Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Bolojan: aki elárulja a pártot, és a kulisszák mögött ellene dolgozik, nem maradhat a PNL tagja

• Fotó: Cristian Nistor/Agerpres

Fotó: Cristian Nistor/Agerpres

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Nem maradhat a Nemzeti Liberális Párt (PNL) tagja, aki elárulja az alakulatot, és a kulisszák mögött ellene dolgozik – jelentette ki Ilie Bolojan a PNL vasárnapi kongresszusán mondott beszédében.

Székelyhon

2026. június 21., 15:262026. június 21., 15:26

2026. június 21., 15:512026. június 21., 15:51

A pártelnök szerint a PNL-nek lengőajtói kell hogy legyenek, amelyek mindkét irányba nyitva állnak: azok számára is, akik csatlakozni szeretnének a párthoz, és azok számára is, akik távozni akarnak. Aki elárulja az alakulatot, és a kulisszák mögött ellene dolgozik, nem maradhat a PNL tagja.

Idézet
Ma nem zárunk ki senkit, nem lesz leszámolás, de azt kérjük, hogy válasszanak. Mindenki eldöntheti, hogy a párt irányvonalát követi, és tiszteletben tartja a döntéseit, vagy pedig – ha van benne becsület – benyújtja a lemondását.

A komoly emberek így járnak el” – idézi a pártelnököt az Agerpres.

Hirdetés

A kongresszus összehívását a kialakult válsághelyzet indokolta – hangsúlyozta Bolojan, aki szerint az alakulatnak el kell döntenie, hogy milyen irányt követ a továbbiakban, és milyen jövőképet kínál Romániának.

korábban írtuk

Megkezdődött a PNL rendkívüli kongresszusa, Bolojan az egyetlen elnökjelölt
Megkezdődött a PNL rendkívüli kongresszusa, Bolojan az egyetlen elnökjelölt

Elkezdődött vasárnap a Romexpo kiállítási központban a Nemzeti Liberális Párt (PNL) rendkívüli kongresszusa, amelyen a párt új vezető testületeiről döntenek.

A pártelnök beszélt arról is, hogy a PNL-nek nincs oka szégyenkezni a kormányzati munkája miatt. Szerinte a párt rendkívül nehéz helyzetben vállalta a kormányzást, tisztában volt azzal, hogy a költségvetési egyensúly helyreállítása társadalmi és politikai áldozatokkal jár, mégsem menekült el a felelősség elől.

Idézet
Ha a költségvetést egy beteghez hasonlítanám, akkor tavaly nyáron egy kómában lévő költségvetést vettünk át, és egy gyógyulófélben lévő beteget hagyunk magunk után.

Igaz, a kezelés nem volt könnyű, olyakor fájdalmas is volt. Megértem sokaknak az elégedetlenségét, és hálás vagyok nekik a türelmükért” – fogalmazott Ilie Bolojan.

„A párt brutális ostrom alatt áll”

A PNL megmutatta, hogy másként is lehet kormányozni Romániában, ezért most „minden oldalról és minden eszközzel” támadják – jelentette ki Ilie Bolojan.

Az elnökjelölti programját ismertető beszédében kifejtette, hogy miniszterelnökként kihúzta Romániát abból a „mocsárból, amelybe a Ciolacu-kormány süllyesztette”, és

hatékonyabban tudott volna kormányozni, ha a Szociáldemokrata Párt (PSD) nem „húzta volna be a kéziféket”.

Bolojan elmondta, hogy a PNL kezdetben esélyt adott a koalíciónak, és abban bízott, hogy a közös kormányzás alapja a tisztelet, illetve a Románia számára fontos intézkedések megvalósítása lesz. Szerinte a PSD akkor buktatta meg a kormányt, amikor a kabinet világos szabályokat vezetett be, és veszélyeztette a szociáldemokraták klientúráját.

Idézet
Nem lehet a hazugsággal, a felelősség elől való meneküléssel és Románia érdekeinek semmibevételével partnerséget kötni”

– fogalmazott a PNL elnöke.

