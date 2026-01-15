Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Jóval magasabb román nyelvi szintről indítanak ötödikben a magyar diákok, mint amilyen szintre eljutottak negyedikben

Ferencz-Salamon Alpár: szükség van az 5–8. osztályos tananyag újragondolására és a nyelvi szintekhez való igazítására • Fotó: Tuchiluș Alex

Ferencz-Salamon Alpár: szükség van az 5–8. osztályos tananyag újragondolására és a nyelvi szintekhez való igazítására

Fotó: Tuchiluș Alex

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A jelenlegi tanterv a magyar ötödikes diákoktól a valós nyelvi kompetenciáiknál magasabb szintű románnyelv-tudást vár el. Az RMPSZ és az RMDSZ közös memorandumban kéri a tanügyminisztériumot, hogy tervezzék újra a román nyelvoktatást az 5-8. osztályban.

Hajnal Csilla

2026. január 15., 11:332026. január 15., 11:33

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Szakmai beadvánnyal fordult az oktatási minisztériumhoz a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) annak érdekében, hogy

átgondolják a román nyelv oktatását a kisebbségi diákok számára.

A kezdeményezés hátteréről Ferencz-Salamon Alpár, az RMPSZ szakmai alelnöke beszélt a Székelyhonnak.

A javaslat középpontjában az 5–8. osztályos román nyelv és irodalom tanterv áll. Miközben az elemi oktatás tananyaga, valamint a nemrég megújított középiskolai tanterv már az európai nyelvi keretreferencia szintjeihez igazodik, addig az

5–8. osztályos tananyag még egy 13–14 évvel ezelőtti szemléletet tükröz.

Ennek következtében a tanterv a diákoktól a valós nyelvi kompetenciáiknál magasabb szintű tudást vár el – szögezte le Ferencz-Salamon Alpár.

Nem lehet egy magasabb nyelvi szintről kezdeni az ötödiket

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az elemi oktatás végén A1–A1+ szintre eljutó tanulók az ötödik osztályban hirtelen egy jóval magasabb, akár B1-es szintű elvárással szembesülnek.

Egy második nyelvet tanuló gyermek esetében ez nem reális, és komoly nehézségeket okoz.

Éppen ezért szükséges az 5–8. osztályos tananyag újragondolása és a nyelvi szintekhez való igazítása még azelőtt, hogy új tankönyvek készülnének erre az oktatási ciklusra, ugyanez vonatkozik a nyolcadik osztály végén esedékes záróvizsga tételmintáira is.

Hirdetés

A problémát nemrég szakmai műhelykonferenciákon elemezték, ahol olyan szakértők vettek részt, akik tapasztalattal rendelkeznek tantervfejlesztésben, tankönyvírásban és vizsgatételek összeállításában.

A Babeș-Bolyai Tudományegyetem szakmai intézetének közreműködésével egyértelművé vált: az oktatási szintek közötti összehangolatlanságot sürgősen orvosolni kell.

A pedagógusszövetség szakmai vezetője szerint az elemi és a középiskolai tanterv már jó irányba halad, ehhez kell hozzáigazítani az 5–8. osztályos anyagot is. A cél egy olyan, egymásra épülő, természetes nyelvi kompetenciafejlesztési folyamat kialakítása, amely méltányos feltételeket biztosít, és valóban a román nyelv elsajátítását szolgálja.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Ideális esetben már a 2026-ra megjelenhet az átdolgozott tananyag

A memorandumot eljuttatták az oktatási miniszterhez, a minisztérium vezetőségéhez, az államtitkárokhoz – köztük Kallós Zoltán kisebbségi államtitkárhoz –, valamint a politikai döntéshozókhoz is. Ferencz-Salamon Alpár elmondta, a középiskolai tanterv és a vizsgatételek korábbi, pozitív változásai is hasonló egyeztetések eredményei voltak, ezért bíznak abban, hogy ezúttal is lesz fogadókészség.

A 2025-ben érettségizett magyar diákok eredményei is bizonyítják, hogy pozitív irányba mozdult el Romániában a kisebbségi tagozatok román nyelv és irodalom oktatása.

Civil szervezetként az RMPSZ munkája ezzel lezárult, a kidolgozott anyagot átadták a döntéshozóknak. Amint Ferencz-Salamon Alpár kifejtette, realista lévén tudja, hogy a dolgok milyen ritmusban tudnak működni a mi közoktatási rendszerünkben, de mégis abban reménykedik, hogy az elkövetkező időszakban kézzelfogható változások következnek. Ideális esetben már a 2026-os nyolcadikos vizsgákon megjelenhet az átdolgozott tananyag és az ahhoz igazított tételminta, ami méltányosabb vizsgakörülményeket teremthet a magyar diákok számára.

