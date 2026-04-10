Katonai tiszteletadással temették el Mircea Lucescut

Fotó: Silviu Matei/Agerpres
Katonai tiszteletadással temették el pénteken a bukaresti Bellu temetőben Mircea Lucescu egykori labdarúgót és legendás edzőt.
A gyászszertartást a Szent Elefterie templomban tartották, ahonnan a Bellu temetőbe vonult a gyászmenet. Itt katonai tiszteletadás mellett helyezték örök nyugalomra Mircea Lucescut – számolt be az Agerpres.
A család kérésére mind a templomi, mind a temetési szertartáson csak a közeli hozzátartozók és a meghívottak vettek részt. Így is
köztük Mircea Rednic, Gheorghe Hagi, Ionuț Lupescu, Ioan Ovidiu Sabău, Dănuț Lupu, Marius Șumudică és Florin Constantinovici egykori labdarúgók, George Copos, Vasile Șiman és Gigi Nețoiu volt klubtulajdonosok vagy Mircea Geoană politikus.
A temetést megelőző két nap alatt körülbelül 15 ezren rótták le kegyeletüket a román válogatott egykori szövetségi kapitányának a bukaresti Nemzeti Arénában felravatalozott koporsójánál.
Mircea Lucescu kedden hunyt el, 80 éves korában. Halálhírét a bukaresti sürgősségi egyetemi kórház jelentette be, ahol az azt megelőző napokban kezelték.
Állapotát megviselte, hogy a csapat a március 26-i, Törökország elleni vereséggel elveszítette esélyét a 2026-os világbajnoki részvétel kiharcolására.
Lucescu nem utazott el a válogatottal Szlovákiába, a múlt kedden 2-0-ra elveszített barátságos mérkőzésen Ionel Gane másodedző irányította a román csapatot.
A Román Labdarúgó-szövetség (FRF) április 2-án a honlapján jelentette be, hogy Mircea Lucescu szövetségi kapitányi megbízatása véget ért.
Mircea Lucescu irányításával a válogatott kivívta a pótselejtezős részvételt a márciusi vb-selejtező körben. A szakember mérlege ebben az időszakban a román kispadon 11 győzelem, 1 döntetlen és 6 vereség volt.