Bolojan szerint a PSD úgy nyújtott be bizalmatlansági indítványt egy rendkívül nehéz helyzetben, hogy utána nem kínált megoldást, és nem vállalt felelősséget a kormány bukásából következő politikai válságért.

Szerinte a PNL bebizonyította, hogy Romániában lehet másként is kormányozni: a közpénzek felelős kezelésével, pazarlás és „arrogancia” nélkül, az embereknek igazat mondva, mindenkire egyformán érvényes szabályokkal.

Bolojan szerint sokan összeesküvés-elméletekkel próbálják magyarázni, hogy a népszerűtlen intézkedések ellenére nőtt a PNL támogatottsága. De valójában az történt, hogy a választók jelentős része megértette: a liberálisok nem kormányoztak tökéletesen, de tisztességesen jártak el, nem hazudtak, és „kihúzták Romániát abból a mocsárból”, amelybe a Ciolacu-kormány süllyesztette az országot.

A PNL elnöke arról is beszélt, hogy

pártja „brutális ostrom” alatt áll, mivel felbolygatta a „rendszert”, privilégiumokat nyirbált meg, és egy teljesen más kormányzási modellt mutatott fel.

Szerinte a bizalmatlansági indítvány benyújtásakor a szociáldemokraták arra számítottak, hogy a PNL megyei szervezeteinek vezetői elárulják a pártot, és tisztségekért vagy más személyes előnyökért cserébe elfogadják, hogy a PSD „uszályába kerüljenek”. Hangsúlyozta: büszke a pártjára, mert szerinte a PNL nem árulta el az értékeit, és ellenállt a támadásoknak.

A pártelnök megköszönte liberális kollégáinak az ellenállást és a következetességet. „Így kell kinéznie egy pártnak!” – üzente Bolojan.

Az USR-vel és az RMDSZ-szel alakítana kormányt

Ilie Bolojan kijelentette, hogy a Mentsétek meg Romániát Szövetséggel (USR) és az RMDSZ-szel közösen egy „tisztességes és átlátható” konstrukciót kínálnak Románia kormányzására.

Beszédében a PNL elnöke egy pártok közötti megállapodásra is javaslatot tett. „Ha a nemzeti érdek valóban nem csupán a hatalom megszerzésére használt üres szólam, akkor

Idézet
Románia érdekében kössünk egy hat hónapra szóló paktumot, amelyben a lehető legvilágosabban rögzítjük, hogy a deficiteket észszerű szinten kell tartanunk”

– jelentette ki.

Hozzátette, a racionálisan gondolkodó pártok megértik, hogy a következő kormánynak meg kell valósítania az országos helyreállítási terv (PNRR) elmaradt beruházásait, ellenkező esetben eurómilliárdoktól esik el az ország. Hasonlóan fontos az energiaárak csökkentése a gazdaság versenyképességének növeléséért, illetve annak tudatosítása, hogy amíg nem nő a termelékenység, nem lehet emelni a béreket.

Ha ezeket a célkitűzéseket az összes párt nyíltan felvállalja, sikerrel teljesíthetők, akár a Szociáldemokrata Párt, akár a PNL–USR–RMDSZ alakít kisebbségi kormányt.

„Ehhez azonban felelősségvállalásra és az ország iránti egyértelmű elkötelezettségre van szükség. Nem születik ugyanis tartós megoldás abból, ha ránk kényszerítenek egy hazug partnert, vagy megpróbálják szétverni a PNL-t” – fogalmazott.

Bolojan szerint az elmúlt napok csatái elsősorban nem személyi ellentétekről, pártideológiákról vagy gazdaságpolitikai elképzelésekről szóltak, hanem a hazugság elleni harcról: a felelősségvállalás és a megfutamodás, valamint a polgárok iránti tisztelet és a megvetés közötti küzdelemről.

