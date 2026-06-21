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Megkezdődött a PNL rendkívüli kongresszusa, Bolojan az egyetlen elnökjelölt

Archív • Fotó: Facebook/Nemzeti Liberális Párt

Archív

Fotó: Facebook/Nemzeti Liberális Párt

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Elkezdődött vasárnap a Romexpo kiállítási központban a Nemzeti Liberális Párt (PNL) rendkívüli kongresszusa, amelyen a párt új vezető testületeiről döntenek.

Székelyhon

2026. június 21., 13:282026. június 21., 13:28

2026. június 21., 13:322026. június 21., 13:32

A hivatalos bejelentés szerint az eseményre várt 2500 küldöttből 1793-an regisztráltak, ami 71,7 százalékos részvételt jelent. Ezzel teljesültek a kongresszus megtartásának törvényes és alapszabályi feltételei – írja az Agerpres.

A kongresszuson a Mentsétek meg Romániát Szövetséget (USR) Liviu Mihaiu, az RMDSZ-t Antal István-Lóránt, a Jobboldal Ereje pártot pedig Ludovic Orban képviseli.

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A résztvevőknek levetítették Manfred Weber EPP-elnök támogató videóüzenetét.

Az újabb pártelnöki mandátumért induló Ilie Bolojant tapssal és nevének skandálásával fogadták a küldöttek.

Ilie Bolojan az egyetlen jelölt az elnöki tisztségre.

Az ügyvivő kormányfő az első alelnöki posztra Dan Motreanut, a főtitkári tisztségre Robert Sighiartăut jelölte. Alelnöknek Mircea Abrudeant, Ioan Popát, Siegfried Mureșant, Oana Gheorghiut, Alexandru Murarut, Dragoș Pîslarut, Florin Romant és Gabriela Horgát javasolja.

A kongresszuson a PNL új alapszabályáról is döntenek. Többek között megszüntetik a végrehajtó bizottságot (Bex) és az országos elnökség lesz a párt központi vezető testülete. Emellett visszatérnek ahhoz a rendszerhez, amelyben a pártvezetést programindítványok alapján választják meg, az első alelnökök számát pedig négyről egyre csökkentik.

A kongresszus a párton belüli megosztottság jegyében zajlik: a PNL-ben két tábor körvonalazódott, az egyik Ilie Bolojan jelenlegi pártelnök, a másik Adrian Veștea első alelnök, kijelölt miniszterelnök körül. Adrian Veștea nincs jelen a kongresszuson.

Antal Lóránt: együtt mondtunk nemet a mérgező szuverenizmusra

Antal Lóránt szenátor a Nemzeti Liberális Párt (PNL) vasárnapi rendkívüli kongresszusán tolmácsolta Kelemen Hunor RMDSZ-elnök üzenetét. Beszédében a demokratikus pártok együttműködését szorgalmazta Románia stabilitása és fejlődése érdekében.

A szenátor szerint természetes az RMDSZ jelenléte a liberálisok kongresszusán, mert a két politikai szervezet kapcsolata hosszú ideje a kölcsönös tiszteleten és együttműködésen alapul.

Idézet
Tiszteljük egymást, és együtt dolgozunk a demokrácia megszilárdításáért és Románia fejlődéséért”

– jelentette ki.

Antal Lóránt szerint az RMDSZ és a PNL kapcsolatában voltak szoros együttműködési időszakok és politikai hullámvölgyek is. Beszédében kiemelte azokat az eredményeket, amelyeket a két alakulat partnerként ért el.

Emlékeztetett azokra az időszakokra, amikor az RMDSZ és a PNL együtt építkezve járult hozzá Románia fejlődéséhez és a demokrácia megszilárdításához, nemet mondva a szélsőségekre és a „mérgező szuverenizmusra”.

Beszédében az RMDSZ politikusa Románia nehéz helyzetére is kitért, megemlítve az infláció növekedését, a térség geopolitikai feszültségeit és a belpolitikai válságot.

Idézet
Bonyolult időket élünk, és ahhoz, hogy választ tudjunk adni a kihívásokra, bátorságra és politikai felelősségvállalásra van szükség”

– mondta Antal Lóránt.

A szenátor szerint a stabilitás megteremtéséhez kompromisszumkészségre, egészséges és konstruktív politikai partnerségekre, valamint egy új országos stratégiai cél kitűzésére van szükség. Hangsúlyozta, hogy az RMDSZ politikusai, élükön Kelemen Hunor elnökkel, soha nem menekültek a felelősség és a munka elől, és mindig készek voltak hozzájárulni egy erősebb és szilárdabb Románia felépítéséhez.

Belföld Politika
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