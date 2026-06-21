Hat éve várnak a lakók az utca felújítására, most végre elkezdődik a munka

A Kanta utca hétfőn kezdődő felújítása egyelőre a Torja patakáig tartó szakaszt érinti
Fotó: Kocsis Károly
Az ott lakók, illetve a rajta naponta közlekedők több mint hat éve várnak rá, azóta hol por, hol sár keseríti az életüket. Kézdivásárhelyen június 22-én, hétfőn elkezdik a város egyik bejáratának számító Kanta utca felújítását.
A felújítási munkálat egyelőre a város Kézdiszentlélek felőli bejáratától, vagyis az Ady Endre utca végétől a Torja patakán átívelő hídig tartó szakaszt érinti, ahová aszfalt kerül. Itt három éve fejezték be a közművesítést, szedték fel a kockaköveket, állapota azóta csak romlott, sok bosszúságot okozva nemcsak az ottani házak lakóinak, hanem a gyerekeiket reggelente a Nagy Mózes Főgimnáziumba fuvarozóknak is, meg egyáltalán a rajta közlekedőknek.
Az összesen 732 méter hosszú Kanta utca másik, a patak és a Robbantósként közismert épület (a Vásárhelyi Péter utca eleje) közötti része már műemlékvédelmi övezetbe esik, ezért más előírások érvényesek rá, például kötelező visszaállítani az eredeti, kockaköves felületet.
A terelőutat legyalulták, személygépkocsival is lehet közlekedni rajta.
A gázszagosító-állomás mögötti terelőutat legyalulták, személygépkocsival is lehet közlekedni rajta
Fotó: Kocsis Károly
A kivitelező Kovászna Út és Híd Rt. igazgatója, Török Sándor néhány technikai adatot is megosztott lapunkkal:
a 7 méter széles, kétsávos aszfaltút mindkét oldalát egy méter széles járda kíséri,
a jobboldalán – a hidat leszámítva – 1,5 méter széles kerékpárút vezet majd a központ felé,
a baloldalán 2,5 méteres sávot hagynak meg a parkoló autók számára (összesen 58 parkolóhely létesül).
Több mint 60 cm mély alapot ásnak közel 5000 köbméter földet mozgatva meg, a 7 centis homokszigetelésre 30 centis ballasztalap, 15 centis törtkő-, 6 centis hordozó- és 4 centis koptatóréteg kerül, a kapubejáratokat is kialakítják. Többek között 651 köbméter törtkőre, 536 köbméter homokra, 2513 köbméter ballasztra lesz szükség, a hordozóréteghez 678 tonna aszfaltbetonra.
de ekkora forgalomra természetesen egyelőre nem kell számítani; hét pihenőpad, illetve 30 utcai szemétkosár áll majd a rendelkezésükre. A járdák és a kerítések közötti részt füvesítik, helyenként vörös tölgyet, hegyi juhart vagy ezüstjuhart, valamint díszcserjét ültetnek.
A Kanta utcában minden elő van készítve a felújítási munkálatokhoz. Hétfőn elkezdik
Fotó: Kocsis Károly
Az igazgató szerint a munkálatok első szakaszával legtöbb másfél hónap alatt tudnak végezni, amennyiben az alapásás közben nem kerülnek felszínre előre nem látott akadályok, pótolandó hiányosságok, például a korábbi csatornázás, esővízelvezető aknák esetében. Úgy látja,
A Kanta városzrész víz- és csatornahálózati főgerincének rehabilitációját 2022 júniusában kezdték el, azt, illetve a mostani felújítást az Anghel Saligny-program révén finanszírozzák. Ez Kézdivásárhely esetében még a Bod Péter (a beruházás két évvel ezelőtt aktualizált értéke 1,74 millió lej), Temető (4,8 millió), Kert (2,8 millió), Matkó István (2,1 millió) és Iskola (2,9 millió) utcákat, a Tavasz utcát, az 59–62-es udvartereket és a Nagy Mózes utcát (4,1 millió), valamint a Csernátoni úti tömbházak mögötti terület (2,3 millió) foglalja magába, utóbbi helyszínen már zajlanak a munkálatok. A teljes Kanta utca előreláthatólag legalább 5,5 millió lejbe kerül, hacsak közben nem merülnek fel újabb költségek, 2026 áprilisában az önkormányzati testület a költségvetésben önrész gyanánt 11 millió lejt különített el a Kanta, Kert, Csernátoni és Iskola utcák rendbetételéhez.
A Kanta utcát célzó felújítási terv 2020-ban készült el, a közbeszerzést 2022-ben írták ki. A kivitelezés elkezdésének csúszását főleg a kormány megszorító intézkedései, valamint a víz- és csatornahálózati munkálatok átadásának késlekedése idézte elő.
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