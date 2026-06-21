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Pártforrások: a PSD belép Adrian Veștea kormányába

• Fotó: Kozán István

Fotó: Kozán István

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Politikai források szerint a Szociáldemokrata Párt (PSD) vasárnap úgy döntött, hogy támogatja a Veștea-kabinet beiktatását a parlamentben, és részt vesz a kormányban.

Székelyhon

2026. június 21., 18:132026. június 21., 18:13

A PSD országos politikai tanácsának ülésén hozott döntés szerint a párt kilenc miniszteri tisztséget és a kormányfőtitkári posztot kéri a kijelölt miniszterelnöktől kormánya támogatásáért.

A szociáldemokraták azt is kérték, hogy Adrian Veștea kormányprogramjába kerüljön be több javaslatuk – írja az Agerpres.

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Belföld Politika
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