11:25
2026. június 22., 11:262026. június 22., 11:26
A politikus hétfői Facebook-bejegyzésében mindenekelőtt áfacsökkentést szorgalmaz,
Az elmúlt időszakban jelentősen romlott a lakosság vásárlóereje, ezért az áfacsökkentés közvetlenül érezhető segítséget jelentene – érvelt az Agerpres szemléje szerint.
Claudiu Năsui szerint ugyanakkor
Ez amúgy sem hoz valódi reformot, csak további 8 milliárd lejjel növelné a bérkiadásokat – indokolta javaslatát a politikus. Elismerte, hogy ezzel Románia helyreállítási forrásoktól esne el, de szerinte kevesebb pénzt veszítene, mint amennyit az új közalkalmazotti bértörvény által előírt béremelésekre kellene költenie.
Harmadik intézkedésként az USR politikusa a bürokrácia csökkentését említi az általa szükségtelennek tartott 300-as és 394-es áfa-nyilatkozatok eltörlésével. Azzal érvel emellett, hogy a vállalkozásoknak jelenleg három különböző rendszeren (áfanyilatkozatok, SAF-T és E-Factura) keresztül is be kell nyújtaniuk ugyanazokat az adatokat, ami csak
Emellett a fordított adózás bevezetése is csökkentené a bürokráciát és javítaná az adóbeszedést – véli.
A politikus javasolja továbbá a minisztériumok számának 12-re csökkentését, illetve egy valós közigazgatási reform elindítását.
„Nem lehet rekordszámú minisztériummal működő kormányt fenntartani, miközben másoktól összevonásokat követelünk. Emellett szükség van egy önkormányzati csődszabályozásra, valamint arra, hogy az önkormányzatok központi finanszírozása kizárólag a lakosságszám alapján történjen, egyéb politikai szempontok nélkül” – tette hozzá a képviselő.
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