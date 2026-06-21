Nicușor Dan lehet Románia történetének első leváltott államfője – véli az USR volt elnöke

Fotó: presidency.ro
A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) volt elnöke, Elena Lasconi szombaton felszólította Nicușor Dan államfőt, hogy vállalja a felelősséget a döntéseiért, és ismerje el a romániaiak előtt, hogy hibázott.
A politikus a Facebook-oldalán azt írta, hogy eddig csendben figyelte az eseményeket, de szerinte eljött az idő, hogy az államfő kiálljon az emberek elé, és kimondja, hogy tévedett – adta hírül az Agerpres.
Az USR volt elnöke szerint a választók megbocsátanak a politikusnak, ha őszintén, hitelesen és emberségesen fordul hozzájuk. Nicușor Dannak pedig legalább most, „az utolsó órában” vállalnia kell a felelősséget döntéseiért, mert ha ezt nem teszi meg,
„Elég volt a gyávaságból. Nem lehet mindig másra mutogatni, nem lehet a végtelenségig másokra hárítani a felelősséget. A döntéseket ön hozta. Vállalja értük a felelősséget!” – üzente Lasconi az államfőnek.
Az egészségügyi minisztérium vasárnap orvosi ajánlásokat tett közzé arra vonatkozóan, hogyan lehet biztonságosan átvészelni a hőhullámot.
Elkezdődött vasárnap a Romexpo kiállítási központban a Nemzeti Liberális Párt (PNL) rendkívüli kongresszusa, amelyen a párt új vezető testületeiről döntenek.
Négy ittas járművezetőt szűrtek ki az elmúlt 48 órában végzett ellenőrzések során a rendőrök Hargita megyében.
Tíz jelentkezőből csupán háromnak sikerül első nekifutásra megszereznie a jogosítványt Maros megyében. Ez az átmenési arány mind a székelyföldi megyék közt, mind országos szinten gyengének számít. Hargita és Kovászna megyében jobbak az eredmények.
Meleg időre, helyenként kánikulára és kellemetlen hőérzetre, másrészt légköri instabilitásra vonatkozó figyelmeztetést adott ki az ország legnagyobb részére vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
Vasárnap kezdődik a csillagászati nyár, a napforduló romániai idő szerint 11 óra 24 perckor lesz – írta a HungaroMet Zrt. szombaton a honlapján.
Sulyok Tamás jogi eszközök alkalmazásával is harcolni fog a maradásáért, és azzal vádolta meg az új kormányfőt, hogy összeesküvést sző az állami intézmények feletti ellenőrzés megszerzésére.
Ilie Bolojan PNL-elnök szombaton benyújtotta jelöltségét a pártelnöki tisztségre, amiről a Nemzeti Liberális Párt (PNL) vasárnapi rendkívüli kongresszusa dönt.
Péntek délben a napenergia fedezte Románia villamosenergia-fogyasztásának mintegy 70 százalékát, ez azonban nem jelentett olcsóbb áramot a fogyasztóknak – állapította meg elemzésében Dumitru Chisăliță, az Intelligens Energia Egyesület (AEI) elnöke.
Tájékoztatót tartottak pénteken Sepsiszentgyörgyön az elektronikus nyomkövető fontosságáról, valamint a családon belüli erőszak áldozatainak elérhető segítségnyújtási lehetőségeiről.
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