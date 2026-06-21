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Ismét felmerül a kérdés, hogy megfelelő ellátásban részesültek-e a kiskorúak

Megvizsgálják, hogy biztosították-e a gondozottak oktatáshoz való jogát. Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

Megvizsgálják, hogy biztosították-e a gondozottak oktatáshoz való jogát. Képünk illusztráció

Fotó: Barabás Ákos

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Újra kivizsgálják a Maros megyei sérült gyermekeket gondozó központokban történteket, ellenőrizve, hogy valóban megfelelő ellátásban részesültek-e a kiskorúak. Az igazgató szerint a központokban mindenki megfelelően járt el.

Simon Virág

2026. június 21., 21:142026. június 21., 21:14

Egy civil szervezet feljelentése nyomán indult kivizsgálás még tavaly januárban Maros megyében a sérült gyermekeket gondozó központokban. Az otthonokat hajnalban meglátogató civilek azt állították, hogy a fogyatékossággal élő kiskorúakat nem gondozzák megfelelően, nem biztosítanak nekik megfelelő életkörülményeket, az egyik otthon konyhájában nincs megfelelő tisztaság.

A civil szervezet képviselői kérték, hogy vizsgálják ki a Maros megyei sérült gyermekeket gondozó központokban elhunyt kiskorúak eseteit is, abbéli gyanújukra alapozva, hogy az átlagnál többen hunytak el itt, mint az ország többi megyéjében.

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Tavaly lezárták az ügyet

A civilek feljelentése nyomán négy marosvásárhelyi központban vizsgálódott a rendőrség, az országos gyermekvédelem, illetve más hatóság is. A rendőrség a kiskorúakkal szembeni rossz bánásmód gyanújával ellenőrizte a központokban történteket.

Az árvaházakban nevelkedett fiatalok egyesülete is feljelentette a négy marosvásárhelyi központot,

kérve, hogy vizsgálják ki, történt-e hivatali visszaélés, gyermekkereskedelem, és megfelelően látták-e el a sérült, állami gondozásban lévő kiskorúakat.

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Maros megyei gyermekvédelmi igazgató: a gyermekek egészsége és élete nincs veszélyben
Maros megyei gyermekvédelmi igazgató: a gyermekek egészsége és élete nincs veszélyben

Igaz, hogy túlzsúfoltak a fogyatékkal élő gyerekeket gondozó marosvásárhelyi központok, de mindenkit megfelelően ellátnak – nyilatkozták az illetékesek, miután egy jogvédő szervezet azt állította, hogy a gyermekek élete, egészsége veszélyben van.

Az ügyészség tavaly lezárta az ügyet, az indoklásban pedig az szerepel, hogy

a gyermekjogvédelmi központokban a rendelkezésükre álló anyagi és személyzeti lehetőségek szerint látták el a sérült gyermekeket,

tehát nem történt bűncselekmény.

Mit mondott a volt főügyész?

A G4Media portál beszámolója szerint az ország főügyésze – aki akkor Alex Florența volt – tavaly márciusban kérte az ügy újranyitását, úgy értékelve, hogy a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság (DIICOT) nem végzett saját nyomozást, csak átvette a többi hatóság által végzett helyszínelések eredményeit. Indoklása szerint

nem vizsgálták ki, hogy a gyermekeket valóban bezárták-e a szobákban, elköltötték-e a zsebpénzüket,

mint ahogy azt sem, hogy az alkalmazottak megtettek-e mindent, hogy megelőzzék a járványok, fertőző betegségek terjedését, és biztosították-e a gondozottak egészséghez és oktatáshoz való jogát.

A marosvásárhelyi bíróság idén májusban egyetértett a volt főügyész indítványával és jóváhagyta a büntetőeljárás újbóli megnyitását.

Gyermekvédelem: megtettük, amit kértek

Erre reagálva a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezetője, Miklea Hajnal emlékeztettet, hogy 2025-ben a fogyatékossággal élő gyermekek számára működő családi típusú otthonokat több helyi és országos illetékes intézmény is ellenőrizte.

Miklea Hajnal: együttműködünk az ellenőrző szervekkel • Fotó: Haáz Vince Galéria

Miklea Hajnal: együttműködünk az ellenőrző szervekkel

Fotó: Haáz Vince

  • A rövid távra előírt intézkedéseket végrehajtották,

  • a középtávú intézkedések végrehajtása folyamatban van.

Az igazgató a Székelyhonnak kifejtette, a fogyatékossággal élő gyermekek számára fenntartott bentlakásos központokat, amelyek 2025 elején működtek, átszervezték családi típusú otthonokká, és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő működési engedéllyel rendelkeznek.

Az ellátottak száma otthononként 8–11 gyermek között változik.

A központokból kikerülő gyermekek közül volt, aki visszakerült biológiai családjához, másokat nevelőszülőknél helyeztek el, de olyanok is voltak, akiket más megyében működő központokba vittek.

„Álláspontunk szerint minden intézmény a jogszabályi hatáskörének és a saját szakterületéhez tartozó feladatainak megfelelően járt el” – hangsúlyozta Miklea Hajnal, aki azt is elmondta, hogy nyitottak minden további ellenőrző szerv vagy intézmény megkeresésére, és együttműködnek velük.

Marosszék Marosvásárhely Társadalom
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