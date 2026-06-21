Sofőrvizsga: így alakul az átmenési arány a székelyföldi megyékben

Tíz jelentkezőből csupán háromnak sikerül első nekifutásra megszereznie a jogosítványt Maros megyében. Ez az átmenési arány mind a székelyföldi megyék közt, mind országos szinten gyengének számít. Hargita és Kovászna megyében jobbak az eredmények.

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Az Országos Gépjármű-bejegyzési és Jogosítvány-kibocsátó Hivatal (DRPCIV) közzétette a tavalyi söfőrvizsga-eredmények statisztikáját. Az adatokból kiderül, hogy az ország különböző megyéiben mennyien próbálták megszerezni a jogosítványt, és közülük hányan vizsgáztak sikeresen első próbálkozásra.

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A jegyzék segíthet a választásban azoknak, akik ezután szeretnének sofőriskolába iratkozni, ugyanakkor a jövőben az átmenési aránytól tehetik függővé az iskolák engedélyének meghosszabbítását is.

Hátul kullog Maros megye

Maros megyében 236 autósiskola működik. Van olyan közöttük, amely 1850 tanulót készített fel, és több olyan is, amely évente harmincnál kevesebbet. A kimutatás szerint tavaly megyei szinten 10 058-an szerettek volna gépjárművezetői engedélyt szerezni, ez