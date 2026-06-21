Ittas gépkocsivezetők Hargita megye minden szegletében

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Fotó: Orbán Orsolya
Négy ittas járművezetőt szűrtek ki az elmúlt 48 órában végzett ellenőrzések során a rendőrök Hargita megyében.
Ezen a hétvégén is több olyan járművezetőt azonosítottak, akik alkoholfogyasztás után ültek volán mögé – számolt be vasárnap a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.
Péntek délután a közlekedési rendőrök egy 52 éves, Kovászna megyei férfit állítottak meg ellenőrzésre a 12A jelzésű országúton. Az alkoholszondás vizsgálat 1,07 mg/liter alkoholszintet mutatott ki leheletében.
Ugyancsak pénteken, este 8 órakor a maroshévízi rendőrök egy helybéli 61 éves férfit igazoltattak, aki személygépkocsit vezetett Salamás község területén. Az ő esetében 0,49 mg/l -es értéket jelzett az alkoholszonda.
Szombat délben a székelyudvarhelyi rendőrök rutinellenőrzés során azonosítottak egy 52 éves brassói gépkocsivezetőt, akinél a mérőeszköz 0,52 mg/l alkoholszintet mutatott.
Szintén szombaton, 22 óra körül a csíkszeredai rendőrök szűrtek ki a forgalomban egy 39 éves madéfalvi sofőrt, aki szeszes italt fogyasztott vezetés előtt. Esetében a szonda 0,48 mg/l légalkohol-szintet mért.
Mind a négy járművezetőt kórházba kísérték vérvétel céljából, és büntetőeljárás indítottak ellenük.
Az egészségügyi minisztérium vasárnap orvosi ajánlásokat tett közzé arra vonatkozóan, hogyan lehet biztonságosan átvészelni a hőhullámot.
Elkezdődött vasárnap a Romexpo kiállítási központban a Nemzeti Liberális Párt (PNL) rendkívüli kongresszusa, amelyen a párt új vezető testületeiről döntenek.
A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) volt elnöke, Elena Lasconi szombaton felszólította Nicușor Dan államfőt, hogy vállalja a felelősséget a döntéseiért, és ismerje el a romániaiak előtt, hogy hibázott.
Tíz jelentkezőből csupán háromnak sikerül első nekifutásra megszereznie a jogosítványt Maros megyében. Ez az átmenési arány mind a székelyföldi megyék közt, mind országos szinten gyengének számít. Hargita és Kovászna megyében jobbak az eredmények.
Meleg időre, helyenként kánikulára és kellemetlen hőérzetre, másrészt légköri instabilitásra vonatkozó figyelmeztetést adott ki az ország legnagyobb részére vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
Vasárnap kezdődik a csillagászati nyár, a napforduló romániai idő szerint 11 óra 24 perckor lesz – írta a HungaroMet Zrt. szombaton a honlapján.
Sulyok Tamás jogi eszközök alkalmazásával is harcolni fog a maradásáért, és azzal vádolta meg az új kormányfőt, hogy összeesküvést sző az állami intézmények feletti ellenőrzés megszerzésére.
Ilie Bolojan PNL-elnök szombaton benyújtotta jelöltségét a pártelnöki tisztségre, amiről a Nemzeti Liberális Párt (PNL) vasárnapi rendkívüli kongresszusa dönt.
Péntek délben a napenergia fedezte Románia villamosenergia-fogyasztásának mintegy 70 százalékát, ez azonban nem jelentett olcsóbb áramot a fogyasztóknak – állapította meg elemzésében Dumitru Chisăliță, az Intelligens Energia Egyesület (AEI) elnöke.
Tájékoztatót tartottak pénteken Sepsiszentgyörgyön az elektronikus nyomkövető fontosságáról, valamint a családon belüli erőszak áldozatainak elérhető segítségnyújtási lehetőségeiről.
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