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Tajtékzik Donald Trump, aki trágár kifejezést is használva szólította fel Iránt megállapodásra

• Fotó: The White House/Facebook

Fotó: The White House/Facebook

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Donald Trump amerikai elnök éles és trágár szavakat használva katonai erő alkalmazásával fenyegette meg vasárnap Iránt arra az esetre, ha nem volna hajlandó hosszú távú békemegállapodást kötni és a Hormuzi-szoros ismételt lezárásával próbálkozna.

Székelyhon

2026. június 22., 09:242026. június 22., 09:24

2026. június 22., 09:252026. június 22., 09:25

Az elnök a svájci amerikai-iráni tárgyalások kezdetével egy időben a Fox News televíziónak adott nyilatkozatában többi között úgy fogalmazott: „ha lezárjátok (a szorost), akkor nem lesz országotok”, majd

egy trágár kifejezéssel nyomatékosította, hogy ha Irán nem tesz eleget a követelésének, akkor az Egyesült Államok katonai erőt alkalmaz.

A héten aláírt, 60 napos tűzszünetet és tárgyalási időszakot tartalmazó egyetértési nyilatkozat kapcsán úgy fogalmazott, hogy az egy „opció”, és hozzátette: „ezt az opciót követően azt tehetek, amit akarok”.

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Az elnök megismételte, hogy, amennyiben nem jön létre megállapodás,

az Egyesült Államok készen áll arra, hogy felügyelete alá vonja a szorost, és annak biztonságának fenntartásáért cserébe használati díjat szedjen.

Úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államok lehet a hajózási útvonal „védangyala”, de akkor igényt tart az áthaladó olaj ötödére.

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Megemlítette, hogy szombaton zavartalan volt a szoros forgalma, 19 millió hordónyi kőolajat szállítottak rajta keresztül.

Maszúd Peszeskján iráni elnök szavaira reagálva, amelyek szerint Irán fenntartja magának az urándúsításhoz fűződő jogát, azt mondta: „jobb, ha meggondolja, mit mond, és összekapja magát, ellenkező esetben átvesszük az ország maradékát”.

Külföld
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