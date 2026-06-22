Magyar nevek nélkül – megvan a miniszterjelöltek listája

Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök vasárnap benyújtotta a parlamentnek kormánya programját és a miniszterjelöltek névsorát.

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A kabinet névsora a következő:

Adrian Veștea - miniszterelnök; Hirdetés

Marian Neacșu - miniszterelnök-helyettes, belügyminiszter (PSD);

Alina Gorghiu - miniszterelnök-helyettes (PNL);

Diana Morar - miniszterelnök-helyettes (független);

Alexandru Nazare - pénzügyminiszter (független);

Florin Zaharia - beruházásokét és európai projektekért felelős miniszter (független);

Florin Manole - munkaügyi miniszter (PSD);

Monica Anisie - oktatási miniszter (PNL);

Marian Bârgău - gazdasági miniszter (független);

Eduard Mititelu - digitalizációért felelős miniszter (PNL);

Romeo Lungu - fejlesztési és közigazgatási miniszter (PSD);

Ionuț Vulpescu - kulturális miniszter (PSD);

Sorin Cîmpeanu - védelmi miniszter (PNL);

Radu Marinescu - igazságügyi miniszter (PSD);

Alexandru Ghigiu - környezetvédelmi miniszter (PSD);

Cristian Pistol - közlekedési miniszter (PNL);

Florin Barbu - mezőgazdasági miniszter (PSD);

Bogdan Ivan - energiaügyi miniszter (PSD);

Alexandru Rogobete - egészségügyi miniszter (PSD);

Radu Oprea - kormányfőtitkár (PSD).

Adrian Veștea vasárnap este a Facebook-oldalán közölte: a kormányprogram és a miniszterjelöltek névsorának benyújtása szükséges lépés ahhoz, hogy véget érjen a bizonytalanság időszaka, és „az ország visszatérjen a stabilitás, a kiszámíthatóság és az intézmények normális működésének keretei közé”.

A kijelölt miniszterelnök bízik abban, hogy a parlament gyorsan napirendre tűzi a miniszterjelöltek meghallgatását és a beiktatási szavazást. „Románia nem engedheti meg magának, hogy időt vesztegessen” – idézi az Agerpres hírügynökség Veșteát.

Veștea szerint az új kormánynak öt prioritása van:

a politikai stabilitás és az intézmények normális működésének helyreállítása; az uniós helyreállítási források lehívásának felgyorsítása; a partnerek bizalmának és az ország hitelminősítésének megőrzése; az előrehaladott állapotban lévő beruházások befejezése; a nemzetbiztonsággal kapcsolatos stratégiai projektek felgyorsítása.

Veștea közölte azt is, hogy a független miniszterjelöltek az ő kérésére kerültek be a kormánynévsorba, az új kabinetet támogató pártokkal folytatott egyeztetések alapján.

A Veștea-kormányról szóló vita és a szavazás menetrendjét a képviselőház és a szenátus házbizottsága együttes ülésen állapítja meg.

Ki hogyan fog szavazni?

A Szociáldemokrata Párt (PSD) országos politikai tanácsa vasárnap egyhangúlag úgy döntött, hogy a PSD részt vesz a Veștea-kormányban, ezért Mihai Fifor szociáldemokrata párti képviselő úgy véli, meg fogja szavazni a parlament Adrian Veștea kormányának beiktatását.

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) nem tagja Adrian Veștea kormányának, és nem vállal politikai felelősséget annak programjáért – közölték vasárnap este az alakulat képviselői. A PNL vasárnapi rendkívüli kongresszusán elfogadott egy határozatot, amely szerint kizárják a pártból azokat, akik részt vesznek a PSD-vel közös kormány létrehozásában.

Romániának komoly kormányra van szüksége, nem akármilyen kormányra – jelentette ki vasárnap este Oana Țoiu ügyvivő külügyminiszter, aki azt is közölte, hogy a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) nem szavazza meg a Veștea-kormányt.

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) parlamenti frakciói nem fogják megszavazni a Veștea-kormányt – jelentette ki vasárnap Petrișor Peiu, az AUR szenátusi frakcióvezetője. A politikus az Antena 3 CNN hírtelevíziónak nyilatkozva kételyét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az AUR képviselői és szenátorai szembe mennek a párt döntésével.

Az RMDSZ parlamenti frakciói úgy döntöttek, hogy nem szavaznak bizalmat az Adrian Veștea vezette kormánynak – jelentette be korábban Kelemen Hunor szövetségi elnök. Sőt, törvényhozóik a szavazás idején nem is tartózkodnak majd az ülésteremben. Ezt azzal indokolta, hogy nem akarják a kormány elleni szavazattal ellehetetleníteni az esetleges jövőbeni együttműködéseket.