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Kelemen Hunor: az RMDSZ honatyái nem lesznek a teremben a Veștea-kormányról szóló szavazáskor

• Fotó: Kelemen Hunor/Facebook

Fotó: Kelemen Hunor/Facebook

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Az RMSZ parlamenti képviselői nem fogják támogatni a Veștea-kormány esetleges beiktatását – jelentette be szerdán Kelemen Hunor szövetségi elnök.

Székelyhon

2026. június 17., 14:292026. június 17., 14:29

2026. június 17., 15:202026. június 17., 15:20

A szövetségi elnök az RMDSZ parlamenti frakcióinak ülése után nyilatkozott az újságíróknak.

Tájékoztatása szerint „szinte egyöntetűen”, egy tartózkodás mellett úgy döntöttek, hogy

nem lesznek jelen a teremben az esetleges bizalmi szavazáskor

– számolt be az Agerpres.

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Kelemen rámutatott arra is, hogy ami jelenleg történik, az nem Romániáról szól, hanem különböző pártok és pártokon belüli csoportok harcolnak egymással.

Idézet
Mi nem akarunk részt venni ebben a küzdelemben. Ez nem a mi harcunk. Ha Romániáról lenne szó, akkor természetesen bent maradnánk az ülésteremben”

– tette hozzá.

Az RMDSZ elnöke azt is közölte, hogy Adrian Veșteának szerinte nem kellene elfogadnia a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) támogatását, „bármennyire is miniszterelnök kíván lenni”. „Még egy dolgot leszűrtem, és ez a folyamat már egy jó ideje megfigyelhető: megpróbálják (...) tisztára mosni az AUR-t, hogy kormányzati szempontból vállalható legyen” – jelentette ki, hozzátéve, ebbe az irányba vinne az is, ha Veștea elfogadja az AUR szavazatait.

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Belföld Politika
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