Belföld Politika
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Félúton a kaland: Kína kapujában a két erdélyi motoros
Medve jelenlétére figyelmeztetnek Csíkszentléleken
Kovásznai siker Csíkszentsimonban, de még nyílt maradt a párharc
Sulyok Tamás jogi eszközökkel is kész harcolni: semmilyen többség sem adhat felhatalmazást a jog uralmának a semmibevételére
Még egy játékos érkezett Kecskemétről az FK Csíkszeredához
Tudós nők – Dr. Gábor Csilla akadémikus: A kíváncsiság mindig megtérül
Félúton a kaland: Kína kapujában a két erdélyi motoros
Székelyhon

Félúton a kaland: Kína kapujában a két erdélyi motoros
Medve jelenlétére figyelmeztetnek Csíkszentléleken
Székelyhon

Medve jelenlétére figyelmeztetnek Csíkszentléleken
Kovásznai siker Csíkszentsimonban, de még nyílt maradt a párharc
Székely Sport

Kovásznai siker Csíkszentsimonban, de még nyílt maradt a párharc
Sulyok Tamás jogi eszközökkel is kész harcolni: semmilyen többség sem adhat felhatalmazást a jog uralmának a semmibevételére
Krónika

Sulyok Tamás jogi eszközökkel is kész harcolni: semmilyen többség sem adhat felhatalmazást a jog uralmának a semmibevételére
Még egy játékos érkezett Kecskemétről az FK Csíkszeredához
Székely Sport

Még egy játékos érkezett Kecskemétről az FK Csíkszeredához
Tudós nők – Dr. Gábor Csilla akadémikus: A kíváncsiság mindig megtérül
Nőileg

Tudós nők – Dr. Gábor Csilla akadémikus: A kíváncsiság mindig megtérül
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. június 21., vasárnap

Így vészeljük át a kánikulát – tanácsok az egészségügyi minisztériumtól

Az egészségügyi minisztérium vasárnap orvosi ajánlásokat tett közzé arra vonatkozóan, hogyan lehet biztonságosan átvészelni a hőhullámot.

Így vészeljük át a kánikulát – tanácsok az egészségügyi minisztériumtól
Így vészeljük át a kánikulát – tanácsok az egészségügyi minisztériumtól
2026. június 21., vasárnap

Így vészeljük át a kánikulát – tanácsok az egészségügyi minisztériumtól
Hirdetés
2026. június 21., vasárnap

Megkezdődött a PNL rendkívüli kongresszusa, Bolojan az egyetlen elnökjelölt

Elkezdődött vasárnap a Romexpo kiállítási központban a Nemzeti Liberális Párt (PNL) rendkívüli kongresszusa, amelyen a párt új vezető testületeiről döntenek.

Megkezdődött a PNL rendkívüli kongresszusa, Bolojan az egyetlen elnökjelölt
Megkezdődött a PNL rendkívüli kongresszusa, Bolojan az egyetlen elnökjelölt
2026. június 21., vasárnap

Megkezdődött a PNL rendkívüli kongresszusa, Bolojan az egyetlen elnökjelölt
2026. június 21., vasárnap

Ittas gépkocsivezetők Hargita megye minden szegletében

Négy ittas járművezetőt szűrtek ki az elmúlt 48 órában végzett ellenőrzések során a rendőrök Hargita megyében.

Ittas gépkocsivezetők Hargita megye minden szegletében
Ittas gépkocsivezetők Hargita megye minden szegletében
2026. június 21., vasárnap

Ittas gépkocsivezetők Hargita megye minden szegletében
2026. június 21., vasárnap

Nicușor Dan lehet Románia történetének első leváltott államfője – véli az USR volt elnöke

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) volt elnöke, Elena Lasconi szombaton felszólította Nicușor Dan államfőt, hogy vállalja a felelősséget a döntéseiért, és ismerje el a romániaiak előtt, hogy hibázott.

