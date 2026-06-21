Nicușor Dan lehet Románia történetének első leváltott államfője – véli az USR volt elnöke

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) volt elnöke, Elena Lasconi szombaton felszólította Nicușor Dan államfőt, hogy vállalja a felelősséget a döntéseiért, és ismerje el a romániaiak előtt, hogy hibázott.

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A politikus a Facebook-oldalán azt írta, hogy eddig csendben figyelte az eseményeket, de szerinte eljött az idő, hogy az államfő kiálljon az emberek elé, és kimondja, hogy tévedett – adta hírül az Agerpres.

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Az USR volt elnöke szerint a választók megbocsátanak a politikusnak, ha őszintén, hitelesen és emberségesen fordul hozzájuk. Nicușor Dannak pedig legalább most, „az utolsó órában” vállalnia kell a felelősséget döntéseiért, mert ha ezt nem teszi meg,