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Fokozódik a hőség, de helyenként leszakadhat az ég is

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

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Meleg időre, helyenként kánikulára és kellemetlen hőérzetre, másrészt légköri instabilitásra vonatkozó figyelmeztetést adott ki az ország legnagyobb részére vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

Székelyhon

2026. június 21., 11:052026. június 21., 11:05

Az előrejelzés szerint az ország legtöbb régiójában meleg lesz, elsősorban a nyugati és délnyugati térségekben, szerdán pedig a déli országrészben kellemetlenné válik a hőérzet. A nappali csúcshőmérsékletek a tengerparton és Erdély keleti medencéiben 26–28 fok között alakulnak, míg az ország nyugati, északnyugati, középső, déli és délkeleti részein 31–33 fok várható. Vasárnap a Bánságban, a Körösvidéken és Olténia délnyugati részén

akár 35–36 fokot is mérhetnek, kánikula várható.

Vasárnap és hétfőn a Nyugati- és Déli-Kárpátok térségében, valamint az ország nyugati részén, kedden délnyugaton, középen, északon és északkeleten, szerdán pedig a középső, déli és délkeleti régiókban helyenként instabillá válik a légkör. Ez

felhőszakadásokkal, villámlásokkal, átmeneti szélerősödéssel (40–60 km/órás széllökésekkel), elszórtan szélviharokkal és kisebb vagy közepes méretű jégesővel járhat.

Rövid idő (1–3 óra) alatt, vagy felhalmozódva 15–25 liter/négyzetméter csapadék hullhat, elszigetelten pedig a 30–40 litert is meghaladhatja.

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A meteorológusok több sárga jelzésű (elsőfokú) riasztást is kiadtak a következő napokra, ezek egy része Székelyföldet (Maros megyét) is érinti.

Vasárnap a Bánságban, a Körösvidéken, Máramarosban, Olténiában, Erdély nyugati és középső részén, valamint Munténia nyugati és délnyugati térségeiben az évszakhoz képest rendkívül magas hőmérsékletek várhatók.

A maximumok 31 és 36 fok között alakulnak, a legmagasabb értékek nyugaton és délnyugaton lesznek,

ahol helyenként kánikulára kell számítani és fokozottan kellemetlen lesz a hőérzet.

Hétfőn Máramarosban, valamint Erdély északnyugati és északkeleti részén az évszakhoz képest rendkívül magas hőmérsékletek várhatók. A hőérzet fokozottan kellemetlen lesz, a hőmérséklet–páratartalom index (ITU) pedig helyenként eléri a kritikus, 80 egységet. A csúcshőmérsékletek 30 és 34 fok között alakulnak, a legmagasabb értékeket Máramarosban és Erdély északnyugati részén mérhetik.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Időjárás
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