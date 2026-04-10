Katonai tiszteletadással temették el Mircea Lucescut

Fotó: Silviu Matei/Agerpres

Katonai tiszteletadással temették el pénteken a bukaresti Bellu temetőben Mircea Lucescu egykori labdarúgót és legendás edzőt.

Székelyhon

2026. április 10., 14:262026. április 10., 14:26

A gyászszertartást a Szent Elefterie templomban tartották, ahonnan a Bellu temetőbe vonult a gyászmenet. Itt katonai tiszteletadás mellett helyezték örök nyugalomra Mircea Lucescut – számolt be az Agerpres.

A család kérésére mind a templomi, mind a temetési szertartáson csak a közeli hozzátartozók és a meghívottak vettek részt. Így is

mintegy 200-an kísérték utolsó útjára a neves labdarúgóedzőt,

köztük Mircea Rednic, Gheorghe Hagi, Ionuț Lupescu, Ioan Ovidiu Sabău, Dănuț Lupu, Marius Șumudică és Florin Constantinovici egykori labdarúgók, George Copos, Vasile Șiman és Gigi Nețoiu volt klubtulajdonosok vagy Mircea Geoană politikus.

A temetést megelőző két nap alatt körülbelül 15 ezren rótták le kegyeletüket a román válogatott egykori szövetségi kapitányának a bukaresti Nemzeti Arénában felravatalozott koporsójánál.

Mircea Lucescu kedden hunyt el, 80 éves korában. Halálhírét a bukaresti sürgősségi egyetemi kórház jelentette be, ahol az azt megelőző napokban kezelték.

Lucescu március 29-én került kórházba, miután rosszul lett a válogatott egyik edzését megelőző technikai értekezleten.

Állapotát megviselte, hogy a csapat a március 26-i, Törökország elleni vereséggel elveszítette esélyét a 2026-os világbajnoki részvétel kiharcolására.

Lucescu nem utazott el a válogatottal Szlovákiába, a múlt kedden 2-0-ra elveszített barátságos mérkőzésen Ionel Gane másodedző irányította a román csapatot.

A Román Labdarúgó-szövetség (FRF) április 2-án a honlapján jelentette be, hogy Mircea Lucescu szövetségi kapitányi megbízatása véget ért.

Mircea Lucescu irányításával a válogatott kivívta a pótselejtezős részvételt a márciusi vb-selejtező körben. A szakember mérlege ebben az időszakban a román kispadon 11 győzelem, 1 döntetlen és 6 vereség volt.

2026. április 10., péntek

Akár 50 bani eltérés is lehet az üzemanyagárakban – érdemes megnézni, hol tankolunk

Csökkentek az üzemanyagárak Romániában, a változás pedig Székelyföldön is érzékelhető: az adatok szerint több Hargita megyei töltőállomáson is 9 lej alatt tankolható a benzin, miután rövid idő alatt több lépcsőben is mérsékelték az árakat a kutak.

Sokan lemaradhatnak: így juttatható el időben a levélszavazat

Akik még nem adták le levélszavazatukat, már nem lehetnek biztosak, hogy a postai úton feladott boríték időben megérkezik. Ezért fontos, hogy azokat az RMDSZ vagy az Eurotrans Alapítvány irodáin keresztül juttassák el, vagy a konzulátuson adják le.

Orbán Viktor: Magyarországnak most összefogásra, egységre és biztonságra van szüksége

Magyarországnak most összefogásra, egységre és biztonságra van szüksége - jelentette ki a miniszterelnök péntek reggel a Facebook-oldalán közzétett videóban.

Már 231 ezer levélszavazatot adtak le a választópolgárok

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező csaknem 497 ezer választópolgár közül 231 ezren már leadtak levélszavazatot a Nemzeti Választási Iroda (NVI) péntek reggeli adatai szerint.

Két betörés elkövetőjét is sikerült azonosítaniuk a rendőröknek

Két lopási ügyet is felgöngyölített a Kovászna megyei rendőrség, az elkövetők őrizetben várják a hatóságok további döntését.

A kórusmuzsika ünnepe Kézdivásárhelyen

Az elsőt 1995-ben hozták tető alá, egy évvel azt követően, hogy a mostani társszervezője, a Pro Cantus Egyesület, illetve kamrakórus létrejött. Pénteken és szombaton Kézdivásárhelyen tartják a Felsőháromszéki Kórusfesztivál 29. kiadását.

Felelősségre vonnák Mihai Tîrnoveanut, amiért magyarellenes uszítással gyalázta meg a húsvét ünnepét

Az unitáriusok Rómája – így emlegették régen Bölönt, amelynek vártemplomáról a Nemzet útja vezetője az állítja, hogy korábban ortodox volt. Mihai Tîrnoveanut történelemhamisítással vádolják és panaszt tesznek ellene a diszkriminációellenes tanácsnál.

Kifogásolható és rosszul tárolt élelmiszerek miatt közel 4 millió lej értékben bírságolt a fogyasztóvédelem

Az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC) április 6. és 9. között több mint ezer gazdasági szereplőnél végzett ellenőrzéseket, és megközelítőleg 3,8 millió lej értékben szabott ki bírságokat.

Semjén Zsolt: szükség van minden magyar kiállására

Részvételre buzdítja a határon túli magyarokat az országgyűlési választásokon Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes.

Új korszak kezdődik: megérkezett a Da Vinci robot a csíkszeredai kórházba

Leszállították azt a 14,5 millió lejes Da Vinci robotsebészeti eszközt a csíkszeredai kórházba, amellyel a jövőben minimális beavatkozással és nagyobb precizitással végezhetnek elsősorban onkológiai műtéteket. A gépeket a sajtónak is megmutatták.

