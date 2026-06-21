Hat éve várnak a lakók az utca felújítására, most végre elkezdődik a munka

Az ott lakók, illetve a rajta naponta közlekedők több mint hat éve várnak rá, azóta hol por, hol sár keseríti az életüket. Kézdivásárhelyen június 22-én, hétfőn elkezdik a város egyik bejáratának számító Kanta utca felújítását.

Kocsis Károly 2026. június 21., 20:112026. június 21., 20:11

A felújítási munkálat egyelőre a város Kézdiszentlélek felőli bejáratától, vagyis az Ady Endre utca végétől a Torja patakán átívelő hídig tartó szakaszt érinti, ahová aszfalt kerül. Itt három éve fejezték be a közművesítést, szedték fel a kockaköveket, állapota azóta csak romlott, sok bosszúságot okozva nemcsak az ottani házak lakóinak, hanem a gyerekeiket reggelente a Nagy Mózes Főgimnáziumba fuvarozóknak is, meg egyáltalán a rajta közlekedőknek. Hirdetés Az összesen 732 méter hosszú Kanta utca másik, a patak és a Robbantósként közismert épület (a Vásárhelyi Péter utca eleje) közötti része már műemlékvédelmi övezetbe esik, ezért más előírások érvényesek rá, például kötelező visszaállítani az eredeti, kockaköves felületet.

A munkálatok idejére a forgalmat elterelik, az autósok alternatív lehetőségként a földgázszagosító-állomás mögötti földutat, valamint a Budai Nagy Antal utcát használhatják a főtér megközelítésére.

A terelőutat legyalulták, személygépkocsival is lehet közlekedni rajta.

A gázszagosító-állomás mögötti terelőutat legyalulták, személygépkocsival is lehet közlekedni rajta Fotó: Kocsis Károly

A kivitelező Kovászna Út és Híd Rt. igazgatója, Török Sándor néhány technikai adatot is megosztott lapunkkal: a 7 méter széles, kétsávos aszfaltút mindkét oldalát egy méter széles járda kíséri,

a jobboldalán – a hidat leszámítva – 1,5 méter széles kerékpárút vezet majd a központ felé,

a baloldalán 2,5 méteres sávot hagynak meg a parkoló autók számára (összesen 58 parkolóhely létesül). Több mint 60 cm mély alapot ásnak közel 5000 köbméter földet mozgatva meg, a 7 centis homokszigetelésre 30 centis ballasztalap, 15 centis törtkő-, 6 centis hordozó- és 4 centis koptatóréteg kerül, a kapubejáratokat is kialakítják. Többek között 651 köbméter törtkőre, 536 köbméter homokra, 2513 köbméter ballasztra lesz szükség, a hordozóréteghez 678 tonna aszfaltbetonra.

A két járda elméletileg akár 1600 gyalogost is „megbírna” óránként,

de ekkora forgalomra természetesen egyelőre nem kell számítani; hét pihenőpad, illetve 30 utcai szemétkosár áll majd a rendelkezésükre. A járdák és a kerítések közötti részt füvesítik, helyenként vörös tölgyet, hegyi juhart vagy ezüstjuhart, valamint díszcserjét ültetnek.

A Kanta utcában minden elő van készítve a felújítási munkálatokhoz. Hétfőn elkezdik Fotó: Kocsis Károly

Az igazgató szerint a munkálatok első szakaszával legtöbb másfél hónap alatt tudnak végezni, amennyiben az alapásás közben nem kerülnek felszínre előre nem látott akadályok, pótolandó hiányosságok, például a korábbi csatornázás, esővízelvezető aknák esetében. Úgy látja,

az utca másik részének felújítása a jövő évben esedékes.