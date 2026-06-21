Fokozódik a hőség, de helyenként leszakadhat az ég is

Fotó: Tuchiluș Alex
Meleg időre, helyenként kánikulára és kellemetlen hőérzetre, másrészt légköri instabilitásra vonatkozó figyelmeztetést adott ki az ország legnagyobb részére vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
Az előrejelzés szerint az ország legtöbb régiójában meleg lesz, elsősorban a nyugati és délnyugati térségekben, szerdán pedig a déli országrészben kellemetlenné válik a hőérzet. A nappali csúcshőmérsékletek a tengerparton és Erdély keleti medencéiben 26–28 fok között alakulnak, míg az ország nyugati, északnyugati, középső, déli és délkeleti részein 31–33 fok várható. Vasárnap a Bánságban, a Körösvidéken és Olténia délnyugati részén
Vasárnap és hétfőn a Nyugati- és Déli-Kárpátok térségében, valamint az ország nyugati részén, kedden délnyugaton, középen, északon és északkeleten, szerdán pedig a középső, déli és délkeleti régiókban helyenként instabillá válik a légkör. Ez
Rövid idő (1–3 óra) alatt, vagy felhalmozódva 15–25 liter/négyzetméter csapadék hullhat, elszigetelten pedig a 30–40 litert is meghaladhatja.
A meteorológusok több sárga jelzésű (elsőfokú) riasztást is kiadtak a következő napokra, ezek egy része Székelyföldet (Maros megyét) is érinti.
Vasárnap a Bánságban, a Körösvidéken, Máramarosban, Olténiában, Erdély nyugati és középső részén, valamint Munténia nyugati és délnyugati térségeiben az évszakhoz képest rendkívül magas hőmérsékletek várhatók.
ahol helyenként kánikulára kell számítani és fokozottan kellemetlen lesz a hőérzet.
Hétfőn Máramarosban, valamint Erdély északnyugati és északkeleti részén az évszakhoz képest rendkívül magas hőmérsékletek várhatók. A hőérzet fokozottan kellemetlen lesz, a hőmérséklet–páratartalom index (ITU) pedig helyenként eléri a kritikus, 80 egységet. A csúcshőmérsékletek 30 és 34 fok között alakulnak, a legmagasabb értékeket Máramarosban és Erdély északnyugati részén mérhetik.
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