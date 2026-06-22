Megvannak a csúcsértékek az idei nyár első hőhullámából

Fotó: Tuchiluș Alex
Megérkezett a hétvégére az idei nyár első hőhulláma, az országos csúcs vasárnap délután egy tizeddel meghaladta a 36 Celsius-fokot Románia déli részén, Calafatnál.
2026. június 22., 09:582026. június 22., 09:58
2026. június 22., 10:082026. június 22., 10:08
De több helyen is, az ország déli, illetve nyugati részén 35 körüli értékeket mértek, ugyanakkor Székelyföldön is volt, ahol meghaladta a napközbeni legmagasabb hőmérséklet a 30 fokot. Marosvásárhelyen 32,1 fok volt vasárnap délután a legmagasabb hőmérsékleti érték, Székelyudvarhelyen 28,8, Csíkszeredában 28,1, Sepsiszentgyörgyön pedig 29,6 fok.
Az éjszakák is enyhék voltak, Székelyföld-szerte már sehol nem esett tíz fok alá a hőmérséklet, Sepsiszentgyörgyön és Marosvásárhelyen például csak 17 fokig „hűlt le”. Csíkszeredában volt a leghidegebb székelyföldi viszonylatban, 12,5 Celsius-fok.
amit záporok, zivatarok zavarhatnak meg, szerdáig szinte minden nap.
Franciaországban a hőség miatt alkoholfogyasztási tilalom lépett életbe vasárnap, a Zene ünnepén. A korlátozás a legmagasabb színtű hőségriasztás sújtotta 35 francia megyére volt érvényes, amikor tömegeket vártak az utcákra.
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Folyamatos felmelegedés várható az elkövetkező napokban Románia-szerte, Európa nyugati részét már el is érte a hőhullám.
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