Bolojan: aki elárulja a pártot, és a kulisszák mögött ellene dolgozik, nem maradhat a PNL tagja

Fotó: Cristian Nistor/Agerpres
Nem maradhat a Nemzeti Liberális Párt (PNL) tagja, aki elárulja az alakulatot, és a kulisszák mögött ellene dolgozik – jelentette ki Ilie Bolojan a PNL vasárnapi kongresszusán mondott beszédében.
2026. június 21., 15:262026. június 21., 15:26
2026. június 21., 15:512026. június 21., 15:51
A pártelnök szerint a PNL-nek lengőajtói kell hogy legyenek, amelyek mindkét irányba nyitva állnak: azok számára is, akik csatlakozni szeretnének a párthoz, és azok számára is, akik távozni akarnak. Aki elárulja az alakulatot, és a kulisszák mögött ellene dolgozik, nem maradhat a PNL tagja.
A komoly emberek így járnak el” – idézi a pártelnököt az Agerpres.
A kongresszus összehívását a kialakult válsághelyzet indokolta – hangsúlyozta Bolojan, aki szerint az alakulatnak el kell döntenie, hogy milyen irányt követ a továbbiakban, és milyen jövőképet kínál Romániának.
Elkezdődött vasárnap a Romexpo kiállítási központban a Nemzeti Liberális Párt (PNL) rendkívüli kongresszusa, amelyen a párt új vezető testületeiről döntenek.
A pártelnök beszélt arról is, hogy a PNL-nek nincs oka szégyenkezni a kormányzati munkája miatt. Szerinte a párt rendkívül nehéz helyzetben vállalta a kormányzást, tisztában volt azzal, hogy a költségvetési egyensúly helyreállítása társadalmi és politikai áldozatokkal jár, mégsem menekült el a felelősség elől.
Igaz, a kezelés nem volt könnyű, olyakor fájdalmas is volt. Megértem sokaknak az elégedetlenségét, és hálás vagyok nekik a türelmükért” – fogalmazott Ilie Bolojan.
A PNL megmutatta, hogy másként is lehet kormányozni Romániában, ezért most „minden oldalról és minden eszközzel” támadják – jelentette ki Ilie Bolojan.
Az elnökjelölti programját ismertető beszédében kifejtette, hogy miniszterelnökként kihúzta Romániát abból a „mocsárból, amelybe a Ciolacu-kormány süllyesztette”, és
Bolojan elmondta, hogy a PNL kezdetben esélyt adott a koalíciónak, és abban bízott, hogy a közös kormányzás alapja a tisztelet, illetve a Románia számára fontos intézkedések megvalósítása lesz. Szerinte a PSD akkor buktatta meg a kormányt, amikor a kabinet világos szabályokat vezetett be, és veszélyeztette a szociáldemokraták klientúráját.
– fogalmazott a PNL elnöke.
Bolojan szerint a PSD úgy nyújtott be bizalmatlansági indítványt egy rendkívül nehéz helyzetben, hogy utána nem kínált megoldást, és nem vállalt felelősséget a kormány bukásából következő politikai válságért.
Szerinte a PNL bebizonyította, hogy Romániában lehet másként is kormányozni: a közpénzek felelős kezelésével, pazarlás és „arrogancia” nélkül, az embereknek igazat mondva, mindenkire egyformán érvényes szabályokkal.
Bolojan szerint sokan összeesküvés-elméletekkel próbálják magyarázni, hogy a népszerűtlen intézkedések ellenére nőtt a PNL támogatottsága. De valójában az történt, hogy a választók jelentős része megértette: a liberálisok nem kormányoztak tökéletesen, de tisztességesen jártak el, nem hazudtak, és „kihúzták Romániát abból a mocsárból”, amelybe a Ciolacu-kormány süllyesztette az országot.
A PNL elnöke arról is beszélt, hogy
Szerinte a bizalmatlansági indítvány benyújtásakor a szociáldemokraták arra számítottak, hogy a PNL megyei szervezeteinek vezetői elárulják a pártot, és tisztségekért vagy más személyes előnyökért cserébe elfogadják, hogy a PSD „uszályába kerüljenek”. Hangsúlyozta: büszke a pártjára, mert szerinte a PNL nem árulta el az értékeit, és ellenállt a támadásoknak.
