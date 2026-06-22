Öt intézkedés, ami segítené Románia gazdaságát az USR képviselője szerint

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) képviselője, Claudiu Năsui öt intézkedést javasol a leendő kormánynak, amelyek szerinte segítenék a román gazdaságot.

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szerinte vissza kellene térni a 19 százalékos általános áfakulcshoz, valamint az 5, illetve a 9 százalékos kedvezményes kulcsokhoz.

Az elmúlt időszakban jelentősen romlott a lakosság vásárlóereje, ezért az áfacsökkentés közvetlenül érezhető segítséget jelentene – érvelt az Agerpres szemléje szerint.

le kell mondani minden olyan intézkedésről, amely az állami kiadások növekedését vonná maga után, beleértve az új közalkalmazotti bértörvényt is.

Ez amúgy sem hoz valódi reformot, csak további 8 milliárd lejjel növelné a bérkiadásokat – indokolta javaslatát a politikus. Elismerte, hogy ezzel Románia helyreállítási forrásoktól esne el, de szerinte kevesebb pénzt veszítene, mint amennyit az új közalkalmazotti bértörvény által előírt béremelésekre kellene költenie.

Harmadik intézkedésként az USR politikusa a bürokrácia csökkentését említi az általa szükségtelennek tartott 300-as és 394-es áfa-nyilatkozatok eltörlésével. Azzal érvel emellett, hogy a vállalkozásoknak jelenleg három különböző rendszeren (áfanyilatkozatok, SAF-T és E-Factura) keresztül is be kell nyújtaniuk ugyanazokat az adatokat, ami csak