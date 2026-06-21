Szívvel-lélekkel ápolt örökség: harmincadik alkalommal tartották meg a Széchenyi-bált

Hosszú sorokban vonulnak be a grófok, bárók, nemes hölgyek és nemes kisasszonyok
Fotó: Bodor Tünde
Harmincadik alkalommal rendezték meg a Széchenyi-bált szombaton az árkosi Szentkereszty-kastélyban. A Mikes Kelemen Elméleti Líceum hagyományos tanévzáró eseményén ezúttal is bálkirálynőt és bálbánt választottak.
A névadójához méltó környezetben, az árkosi Szentkereszty-kastélyban és annak udvarán megszervezett rendezvényre már a tanév elején elkezdi a készülődést a mikeses diáktanács. Hiszen egy igazi bálról van szó, amelynek költségeit elő kell teremteni, meg kell keresni a megfelelő helyszínt – ez valamelyik háromszéki nemesi kastély szokott lenni –, műsort kell alkotni, nyitótáncot tanulni, étlapot szerkeszteni.
A harminc diáktanácstag és mentor tanáruk, Bandi Zita munkájának köszönhetően június 20-ára minden a helyére került a 30. Széchenyi-bál megtartásához.
Az esemény hoppmestere, Daczó Zádor már a kapunál ünnepélyesen jelentette be az érkezőket, csupa cifra nemesi ranggal és címmel rendelkező hölgyet és urat.
Gáj Nándor, a bál fővédnöke üdvözölte az ifjúságot
Fotó: Bodor Tünde
Az üdvözlő beszédekre a tágas kastélykertben került sor. Elsőként Gáj Nándor, a bál fővédnöke, a megyei tanács alelnöke szólalt fel, aki stílusosan, XIX. századi veretes nyelvezettel intette arra az ifjú hölgyeket és urakat, Széchenyit idézve, hogy Székelyföldön elkerülhetetlen, sorsszerű hivatásunk „virágzásra emelni édes hazánkat”.
– jelentette ki Fazakas Zselyke, a diáktanács elnöke. Hozzátette, a hagyományt büszkén viszik tovább, hiszen ez a különleges este kiszakít a hétköznapok sodrásából, és visszarepít egy letűnt kor világába.
Incze Éva, a Mikes Kelemen Elméleti Líceum igazgatója beszédének középpontjába Széchenyi grófot állította, aki „nemcsak azáltal emelkedett ki az arisztokraták sorából, hogy a magánvagyona jelentős részét a nemzet felemelkedésére fordította, hanem azáltal is, hogy meggyőződése volt, a nemzeti felemelkedés alapja a tudás, a munka, az összetartás és a felelős közéleti szerepvállalás”.
Daragics Éva tanárnő egykor maga sem gondolta volna, hogy 30. kiadását is megéli a bál
Fotó: Bodor Tünde
Az igazgatónő jelentette be a bál meglepetésvendégét, ötletgazdáját, Daragics Éva történelemtanárnőt, aki Budapestről utazott haza az eseményre. Az iskola egykori tanárnője elmondta, feltolultak benne a kezdetekhez kötődő emlékek a diszkókultúra ellenében, az egykori XII. D farsangi báljaként megrendezett eseményről, amelyből aztán kialakult az egyre szélesebb körben elismert Széchenyi-bál, frakkos urakkal és estélyi ruhás hölgyekkel, kaszinózással, koncertekkel és tánccal.
majd a kastély örököse, a Szentkereszty család leszármazottja, Jankovich-Bésán Elemér családja nevében is szólt röviden az esemény résztvevőihez.
A Sepsi Art Kvartett zenéjével megidézte az elegáns reformkori szalonok hangulatát
Fotó: Bodor Tünde
A beszédek után a vendégek átfáradtak a sátor alá, ahol a Marton Enikő által felkészített diákok a táncparketten bécsi és angol keringőt, palotást és francia négyest mutattak be. Ettől fogva lazább program adott alkalmat az ismerkedésre, beszélgetésre, miközben a színpadon a Kincskeresők néptáncegyüttes tagjai, a Sepsi Art Kvartett és a Superstition Jazz Band szórakoztatta a jelenlevőket.
A továbbiakban udvarhölgyeket választott az erre kijelölt bizottság, majd a bálkirálynőt is kihirdették a 17 éves Cseresznyés Harmat személyében. A bálbán címéért Román Ábel és Kulcsár Kristóf párbajozott egymással, végül az utóbbi nyerte el a megtisztelő címet.
A felnőttek is örülnek annak, hogy a hétköznapok kereteiből kiléphetnek
Fotó: Bodor Tünde
Ezután felvágták a 30. évfordulóra készült tortát, amely mellé egy pohár pezsgővel is koccinthattak a vendégek. Végül az est lezárásaként a diáktanács elnöksége fáklyákkal vezette a kastélyparkba a vendégsereget, ahol csellózene mellett Széchenyi Istvánról regélt Sípos Zoltán.
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