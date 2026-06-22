Magyar nevek nélkül – megvan a miniszterjelöltek listája

Megszavazzák? Még mindig kérdés, hogy végül kik ülnek be az ügyvivők helyére
Fotó: Gov.ro
Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök vasárnap benyújtotta a parlamentnek kormánya programját és a miniszterjelöltek névsorát.
2026. június 22., 08:312026. június 22., 08:31
2026. június 22., 08:402026. június 22., 08:40
A kabinet névsora a következő:
Adrian Veștea - miniszterelnök;
Marian Neacșu - miniszterelnök-helyettes, belügyminiszter (PSD);
Alina Gorghiu - miniszterelnök-helyettes (PNL);
Diana Morar - miniszterelnök-helyettes (független);
Alexandru Nazare - pénzügyminiszter (független);
Florin Zaharia - beruházásokét és európai projektekért felelős miniszter (független);
Florin Manole - munkaügyi miniszter (PSD);
Monica Anisie - oktatási miniszter (PNL);
Marian Bârgău - gazdasági miniszter (független);
Eduard Mititelu - digitalizációért felelős miniszter (PNL);
Romeo Lungu - fejlesztési és közigazgatási miniszter (PSD);
Ionuț Vulpescu - kulturális miniszter (PSD);
Sorin Cîmpeanu - védelmi miniszter (PNL);
Radu Marinescu - igazságügyi miniszter (PSD);
Alexandru Ghigiu - környezetvédelmi miniszter (PSD);
Cristian Pistol - közlekedési miniszter (PNL);
Florin Barbu - mezőgazdasági miniszter (PSD);
Bogdan Ivan - energiaügyi miniszter (PSD);
Alexandru Rogobete - egészségügyi miniszter (PSD);
Radu Oprea - kormányfőtitkár (PSD).
Adrian Veștea vasárnap este a Facebook-oldalán közölte: a kormányprogram és a miniszterjelöltek névsorának benyújtása szükséges lépés ahhoz, hogy véget érjen a bizonytalanság időszaka, és „az ország visszatérjen a stabilitás, a kiszámíthatóság és az intézmények normális működésének keretei közé”.
A kijelölt miniszterelnök bízik abban, hogy a parlament gyorsan napirendre tűzi a miniszterjelöltek meghallgatását és a beiktatási szavazást. „Románia nem engedheti meg magának, hogy időt vesztegessen” – idézi az Agerpres hírügynökség Veșteát.
Veștea szerint az új kormánynak öt prioritása van:
a politikai stabilitás és az intézmények normális működésének helyreállítása;
az uniós helyreállítási források lehívásának felgyorsítása;
a partnerek bizalmának és az ország hitelminősítésének megőrzése;
az előrehaladott állapotban lévő beruházások befejezése;
a nemzetbiztonsággal kapcsolatos stratégiai projektek felgyorsítása.
Veștea közölte azt is, hogy a független miniszterjelöltek az ő kérésére kerültek be a kormánynévsorba, az új kabinetet támogató pártokkal folytatott egyeztetések alapján.
A Veștea-kormányról szóló vita és a szavazás menetrendjét a képviselőház és a szenátus házbizottsága együttes ülésen állapítja meg.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) országos politikai tanácsa vasárnap egyhangúlag úgy döntött, hogy a PSD részt vesz a Veștea-kormányban, ezért Mihai Fifor szociáldemokrata párti képviselő úgy véli, meg fogja szavazni a parlament Adrian Veștea kormányának beiktatását.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) nem tagja Adrian Veștea kormányának, és nem vállal politikai felelősséget annak programjáért – közölték vasárnap este az alakulat képviselői. A PNL vasárnapi rendkívüli kongresszusán elfogadott egy határozatot, amely szerint kizárják a pártból azokat, akik részt vesznek a PSD-vel közös kormány létrehozásában.
Romániának komoly kormányra van szüksége, nem akármilyen kormányra – jelentette ki vasárnap este Oana Țoiu ügyvivő külügyminiszter, aki azt is közölte, hogy a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) nem szavazza meg a Veștea-kormányt.
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) parlamenti frakciói nem fogják megszavazni a Veștea-kormányt – jelentette ki vasárnap Petrișor Peiu, az AUR szenátusi frakcióvezetője. A politikus az Antena 3 CNN hírtelevíziónak nyilatkozva kételyét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az AUR képviselői és szenátorai szembe mennek a párt döntésével.
Az RMDSZ parlamenti frakciói úgy döntöttek, hogy nem szavaznak bizalmat az Adrian Veștea vezette kormánynak – jelentette be korábban Kelemen Hunor szövetségi elnök. Sőt, törvényhozóik a szavazás idején nem is tartózkodnak majd az ülésteremben. Ezt azzal indokolta, hogy nem akarják a kormány elleni szavazattal ellehetetleníteni az esetleges jövőbeni együttműködéseket.
Donald Trump amerikai elnök éles és trágár szavakat használva katonai erő alkalmazásával fenyegette meg vasárnap Iránt arra az esetre, ha nem volna hajlandó hosszú távú békemegállapodást kötni és a Hormuzi-szoros ismételt lezárásával próbálkozna.
Hétfőn kezdődik az országos képességfelmérő vizsga, amelyre több mint 148 ezer nyolcadik osztályt végzett tanuló iratkozott fel. Az oktatási minisztérium tájékoztatása szerint a felmérőt 2956 vizsgaközpontban szervezik meg.
Szakadékba zuhant egy autó a Transzfogarasi útról egy interneten terjedő felvétel szerint. A videót megosztók szerint a járművet nem rögzítették kézifékkel. A súlyosan megrongálódott autóban szerencsére nem ült senki.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) nem támogatja a Veștea-kabinetet, és azt javasolja a pártoknak és Nicușor Dan államfőnek, hogy kössenek hat hónapra szóló megállapodást egy kisebbségi kormány támogatásáról – jelentette be vasárnap Ilie Bolojan.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) országos politikai tanácsa vasárnap egyhangúlag úgy döntött, hogy a PSD részt vesz a Veștea-kormányban.
Ilie Bolojant újraválasztották a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnökévé a vasárnapi rendkívüli kongresszuson.
Nem maradhat a Nemzeti Liberális Párt (PNL) tagja, aki elárulja az alakulatot, és a kulisszák mögött ellene dolgozik – jelentette ki Ilie Bolojan a PNL vasárnapi kongresszusán mondott beszédében.
Az egészségügyi minisztérium vasárnap orvosi ajánlásokat tett közzé arra vonatkozóan, hogyan lehet biztonságosan átvészelni a hőhullámot.
Elkezdődött vasárnap a Romexpo kiállítási központban a Nemzeti Liberális Párt (PNL) rendkívüli kongresszusa, amelyen a párt új vezető testületeiről döntenek.
Négy ittas járművezetőt szűrtek ki az elmúlt 48 órában végzett ellenőrzések során a rendőrök Hargita megyében.
szóljon hozzá!