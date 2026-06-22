Tajtékzik Donald Trump, aki trágár kifejezést is használva szólította fel Iránt megállapodásra

Donald Trump amerikai elnök éles és trágár szavakat használva katonai erő alkalmazásával fenyegette meg vasárnap Iránt arra az esetre, ha nem volna hajlandó hosszú távú békemegállapodást kötni és a Hormuzi-szoros ismételt lezárásával próbálkozna.

Székelyhon 2026. június 22., 09:242026. június 22., 09:24 2026. június 22., 09:252026. június 22., 09:25

Az elnök a svájci amerikai-iráni tárgyalások kezdetével egy időben a Fox News televíziónak adott nyilatkozatában többi között úgy fogalmazott: „ha lezárjátok (a szorost), akkor nem lesz országotok”, majd

egy trágár kifejezéssel nyomatékosította, hogy ha Irán nem tesz eleget a követelésének, akkor az Egyesült Államok katonai erőt alkalmaz.

A héten aláírt, 60 napos tűzszünetet és tárgyalási időszakot tartalmazó egyetértési nyilatkozat kapcsán úgy fogalmazott, hogy az egy „opció”, és hozzátette: „ezt az opciót követően azt tehetek, amit akarok”. Hirdetés Az elnök megismételte, hogy, amennyiben nem jön létre megállapodás,

az Egyesült Államok készen áll arra, hogy felügyelete alá vonja a szorost, és annak biztonságának fenntartásáért cserébe használati díjat szedjen.