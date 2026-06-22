Kiemeltük az apró betűs részt: ezért lesz elviselhető a hőség Székelyföld egyes részein

A legalacsonyabb értékek Erdélyi keleti medencéiben lesznek. Székelyföldi terület
Fotó: Pinti Attila
A meteorológiai szolgálat (ANM) hétfői figyelmeztető előrejelzése szerint szerdáig meleg időre és kellemetlen hőérzetre lehet számítani az egész országban.
2026. június 22., 13:092026. június 22., 13:09
2026. június 22., 13:102026. június 22., 13:10
Az ANM emellett hétfőre sárga jelzésű hőségriasztást adott ki a szokatlanul magas hőmérséklet és a kellemetlen hőérzet fokozódása miatt az ország északnyugati, középső, déli és északkeleti részének tucatnyi megyéjére.
A meteorológusok szerint hétfő délelőttől szerda estig az ország nagy részén meleg lesz az idő, a hőérzet főként a nyugati, északnyugati és déli síkvidékeken lesz kellemetlen. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 34 Celsius-fok között alakul;
Hétfőn Máramarosban, Erdély északi és középső részén, Moldva északkeleti részén, Olténia déli részén és Munténia délnyugati térségeiben sárga jelzésű hőségriasztás lesz érvényben a sokéves átlagnál magasabb hőmérsékleti értékek miatt.
Az érintett régiókban a hőmérséklet-páratartalom index eléri a kritikus 80 egységet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között alakul. A hőségriasztás Szatmár, Máramaros, Szilágy, Kolozs, Beszterce-Naszód, Maros, Botoșani, Iași, Dolj, Olt, Teleorman és Giurgiu megyében lesz érvényben – írja az ANM előrejelzésére hivatkozva az Agerpres hírügynökség.
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