Nicușor Dan lehet Románia történetének első leváltott államfője – véli az USR volt elnöke
Nicușor Dan lehet Románia történetének első leváltott államfője – véli az USR volt elnöke
2026. június 21., vasárnap

Nicușor Dan lehet Románia történetének első leváltott államfője – véli az USR volt elnöke
Hirdetés
2026. június 21., vasárnap

Sofőrvizsga: így alakul az átmenési arány a székelyföldi megyékben

Tíz jelentkezőből csupán háromnak sikerül első nekifutásra megszereznie a jogosítványt Maros megyében. Ez az átmenési arány mind a székelyföldi megyék közt, mind országos szinten gyengének számít. Hargita és Kovászna megyében jobbak az eredmények.

Sofőrvizsga: így alakul az átmenési arány a székelyföldi megyékben
Sofőrvizsga: így alakul az átmenési arány a székelyföldi megyékben
2026. június 21., vasárnap

Sofőrvizsga: így alakul az átmenési arány a székelyföldi megyékben
2026. június 21., vasárnap

Fokozódik a hőség, de helyenként leszakadhat az ég is

Meleg időre, helyenként kánikulára és kellemetlen hőérzetre, másrészt légköri instabilitásra vonatkozó figyelmeztetést adott ki az ország legnagyobb részére vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

Fokozódik a hőség, de helyenként leszakadhat az ég is
Fokozódik a hőség, de helyenként leszakadhat az ég is
2026. június 21., vasárnap

Fokozódik a hőség, de helyenként leszakadhat az ég is
2026. június 21., vasárnap

Nyári napforduló: vasárnap lesz az év legrövidebb éjszakája

Vasárnap kezdődik a csillagászati nyár, a napforduló romániai idő szerint 11 óra 24 perckor lesz – írta a HungaroMet Zrt. szombaton a honlapján.

Nyári napforduló: vasárnap lesz az év legrövidebb éjszakája
Nyári napforduló: vasárnap lesz az év legrövidebb éjszakája
2026. június 21., vasárnap

Nyári napforduló: vasárnap lesz az év legrövidebb éjszakája
Hirdetés
2026. június 20., szombat

Sulyok Tamás jogi eszközökkel is harcolni fog, hogy köztársasági elnök maradhasson

Sulyok Tamás jogi eszközök alkalmazásával is harcolni fog a maradásáért, és azzal vádolta meg az új kormányfőt, hogy összeesküvést sző az állami intézmények feletti ellenőrzés megszerzésére.

Sulyok Tamás jogi eszközökkel is harcolni fog, hogy köztársasági elnök maradhasson
Sulyok Tamás jogi eszközökkel is harcolni fog, hogy köztársasági elnök maradhasson
2026. június 20., szombat

Sulyok Tamás jogi eszközökkel is harcolni fog, hogy köztársasági elnök maradhasson
2026. június 20., szombat

Nem lesz ellenjelöltje Bolojannak a PNL rendkívüli kongresszusán

Ilie Bolojan PNL-elnök szombaton benyújtotta jelöltségét a pártelnöki tisztségre, amiről a Nemzeti Liberális Párt (PNL) vasárnapi rendkívüli kongresszusa dönt.

Nem lesz ellenjelöltje Bolojannak a PNL rendkívüli kongresszusán
Nem lesz ellenjelöltje Bolojannak a PNL rendkívüli kongresszusán
2026. június 20., szombat

Nem lesz ellenjelöltje Bolojannak a PNL rendkívüli kongresszusán
2026. június 20., szombat

A napenergia fedezte a fogyasztás 70 százalékát, mégsem lett olcsóbb az áram

Péntek délben a napenergia fedezte Románia villamosenergia-fogyasztásának mintegy 70 százalékát, ez azonban nem jelentett olcsóbb áramot a fogyasztóknak – állapította meg elemzésében Dumitru Chisăliță, az Intelligens Energia Egyesület (AEI) elnöke.

A napenergia fedezte a fogyasztás 70 százalékát, mégsem lett olcsóbb az áram
A napenergia fedezte a fogyasztás 70 százalékát, mégsem lett olcsóbb az áram
2026. június 20., szombat

A napenergia fedezte a fogyasztás 70 százalékát, mégsem lett olcsóbb az áram
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!