A mélybe zuhant egy autó a Transzfogarason – videóval

Fotó: képernyőmentés/Athena Jilavu/Facebook
Szakadékba zuhant egy autó a Transzfogarasi útról egy interneten terjedő felvétel szerint. A videót megosztók szerint a járművet nem rögzítették kézifékkel. A súlyosan megrongálódott autóban szerencsére nem ült senki.
„Elfelejtette behúzni a kéziféket” – írta a TikTokon a videót közzétevő személy.
A felvételen látható, amint az autó lassan megindul, majd a mély szakadékba zuhan, és többször átfordul.
Az interneten terjedő információk szerint a volánnál egy nő ült, aki állítólag azért állt meg, hogy szelfit készítsen.
Szerencsére senki sem sérült meg, mivel az autó a baleset pillanatában üres volt – számolt be a hírt közlő News.ro hírportál.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) nem támogatja a Veștea-kabinetet, és azt javasolja a pártoknak és Nicușor Dan államfőnek, hogy kössenek hat hónapra szóló megállapodást egy kisebbségi kormány támogatásáról – jelentette be vasárnap Ilie Bolojan.
Politikai források szerint a Szociáldemokrata Párt (PSD) vasárnap úgy döntött, hogy támogatja a Veștea-kabinet beiktatását a parlamentben, és részt vesz a kormányban.
Ilie Bolojant újraválasztották a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnökévé a vasárnapi rendkívüli kongresszuson.
Nem maradhat a Nemzeti Liberális Párt (PNL) tagja, aki elárulja az alakulatot, és a kulisszák mögött ellene dolgozik – jelentette ki Ilie Bolojan a PNL vasárnapi kongresszusán mondott beszédében.
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Elkezdődött vasárnap a Romexpo kiállítási központban a Nemzeti Liberális Párt (PNL) rendkívüli kongresszusa, amelyen a párt új vezető testületeiről döntenek.
Négy ittas járművezetőt szűrtek ki az elmúlt 48 órában végzett ellenőrzések során a rendőrök Hargita megyében.
A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) volt elnöke, Elena Lasconi szombaton felszólította Nicușor Dan államfőt, hogy vállalja a felelősséget a döntéseiért, és ismerje el a romániaiak előtt, hogy hibázott.
Tíz jelentkezőből csupán háromnak sikerül első nekifutásra megszereznie a jogosítványt Maros megyében. Ez az átmenési arány mind a székelyföldi megyék közt, mind országos szinten gyengének számít. Hargita és Kovászna megyében jobbak az eredmények.
Meleg időre, helyenként kánikulára és kellemetlen hőérzetre, másrészt légköri instabilitásra vonatkozó figyelmeztetést adott ki az ország legnagyobb részére vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
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