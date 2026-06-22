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Ketten életüket vesztették, egy kiskorú súlyosan megsérült egy Bihar megyei balesetben

• Fotó: Bihar megyei tűzoltóság

Fotó: Bihar megyei tűzoltóság

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Egy férfi és egy nő meghalt, további három személy pedig megsérült egy vasárnap esti balesetben a Bihar megyei Éradonyban.

Székelyhon

2026. június 22., 11:142026. június 22., 11:14

2026. június 22., 11:162026. június 22., 11:16

A Bihar megyei tűzoltóság hétfői tájékoztatása szerint a vasárnap éjszaka a 19-es országúton történt balesetben két személyautó volt érintett, amelyekben összesen öten utaztak – ismerteti az Agerpres.

• Fotó: Bihar megyei tűzoltóság Galéria

Fotó: Bihar megyei tűzoltóság

Három személyt feszítővágókkal szabadítottak ki a roncsok közül. Ketten közülük

– egy férfi és egy nő – a helyszínen meghaltak, három személyt kórházba vittek.

A sérültek között van egy gyermek is, állapota súlyos.

• Fotó: Bihar megyei tűzoltóság Galéria

Fotó: Bihar megyei tűzoltóság

• Fotó: Bihar megyei tűzoltóság Galéria

Fotó: Bihar megyei tűzoltóság

Belföld Tragédia
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