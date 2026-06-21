Ittas gépkocsivezetők Hargita megye minden szegletében

Négy ittas járművezetőt szűrtek ki az elmúlt 48 órában végzett ellenőrzések során a rendőrök Hargita megyében.

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Ezen a hétvégén is több olyan járművezetőt azonosítottak, akik alkoholfogyasztás után ültek volán mögé – számolt be vasárnap a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

Péntek délután a közlekedési rendőrök egy 52 éves, Kovászna megyei férfit állítottak meg ellenőrzésre a 12A jelzésű országúton. Az alkoholszondás vizsgálat 1,07 mg/liter alkoholszintet mutatott ki leheletében.

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Ugyancsak pénteken, este 8 órakor a maroshévízi rendőrök egy helybéli 61 éves férfit igazoltattak, aki személygépkocsit vezetett Salamás község területén. Az ő esetében 0,49 mg/l -es értéket jelzett az alkoholszonda.

Szombat délben a székelyudvarhelyi rendőrök rutinellenőrzés során azonosítottak egy 52 éves brassói gépkocsivezetőt, akinél a mérőeszköz 0,52 mg/l alkoholszintet mutatott.

Szintén szombaton, 22 óra körül a csíkszeredai rendőrök szűrtek ki a forgalomban egy 39 éves madéfalvi sofőrt, aki szeszes italt fogyasztott vezetés előtt. Esetében a szonda 0,48 mg/l légalkohol-szintet mért.

Mind a négy járművezetőt kórházba kísérték vérvétel céljából, és büntetőeljárás indítottak ellenük.