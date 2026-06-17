Kelemen Hunor: az RMDSZ honatyái nem lesznek a teremben a Veștea-kormányról szóló szavazáskor

Fotó: Kelemen Hunor/Facebook
Az RMSZ parlamenti képviselői nem fogják támogatni a Veștea-kormány esetleges beiktatását – jelentette be szerdán Kelemen Hunor szövetségi elnök.
2026. június 17., 14:292026. június 17., 14:29
2026. június 17., 15:202026. június 17., 15:20
A szövetségi elnök az RMDSZ parlamenti frakcióinak ülése után nyilatkozott az újságíróknak.
Tájékoztatása szerint „szinte egyöntetűen”, egy tartózkodás mellett úgy döntöttek, hogy
– számolt be az Agerpres.
Kelemen rámutatott arra is, hogy ami jelenleg történik, az nem Romániáról szól, hanem különböző pártok és pártokon belüli csoportok harcolnak egymással.
– tette hozzá.
Az RMDSZ elnöke azt is közölte, hogy Adrian Veșteának szerinte nem kellene elfogadnia a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) támogatását, „bármennyire is miniszterelnök kíván lenni”. „Még egy dolgot leszűrtem, és ez a folyamat már egy jó ideje megfigyelhető: megpróbálják (...) tisztára mosni az AUR-t, hogy kormányzati szempontból vállalható legyen” – jelentette ki, hozzátéve, ebbe az irányba vinne az is, ha Veștea elfogadja az AUR szavazatait.
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