Tajtékzik Donald Trump, aki trágár kifejezést is használva szólította fel Iránt megállapodásra

Fotó: The White House/Facebook
Donald Trump amerikai elnök éles és trágár szavakat használva katonai erő alkalmazásával fenyegette meg vasárnap Iránt arra az esetre, ha nem volna hajlandó hosszú távú békemegállapodást kötni és a Hormuzi-szoros ismételt lezárásával próbálkozna.
2026. június 22., 09:242026. június 22., 09:24
2026. június 22., 09:252026. június 22., 09:25
Az elnök a svájci amerikai-iráni tárgyalások kezdetével egy időben a Fox News televíziónak adott nyilatkozatában többi között úgy fogalmazott: „ha lezárjátok (a szorost), akkor nem lesz országotok”, majd
A héten aláírt, 60 napos tűzszünetet és tárgyalási időszakot tartalmazó egyetértési nyilatkozat kapcsán úgy fogalmazott, hogy az egy „opció”, és hozzátette: „ezt az opciót követően azt tehetek, amit akarok”.
Az elnök megismételte, hogy, amennyiben nem jön létre megállapodás,
Úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államok lehet a hajózási útvonal „védangyala”, de akkor igényt tart az áthaladó olaj ötödére.
Megemlítette, hogy szombaton zavartalan volt a szoros forgalma, 19 millió hordónyi kőolajat szállítottak rajta keresztül.
Maszúd Peszeskján iráni elnök szavaira reagálva, amelyek szerint Irán fenntartja magának az urándúsításhoz fűződő jogát, azt mondta: „jobb, ha meggondolja, mit mond, és összekapja magát, ellenkező esetben átvesszük az ország maradékát”.
Egy férfi és egy nő meghalt, további három személy pedig megsérült egy vasárnap esti balesetben a Bihar megyei Éradonyban.
Megérkezett a hétvégére az idei nyár első hőhulláma, az országos csúcs vasárnap délután egy tizeddel meghaladta a 36 Celsius-fokot Románia déli részén, Calafatnál.
Csaknem hárommillió forint bírságot kapott az a sofőr, akinek a kisbuszában 760 doboz csempészcigarettát találtak a pénzügyőrök – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn az MTI-vel.
Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök vasárnap benyújtotta a parlamentnek kormánya programját és a miniszterjelöltek névsorát.
Hétfőn kezdődik az országos képességfelmérő vizsga, amelyre több mint 148 ezer nyolcadik osztályt végzett tanuló iratkozott fel. Az oktatási minisztérium tájékoztatása szerint a felmérőt 2956 vizsgaközpontban szervezik meg.
Szakadékba zuhant egy autó a Transzfogarasi útról egy interneten terjedő felvétel szerint. A videót megosztók szerint a járművet nem rögzítették kézifékkel. A súlyosan megrongálódott autóban szerencsére nem ült senki.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) nem támogatja a Veștea-kabinetet, és azt javasolja a pártoknak és Nicușor Dan államfőnek, hogy kössenek hat hónapra szóló megállapodást egy kisebbségi kormány támogatásáról – jelentette be vasárnap Ilie Bolojan.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) országos politikai tanácsa vasárnap egyhangúlag úgy döntött, hogy a PSD részt vesz a Veștea-kormányban.
Ilie Bolojant újraválasztották a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnökévé a vasárnapi rendkívüli kongresszuson.
Nem maradhat a Nemzeti Liberális Párt (PNL) tagja, aki elárulja az alakulatot, és a kulisszák mögött ellene dolgozik – jelentette ki Ilie Bolojan a PNL vasárnapi kongresszusán mondott beszédében.
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