A pártelnök megköszönte liberális kollégáinak az ellenállást és a következetességet. „Így kell kinéznie egy pártnak!” – üzente Bolojan.
Ilie Bolojan kijelentette, hogy a Mentsétek meg Romániát Szövetséggel (USR) és az RMDSZ-szel közösen egy „tisztességes és átlátható” konstrukciót kínálnak Románia kormányzására.
Beszédében a PNL elnöke egy pártok közötti megállapodásra is javaslatot tett. „Ha a nemzeti érdek valóban nem csupán a hatalom megszerzésére használt üres szólam, akkor
– jelentette ki.
Hozzátette, a racionálisan gondolkodó pártok megértik, hogy a következő kormánynak meg kell valósítania az országos helyreállítási terv (PNRR) elmaradt beruházásait, ellenkező esetben eurómilliárdoktól esik el az ország. Hasonlóan fontos az energiaárak csökkentése a gazdaság versenyképességének növeléséért, illetve annak tudatosítása, hogy amíg nem nő a termelékenység, nem lehet emelni a béreket.
„Ehhez azonban felelősségvállalásra és az ország iránti egyértelmű elkötelezettségre van szükség. Nem születik ugyanis tartós megoldás abból, ha ránk kényszerítenek egy hazug partnert, vagy megpróbálják szétverni a PNL-t” – fogalmazott.
Bolojan szerint az elmúlt napok csatái elsősorban nem személyi ellentétekről, pártideológiákról vagy gazdaságpolitikai elképzelésekről szóltak, hanem a hazugság elleni harcról: a felelősségvállalás és a megfutamodás, valamint a polgárok iránti tisztelet és a megvetés közötti küzdelemről.
Az egészségügyi minisztérium vasárnap orvosi ajánlásokat tett közzé arra vonatkozóan, hogyan lehet biztonságosan átvészelni a hőhullámot.
Elkezdődött vasárnap a Romexpo kiállítási központban a Nemzeti Liberális Párt (PNL) rendkívüli kongresszusa, amelyen a párt új vezető testületeiről döntenek.
Négy ittas járművezetőt szűrtek ki az elmúlt 48 órában végzett ellenőrzések során a rendőrök Hargita megyében.
A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) volt elnöke, Elena Lasconi szombaton felszólította Nicușor Dan államfőt, hogy vállalja a felelősséget a döntéseiért, és ismerje el a romániaiak előtt, hogy hibázott.
Tíz jelentkezőből csupán háromnak sikerül első nekifutásra megszereznie a jogosítványt Maros megyében. Ez az átmenési arány mind a székelyföldi megyék közt, mind országos szinten gyengének számít. Hargita és Kovászna megyében jobbak az eredmények.
Meleg időre, helyenként kánikulára és kellemetlen hőérzetre, másrészt légköri instabilitásra vonatkozó figyelmeztetést adott ki az ország legnagyobb részére vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
Vasárnap kezdődik a csillagászati nyár, a napforduló romániai idő szerint 11 óra 24 perckor lesz – írta a HungaroMet Zrt. szombaton a honlapján.
Sulyok Tamás jogi eszközök alkalmazásával is harcolni fog a maradásáért, és azzal vádolta meg az új kormányfőt, hogy összeesküvést sző az állami intézmények feletti ellenőrzés megszerzésére.
Ilie Bolojan PNL-elnök szombaton benyújtotta jelöltségét a pártelnöki tisztségre, amiről a Nemzeti Liberális Párt (PNL) vasárnapi rendkívüli kongresszusa dönt.
Péntek délben a napenergia fedezte Románia villamosenergia-fogyasztásának mintegy 70 százalékát, ez azonban nem jelentett olcsóbb áramot a fogyasztóknak – állapította meg elemzésében Dumitru Chisăliță, az Intelligens Energia Egyesület (AEI) elnöke.
szóljon hozzá!