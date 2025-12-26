Karácsony éjjel is szólt a RO-Alert – dróntámadásokra figyelmeztették a Tulcea megyeieket

Oroszország a csütörtökről péntekre virradó éjszaka újabb dróntámadásokat intézett a román határ közelében lévő ukrán kikötői infrastruktúra ellen; a hatóságok RO-Alert üzenetben figyelmeztették az ukrán határral szomszédos Tulcea megye lakosságát drónok vagy dróndarabok becsapódásának veszélyére.

Székelyhon 2025. december 26., 14:592025. december 26., 14:59

A védelmi minisztérium péntek reggeli tájékoztatása szerint hajnali 1 óra körül a hadsereg radarrendszerei olyan

drónokat észleltek az ukrán légtérben, amelyek röppályája megközelítette a Romániával közös határt.