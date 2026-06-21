Bolojan: aki elárulja a pártot, és a kulisszák mögött ellene dolgozik, nem maradhat a PNL tagja

Nem maradhat a Nemzeti Liberális Párt (PNL) tagja, aki elárulja az alakulatot, és a kulisszák mögött ellene dolgozik – jelentette ki Ilie Bolojan a PNL vasárnapi kongresszusán mondott beszédében.

Székelyhon 2026. június 21., 15:262026. június 21., 15:26 2026. június 21., 15:512026. június 21., 15:51

A pártelnök szerint a PNL-nek lengőajtói kell hogy legyenek, amelyek mindkét irányba nyitva állnak: azok számára is, akik csatlakozni szeretnének a párthoz, és azok számára is, akik távozni akarnak. Aki elárulja az alakulatot, és a kulisszák mögött ellene dolgozik, nem maradhat a PNL tagja.

Ma nem zárunk ki senkit, nem lesz leszámolás, de azt kérjük, hogy válasszanak. Mindenki eldöntheti, hogy a párt irányvonalát követi, és tiszteletben tartja a döntéseit, vagy pedig – ha van benne becsület – benyújtja a lemondását.

A komoly emberek így járnak el” – idézi a pártelnököt az Agerpres. Hirdetés A kongresszus összehívását a kialakult válsághelyzet indokolta – hangsúlyozta Bolojan, aki szerint az alakulatnak el kell döntenie, hogy milyen irányt követ a továbbiakban, és milyen jövőképet kínál Romániának. korábban írtuk Megkezdődött a PNL rendkívüli kongresszusa, Bolojan az egyetlen elnökjelölt Elkezdődött vasárnap a Romexpo kiállítási központban a Nemzeti Liberális Párt (PNL) rendkívüli kongresszusa, amelyen a párt új vezető testületeiről döntenek. A pártelnök beszélt arról is, hogy a PNL-nek nincs oka szégyenkezni a kormányzati munkája miatt. Szerinte a párt rendkívül nehéz helyzetben vállalta a kormányzást, tisztában volt azzal, hogy a költségvetési egyensúly helyreállítása társadalmi és politikai áldozatokkal jár, mégsem menekült el a felelősség elől.

Ha a költségvetést egy beteghez hasonlítanám, akkor tavaly nyáron egy kómában lévő költségvetést vettünk át, és egy gyógyulófélben lévő beteget hagyunk magunk után.

Igaz, a kezelés nem volt könnyű, olyakor fájdalmas is volt. Megértem sokaknak az elégedetlenségét, és hálás vagyok nekik a türelmükért” – fogalmazott Ilie Bolojan. „A párt brutális ostrom alatt áll” A PNL megmutatta, hogy másként is lehet kormányozni Romániában, ezért most „minden oldalról és minden eszközzel” támadják – jelentette ki Ilie Bolojan. Az elnökjelölti programját ismertető beszédében kifejtette, hogy miniszterelnökként kihúzta Romániát abból a „mocsárból, amelybe a Ciolacu-kormány süllyesztette”, és

hatékonyabban tudott volna kormányozni, ha a Szociáldemokrata Párt (PSD) nem „húzta volna be a kéziféket”.

Bolojan elmondta, hogy a PNL kezdetben esélyt adott a koalíciónak, és abban bízott, hogy a közös kormányzás alapja a tisztelet, illetve a Románia számára fontos intézkedések megvalósítása lesz. Szerinte a PSD akkor buktatta meg a kormányt, amikor a kabinet világos szabályokat vezetett be, és veszélyeztette a szociáldemokraták klientúráját.

Nem lehet a hazugsággal, a felelősség elől való meneküléssel és Románia érdekeinek semmibevételével partnerséget kötni”

– fogalmazott a PNL elnöke. Bolojan szerint a PSD úgy nyújtott be bizalmatlansági indítványt egy rendkívül nehéz helyzetben, hogy utána nem kínált megoldást, és nem vállalt felelősséget a kormány bukásából következő politikai válságért. Szerinte a PNL bebizonyította, hogy Romániában lehet másként is kormányozni: a közpénzek felelős kezelésével, pazarlás és „arrogancia” nélkül, az embereknek igazat mondva, mindenkire egyformán érvényes szabályokkal. Bolojan szerint sokan összeesküvés-elméletekkel próbálják magyarázni, hogy a népszerűtlen intézkedések ellenére nőtt a PNL támogatottsága. De valójában az történt, hogy a választók jelentős része megértette: a liberálisok nem kormányoztak tökéletesen, de tisztességesen jártak el, nem hazudtak, és „kihúzták Romániát abból a mocsárból”, amelybe a Ciolacu-kormány süllyesztette az országot. A PNL elnöke arról is beszélt, hogy

pártja „brutális ostrom” alatt áll, mivel felbolygatta a „rendszert”, privilégiumokat nyirbált meg, és egy teljesen más kormányzási modellt mutatott fel.

Szerinte a bizalmatlansági indítvány benyújtásakor a szociáldemokraták arra számítottak, hogy a PNL megyei szervezeteinek vezetői elárulják a pártot, és tisztségekért vagy más személyes előnyökért cserébe elfogadják, hogy a PSD „uszályába kerüljenek”. Hangsúlyozta: büszke a pártjára, mert szerinte a PNL nem árulta el az értékeit, és ellenállt a támadásoknak. A pártelnök megköszönte liberális kollégáinak az ellenállást és a következetességet. „Így kell kinéznie egy pártnak!” – üzente Bolojan. Az USR-vel és az RMDSZ-szel alakítana kormányt Ilie Bolojan kijelentette, hogy a Mentsétek meg Romániát Szövetséggel (USR) és az RMDSZ-szel közösen egy „tisztességes és átlátható” konstrukciót kínálnak Románia kormányzására. Beszédében a PNL elnöke egy pártok közötti megállapodásra is javaslatot tett. „Ha a nemzeti érdek valóban nem csupán a hatalom megszerzésére használt üres szólam, akkor

Románia érdekében kössünk egy hat hónapra szóló paktumot, amelyben a lehető legvilágosabban rögzítjük, hogy a deficiteket észszerű szinten kell tartanunk”

– jelentette ki. Hozzátette, a racionálisan gondolkodó pártok megértik, hogy a következő kormánynak meg kell valósítania az országos helyreállítási terv (PNRR) elmaradt beruházásait, ellenkező esetben eurómilliárdoktól esik el az ország. Hasonlóan fontos az energiaárak csökkentése a gazdaság versenyképességének növeléséért, illetve annak tudatosítása, hogy amíg nem nő a termelékenység, nem lehet emelni a béreket.

Ha ezeket a célkitűzéseket az összes párt nyíltan felvállalja, sikerrel teljesíthetők, akár a Szociáldemokrata Párt, akár a PNL–USR–RMDSZ alakít kisebbségi kormányt.