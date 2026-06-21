Árvízveszély: kiléphet medréből a Kis-Beszterce Hargita megyében

Villámárvíz alakulhat ki vasárnap éjfélig a Kis-Beszterce folyó Hargita megyei szakaszán – figyelmeztet a megyei katasztrófavédelem.

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A Hargita megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség (ISU) közleményben figyelmezteti a lakosságot, hogy vasárnap éjfélig sárga jelzésű (elsőfokú) árvízvédelmi készültséget rendeltek el a Hargita megyén is áthaladó Kis-Beszterce folyóra.

Az előrejelzés szerint a Bélbor községet is érintő folyón villámárvizek alakulhatnak ki, a hegyoldalakról jelentős vízlefolyás lehetséges, és a vízállás helyenként meghaladhatja az elsőfokú készültségi szintet.