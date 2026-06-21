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Sofőrvizsga: így alakul az átmenési arány a székelyföldi megyékben

Az oktatók is fontosak, de a diákok képessége sem mellőzhető • Fotó: Haáz Vince

Az oktatók is fontosak, de a diákok képessége sem mellőzhető

Fotó: Haáz Vince

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Tíz jelentkezőből csupán háromnak sikerül első nekifutásra megszereznie a jogosítványt Maros megyében. Ez az átmenési arány mind a székelyföldi megyék közt, mind országos szinten gyengének számít. Hargita és Kovászna megyében jobbak az eredmények.

Simon Virág

2026. június 21., 11:362026. június 21., 11:36

2026. június 21., 12:052026. június 21., 12:05

Az Országos Gépjármű-bejegyzési és Jogosítvány-kibocsátó Hivatal (DRPCIV) közzétette a tavalyi söfőrvizsga-eredmények statisztikáját. Az adatokból kiderül, hogy az ország különböző megyéiben mennyien próbálták megszerezni a jogosítványt, és közülük hányan vizsgáztak sikeresen első próbálkozásra.

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A jegyzék segíthet a választásban azoknak, akik ezután szeretnének sofőriskolába iratkozni, ugyanakkor a jövőben az átmenési aránytól tehetik függővé az iskolák engedélyének meghosszabbítását is.

Hátul kullog Maros megye

Maros megyében 236 autósiskola működik. Van olyan közöttük, amely 1850 tanulót készített fel, és több olyan is, amely évente harmincnál kevesebbet. A kimutatás szerint tavaly megyei szinten 10 058-an szerettek volna gépjárművezetői engedélyt szerezni, ez

első próbálkozásra mindössze 3080 vizsgázónak sikerült, ami 30,62 százalékos átmenési arányt jelent.

Ezzel az eredménnyel Maros megye a gyengén teljesítő megyék közé tartozik: a 42 megye rangsorában hátulról a 14. helyen áll. Megyei szinten hét olyan iskola volt, amelynek egyetlen diákja sem teljesítette sikeresen az első gyakorlati vizsgát.

Hargita és Kovászna megyében jobbak az eredmények

Hargita megyében tavaly 6646-an szerettek volna járművezetői engedélyt szerezni, ez 2838 vizsgázónak sikerült első alkalommal, ami 42,70 százalékos arányt jelent. Kovászna megyében 4579-en ültek be a rendőr mellé vizsgázni, közülük 1583-nak vitt házhoz pár nap múlva jogosítványt a postás, vagyis a jelentkezők 34,57 százaléka vizsgázott sikeresen első próbálkozásra.

Az átmenési arány országos átlaga 34,24 százalék, tehát Maros megye pár százalékkal elmarad ettől, Kovászna megye az átlagnak megfelelően teljesít, míg a Hargita megyei vizsgázók az átlagosnál felkészültebbek.

Országos szinten összesen 382 816-an vettek részt sofőrvizsgán, közülük 131 063-an jártak sikerrel már első alkalommal. A közzétett jegyzék szerint a legjobb eredményeket Fehér megyében érték el, ahol a jelentkezők 48,64 százaléka vizsgázott sikeresen, míg Vâlcea megye 48,44 százalék, Brăila megyében pedig 46,47 százalék az átmenők aránya. A leggyengébb eredményeket Buzău (21,12 százalék), Arad (22,92 százalék) és Iași (24,76 százalék) megyében érték el.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Közlekedés
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