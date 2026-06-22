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Megvannak a csúcsértékek az idei nyár első hőhullámából

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

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Megérkezett a hétvégére az idei nyár első hőhulláma, az országos csúcs vasárnap délután egy tizeddel meghaladta a 36 Celsius-fokot Románia déli részén, Calafatnál.

Székelyhon

2026. június 22., 09:582026. június 22., 09:58

2026. június 22., 10:082026. június 22., 10:08

De több helyen is, az ország déli, illetve nyugati részén 35 körüli értékeket mértek, ugyanakkor Székelyföldön is volt, ahol meghaladta a napközbeni legmagasabb hőmérséklet a 30 fokot. Marosvásárhelyen 32,1 fok volt vasárnap délután a legmagasabb hőmérsékleti érték, Székelyudvarhelyen 28,8, Csíkszeredában 28,1, Sepsiszentgyörgyön pedig 29,6 fok.

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Az éjszakák is enyhék voltak, Székelyföld-szerte már sehol nem esett tíz fok alá a hőmérséklet, Sepsiszentgyörgyön és Marosvásárhelyen például csak 17 fokig „hűlt le”. Csíkszeredában volt a leghidegebb székelyföldi viszonylatban, 12,5 Celsius-fok.

Ami az elkövetkező három napot illeti, többnyire marad a hőség,

amit záporok, zivatarok zavarhatnak meg, szerdáig szinte minden nap.

Hőségriasztás Európában is, alkohol nélkül

Franciaországban a hőség miatt alkoholfogyasztási tilalom lépett életbe vasárnap, a Zene ünnepén. A korlátozás a legmagasabb színtű hőségriasztás sújtotta 35 francia megyére volt érvényes, amikor tömegeket vártak az utcákra.

A rosszullétek és a közrend megzavarásának elkerülése érdekében tilos volt az alkoholfogyasztása a nyilvános helyeken és azokban a megyékben, ahol vörös hőségriadó van érvényben – ez a legmagasabb riasztási szint –, valamint néhány narancssárga figyelmeztetést kapott megyében is – írta az MTI.

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