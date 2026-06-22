Kiemeltük az apró betűs részt: ezért lesz elviselhető a hőség Székelyföld egyes részein

A meteorológiai szolgálat (ANM) hétfői figyelmeztető előrejelzése szerint szerdáig meleg időre és kellemetlen hőérzetre lehet számítani az egész országban.

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Az ANM emellett hétfőre sárga jelzésű hőségriasztást adott ki a szokatlanul magas hőmérséklet és a kellemetlen hőérzet fokozódása miatt az ország északnyugati, középső, déli és északkeleti részének tucatnyi megyéjére.

A meteorológusok szerint hétfő délelőttől szerda estig az ország nagy részén meleg lesz az idő, a hőérzet főként a nyugati, északnyugati és déli síkvidékeken lesz kellemetlen. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 34 Celsius-fok között alakul;