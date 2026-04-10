Katonai tiszteletadással temették el Mircea Lucescut

Katonai tiszteletadással temették el pénteken a bukaresti Bellu temetőben Mircea Lucescu egykori labdarúgót és legendás edzőt.

A gyászszertartást a Szent Elefterie templomban tartották, ahonnan a Bellu temetőbe vonult a gyászmenet. Itt katonai tiszteletadás mellett helyezték örök nyugalomra Mircea Lucescut – számolt be az Agerpres.

A család kérésére mind a templomi, mind a temetési szertartáson csak a közeli hozzátartozók és a meghívottak vettek részt. Így is