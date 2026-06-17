Kelemen Hunor: az RMDSZ honatyái nem lesznek a teremben a Veștea-kormányról szóló szavazáskor

Az RMSZ parlamenti képviselői nem fogják támogatni a Veștea-kormány esetleges beiktatását – jelentette be szerdán Kelemen Hunor szövetségi elnök.

Székelyhon 2026. június 17., 14:292026. június 17., 14:29 2026. június 17., 15:202026. június 17., 15:20

A szövetségi elnök az RMDSZ parlamenti frakcióinak ülése után nyilatkozott az újságíróknak. Tájékoztatása szerint „szinte egyöntetűen”, egy tartózkodás mellett úgy döntöttek, hogy

nem lesznek jelen a teremben az esetleges bizalmi szavazáskor

– számolt be az Agerpres. Hirdetés Kelemen rámutatott arra is, hogy ami jelenleg történik, az nem Romániáról szól, hanem különböző pártok és pártokon belüli csoportok harcolnak egymással.

Mi nem akarunk részt venni ebben a küzdelemben. Ez nem a mi harcunk. Ha Romániáról lenne szó, akkor természetesen bent maradnánk az ülésteremben”