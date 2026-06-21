Pártforrások: a PSD belép Adrian Veștea kormányába

Politikai források szerint a Szociáldemokrata Párt (PSD) vasárnap úgy döntött, hogy támogatja a Veștea-kabinet beiktatását a parlamentben, és részt vesz a kormányban.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A PSD országos politikai tanácsának ülésén hozott döntés szerint a párt kilenc miniszteri tisztséget és a kormányfőtitkári posztot kéri a kijelölt miniszterelnöktől kormánya támogatásáért.

A szociáldemokraták azt is kérték, hogy Adrian Veștea kormányprogramjába kerüljön be több javaslatuk – írja az Agerpres.