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Nicușor Dan lehet Románia történetének első leváltott államfője – véli az USR volt elnöke

• Fotó: presidency.ro

Fotó: presidency.ro

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A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) volt elnöke, Elena Lasconi szombaton felszólította Nicușor Dan államfőt, hogy vállalja a felelősséget a döntéseiért, és ismerje el a romániaiak előtt, hogy hibázott.

Székelyhon

2026. június 21., 12:092026. június 21., 12:09

A politikus a Facebook-oldalán azt írta, hogy eddig csendben figyelte az eseményeket, de szerinte eljött az idő, hogy az államfő kiálljon az emberek elé, és kimondja, hogy tévedett – adta hírül az Agerpres.

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Az USR volt elnöke szerint a választók megbocsátanak a politikusnak, ha őszintén, hitelesen és emberségesen fordul hozzájuk. Nicușor Dannak pedig legalább most, „az utolsó órában” vállalnia kell a felelősséget döntéseiért, mert ha ezt nem teszi meg,

ő lehet Románia történetének első leváltott államfője.

„Elég volt a gyávaságból. Nem lehet mindig másra mutogatni, nem lehet a végtelenségig másokra hárítani a felelősséget. A döntéseket ön hozta. Vállalja értük a felelősséget!” – üzente Lasconi az államfőnek.

Belföld Politika
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