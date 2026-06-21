Fokozódik a hőség, de helyenként leszakadhat az ég is

Meleg időre, helyenként kánikulára és kellemetlen hőérzetre, másrészt légköri instabilitásra vonatkozó figyelmeztetést adott ki az ország legnagyobb részére vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

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Az előrejelzés szerint az ország legtöbb régiójában meleg lesz, elsősorban a nyugati és délnyugati térségekben, szerdán pedig a déli országrészben kellemetlenné válik a hőérzet. A nappali csúcshőmérsékletek a tengerparton és Erdély keleti medencéiben 26–28 fok között alakulnak, míg az ország nyugati, északnyugati, középső, déli és délkeleti részein 31–33 fok várható. Vasárnap a Bánságban, a Körösvidéken és Olténia délnyugati részén

Vasárnap és hétfőn a Nyugati- és Déli-Kárpátok térségében, valamint az ország nyugati részén, kedden délnyugaton, középen, északon és északkeleten, szerdán pedig a középső, déli és délkeleti régiókban helyenként instabillá válik a légkör. Ez

felhőszakadásokkal, villámlásokkal, átmeneti szélerősödéssel (40–60 km/órás széllökésekkel), elszórtan szélviharokkal és kisebb vagy közepes méretű jégesővel járhat.

Rövid idő (1–3 óra) alatt, vagy felhalmozódva 15–25 liter/négyzetméter csapadék hullhat, elszigetelten pedig a 30–40 litert is meghaladhatja.

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A meteorológusok több sárga jelzésű (elsőfokú) riasztást is kiadtak a következő napokra, ezek egy része Székelyföldet (Maros megyét) is érinti.

Vasárnap a Bánságban, a Körösvidéken, Máramarosban, Olténiában, Erdély nyugati és középső részén, valamint Munténia nyugati és délnyugati térségeiben az évszakhoz képest rendkívül magas hőmérsékletek várhatók.