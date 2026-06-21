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Szívvel-lélekkel ápolt örökség: harmincadik alkalommal tartották meg a Széchenyi-bált

Hosszú sorokban vonulnak be a grófok, bárók, nemes hölgyek és nemes kisasszonyok • Fotó: Bodor Tünde

Hosszú sorokban vonulnak be a grófok, bárók, nemes hölgyek és nemes kisasszonyok

Fotó: Bodor Tünde

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Harmincadik alkalommal rendezték meg a Széchenyi-bált szombaton az árkosi Szentkereszty-kastélyban. A Mikes Kelemen Elméleti Líceum hagyományos tanévzáró eseményén ezúttal is bálkirálynőt és bálbánt választottak.

Bodor Tünde

2026. június 21., 15:102026. június 21., 15:10

A névadójához méltó környezetben, az árkosi Szentkereszty-kastélyban és annak udvarán megszervezett rendezvényre már a tanév elején elkezdi a készülődést a mikeses diáktanács. Hiszen egy igazi bálról van szó, amelynek költségeit elő kell teremteni, meg kell keresni a megfelelő helyszínt – ez valamelyik háromszéki nemesi kastély szokott lenni –, műsort kell alkotni, nyitótáncot tanulni, étlapot szerkeszteni.

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A harminc diáktanácstag és mentor tanáruk, Bandi Zita munkájának köszönhetően június 20-ára minden a helyére került a 30. Széchenyi-bál megtartásához.

Az esemény hoppmestere, Daczó Zádor már a kapunál ünnepélyesen jelentette be az érkezőket, csupa cifra nemesi ranggal és címmel rendelkező hölgyet és urat.

Gáj Nándor, a bál fővédnöke üdvözölte az ifjúságot • Fotó: Bodor Tünde Galéria

Gáj Nándor, a bál fővédnöke üdvözölte az ifjúságot

Fotó: Bodor Tünde

Az üdvözlő beszédekre a tágas kastélykertben került sor. Elsőként Gáj Nándor, a bál fővédnöke, a megyei tanács alelnöke szólalt fel, aki stílusosan, XIX. századi veretes nyelvezettel intette arra az ifjú hölgyeket és urakat, Széchenyit idézve, hogy Székelyföldön elkerülhetetlen, sorsszerű hivatásunk „virágzásra emelni édes hazánkat”.

Idézet
Szívvel-lélekkel ápolt örökség a Széchenyi-bál megrendezésének hagyománya”

– jelentette ki Fazakas Zselyke, a diáktanács elnöke. Hozzátette, a hagyományt büszkén viszik tovább, hiszen ez a különleges este kiszakít a hétköznapok sodrásából, és visszarepít egy letűnt kor világába.

Incze Éva, a Mikes Kelemen Elméleti Líceum igazgatója beszédének középpontjába Széchenyi grófot állította, aki „nemcsak azáltal emelkedett ki az arisztokraták sorából, hogy a magánvagyona jelentős részét a nemzet felemelkedésére fordította, hanem azáltal is, hogy meggyőződése volt, a nemzeti felemelkedés alapja a tudás, a munka, az összetartás és a felelős közéleti szerepvállalás”.

Daragics Éva tanárnő egykor maga sem gondolta volna, hogy 30. kiadását is megéli a bál • Fotó: Bodor Tünde Galéria

Daragics Éva tanárnő egykor maga sem gondolta volna, hogy 30. kiadását is megéli a bál

Fotó: Bodor Tünde

Az igazgatónő jelentette be a bál meglepetésvendégét, ötletgazdáját, Daragics Éva történelemtanárnőt, aki Budapestről utazott haza az eseményre. Az iskola egykori tanárnője elmondta, feltolultak benne a kezdetekhez kötődő emlékek a diszkókultúra ellenében, az egykori XII. D farsangi báljaként megrendezett eseményről, amelyből aztán kialakult az egyre szélesebb körben elismert Széchenyi-bál, frakkos urakkal és estélyi ruhás hölgyekkel, kaszinózással, koncertekkel és tánccal.

A hagyományhoz híven maga Széchenyi István gróf, illetve az ő szerepét felvállaló Sípos Zoltán, a Kónya Ádám Művelődési Ház rendezvényszervezője is köszöntötte a bálozókat,

majd a kastély örököse, a Szentkereszty család leszármazottja, Jankovich-Bésán Elemér családja nevében is szólt röviden az esemény résztvevőihez.

A Sepsi Art Kvartett zenéjével megidézte az elegáns reformkori szalonok hangulatát • Fotó: Bodor Tünde Galéria

A Sepsi Art Kvartett zenéjével megidézte az elegáns reformkori szalonok hangulatát

Fotó: Bodor Tünde

A beszédek után a vendégek átfáradtak a sátor alá, ahol a Marton Enikő által felkészített diákok a táncparketten bécsi és angol keringőt, palotást és francia négyest mutattak be. Ettől fogva lazább program adott alkalmat az ismerkedésre, beszélgetésre, miközben a színpadon a Kincskeresők néptáncegyüttes tagjai, a Sepsi Art Kvartett és a Superstition Jazz Band szórakoztatta a jelenlevőket.

A továbbiakban udvarhölgyeket választott az erre kijelölt bizottság, majd a bálkirálynőt is kihirdették a 17 éves Cseresznyés Harmat személyében. A bálbán címéért Román Ábel és Kulcsár Kristóf párbajozott egymással, végül az utóbbi nyerte el a megtisztelő címet.

A felnőttek is örülnek annak, hogy a hétköznapok kereteiből kiléphetnek • Fotó: Bodor Tünde Galéria

A felnőttek is örülnek annak, hogy a hétköznapok kereteiből kiléphetnek

Fotó: Bodor Tünde

Ezután felvágták a 30. évfordulóra készült tortát, amely mellé egy pohár pezsgővel is koccinthattak a vendégek. Végül az est lezárásaként a diáktanács elnöksége fáklyákkal vezette a kastélyparkba a vendégsereget, ahol csellózene mellett Széchenyi Istvánról regélt Sípos Zoltán.

Háromszék Sepsiszentgyörgy
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