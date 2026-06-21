A mélybe zuhant egy autó a Transzfogarason – videóval

Szakadékba zuhant egy autó a Transzfogarasi útról egy interneten terjedő felvétel szerint. A videót megosztók szerint a járművet nem rögzítették kézifékkel. A súlyosan megrongálódott autóban szerencsére nem ült senki.

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„Elfelejtette behúzni a kéziféket” – írta a TikTokon a videót közzétevő személy.

A felvételen látható, amint az autó lassan megindul, majd a mély szakadékba zuhan, és többször átfordul.

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Az interneten terjedő információk szerint a volánnál egy nő ült, aki állítólag azért állt meg, hogy szelfit készítsen.

Szerencsére senki sem sérült meg, mivel az autó a baleset pillanatában üres volt – számolt be a hírt közlő News.ro hírportál.