Megkezdődött a PNL rendkívüli kongresszusa, Bolojan az egyetlen elnökjelölt

Elkezdődött vasárnap a Romexpo kiállítási központban a Nemzeti Liberális Párt (PNL) rendkívüli kongresszusa, amelyen a párt új vezető testületeiről döntenek.

Székelyhon 2026. június 21., 13:282026. június 21., 13:28 2026. június 21., 13:322026. június 21., 13:32

A hivatalos bejelentés szerint az eseményre várt 2500 küldöttből 1793-an regisztráltak, ami 71,7 százalékos részvételt jelent. Ezzel teljesültek a kongresszus megtartásának törvényes és alapszabályi feltételei – írja az Agerpres. A kongresszuson a Mentsétek meg Romániát Szövetséget (USR) Liviu Mihaiu, az RMDSZ-t Antal István-Lóránt, a Jobboldal Ereje pártot pedig Ludovic Orban képviseli. Hirdetés A résztvevőknek levetítették Manfred Weber EPP-elnök támogató videóüzenetét. Az újabb pártelnöki mandátumért induló Ilie Bolojant tapssal és nevének skandálásával fogadták a küldöttek.

Ilie Bolojan az egyetlen jelölt az elnöki tisztségre.

Az ügyvivő kormányfő az első alelnöki posztra Dan Motreanut, a főtitkári tisztségre Robert Sighiartăut jelölte. Alelnöknek Mircea Abrudeant, Ioan Popát, Siegfried Mureșant, Oana Gheorghiut, Alexandru Murarut, Dragoș Pîslarut, Florin Romant és Gabriela Horgát javasolja. A kongresszuson a PNL új alapszabályáról is döntenek. Többek között megszüntetik a végrehajtó bizottságot (Bex) és az országos elnökség lesz a párt központi vezető testülete. Emellett visszatérnek ahhoz a rendszerhez, amelyben a pártvezetést programindítványok alapján választják meg, az első alelnökök számát pedig négyről egyre csökkentik. A kongresszus a párton belüli megosztottság jegyében zajlik: a PNL-ben két tábor körvonalazódott, az egyik Ilie Bolojan jelenlegi pártelnök, a másik Adrian Veștea első alelnök, kijelölt miniszterelnök körül. Adrian Veștea nincs jelen a kongresszuson. Antal Lóránt: együtt mondtunk nemet a mérgező szuverenizmusra Antal Lóránt szenátor a Nemzeti Liberális Párt (PNL) vasárnapi rendkívüli kongresszusán tolmácsolta Kelemen Hunor RMDSZ-elnök üzenetét. Beszédében a demokratikus pártok együttműködését szorgalmazta Románia stabilitása és fejlődése érdekében. A szenátor szerint természetes az RMDSZ jelenléte a liberálisok kongresszusán, mert a két politikai szervezet kapcsolata hosszú ideje a kölcsönös tiszteleten és együttműködésen alapul.

Tiszteljük egymást, és együtt dolgozunk a demokrácia megszilárdításáért és Románia fejlődéséért”

– jelentette ki. Antal Lóránt szerint az RMDSZ és a PNL kapcsolatában voltak szoros együttműködési időszakok és politikai hullámvölgyek is. Beszédében kiemelte azokat az eredményeket, amelyeket a két alakulat partnerként ért el. Emlékeztetett azokra az időszakokra, amikor az RMDSZ és a PNL együtt építkezve járult hozzá Románia fejlődéséhez és a demokrácia megszilárdításához, nemet mondva a szélsőségekre és a „mérgező szuverenizmusra”. Beszédében az RMDSZ politikusa Románia nehéz helyzetére is kitért, megemlítve az infláció növekedését, a térség geopolitikai feszültségeit és a belpolitikai válságot.

Bonyolult időket élünk, és ahhoz, hogy választ tudjunk adni a kihívásokra, bátorságra és politikai felelősségvállalásra van szükség”