Belföld RMDSZ Oktatás
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Gyilkosságot jelentett be egy fiú, de a rendőrség hiába mozgósított nagy erőket
Hatalmas robbanás történt a lugosi rendőrségen – videóval
Az idei első bajnoki ellenfél előtt a havazással kell megbirkóznia az FK Csíkszeredának
Lemondott egy erdélyi polgármester, mert nem akar népszerűtlen döntéseket hozni, magyar helyettese veheti át a feladatát
Három meccsre tiltották el a Csíkszeredai Sportklub légiósát (videóval)
Villáminterjú Czikó Juliánnával: A félelemtől nagyon félek
Gyilkosságot jelentett be egy fiú, de a rendőrség hiába mozgósított nagy erőket
Székelyhon

Gyilkosságot jelentett be egy fiú, de a rendőrség hiába mozgósított nagy erőket
Hatalmas robbanás történt a lugosi rendőrségen – videóval
Székelyhon

Hatalmas robbanás történt a lugosi rendőrségen – videóval
Az idei első bajnoki ellenfél előtt a havazással kell megbirkóznia az FK Csíkszeredának
Székely Sport

Az idei első bajnoki ellenfél előtt a havazással kell megbirkóznia az FK Csíkszeredának
Lemondott egy erdélyi polgármester, mert nem akar népszerűtlen döntéseket hozni, magyar helyettese veheti át a feladatát
Krónika

Lemondott egy erdélyi polgármester, mert nem akar népszerűtlen döntéseket hozni, magyar helyettese veheti át a feladatát
Három meccsre tiltották el a Csíkszeredai Sportklub légiósát (videóval)
Székely Sport

Három meccsre tiltották el a Csíkszeredai Sportklub légiósát (videóval)
Villáminterjú Czikó Juliánnával: A félelemtől nagyon félek
Nőileg

Villáminterjú Czikó Juliánnával: A félelemtől nagyon félek
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 15., csütörtök

Visszatér a fagy: országszerte lehűl az idő a következő napokban

Különösen hideg idő, fagyos éjszakák és reggelek, vegyes halmazállapotú csapadék és megélénkülő szél várható keddig Románia egész területén – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) csütörtökön kiadott figyelmeztető előrejelzéséből.

Visszatér a fagy: országszerte lehűl az idő a következő napokban
Visszatér a fagy: országszerte lehűl az idő a következő napokban
2026. január 15., csütörtök

Visszatér a fagy: országszerte lehűl az idő a következő napokban
Hirdetés
2026. január 15., csütörtök

A kormány is elismeri: megdrágult az élet, ezért tíz lejt emel

A kormány szerdán elfogadott határozata szerint napi 22 lejről napi 32 lejre emelkedik a gyermekeket, fogyatékkal élőket és más sérülékeny csoportokat ellátó bentlakásos intézményekben az egy főre jutó élelmezési keret összege.

A kormány is elismeri: megdrágult az élet, ezért tíz lejt emel
A kormány is elismeri: megdrágult az élet, ezért tíz lejt emel
2026. január 15., csütörtök

A kormány is elismeri: megdrágult az élet, ezért tíz lejt emel
2026. január 15., csütörtök

Bizonytalan az évkezdés, még nem tudni, milyen beruházásokra lesz pénz idén

Helyi költségvetés híján még csak visszafogottan terveznek a háromszéki önkormányzatok, így a gidófalvi is, amelynek polgármestere közösségi oldalán számolt be a tervekről.

Bizonytalan az évkezdés, még nem tudni, milyen beruházásokra lesz pénz idén
Bizonytalan az évkezdés, még nem tudni, milyen beruházásokra lesz pénz idén
2026. január 15., csütörtök

Bizonytalan az évkezdés, még nem tudni, milyen beruházásokra lesz pénz idén
2026. január 15., csütörtök

Sürgősségi útjavítási munkálatok Marosvásárhelyen
Sürgősségi útjavítási munkálatok Marosvásárhelyen
Sürgősségi útjavítási munkálatok Marosvásárhelyen
2026. január 15., csütörtök

Sürgősségi útjavítási munkálatok Marosvásárhelyen
Hirdetés
2026. január 15., csütörtök

Igazságügyi reform: megszűntetnék az alacsony ügyforgalmú bíróságokat

Az igazságügyi törvények felülvizsgálatára létrehozott munkacsoport második ülésén a felek többek között megállapodtak abban, hogy egy öt évre szóló tervet dolgoznak ki az igazságszolgáltatásban tapasztalható munkaerőhiány kezelésére.

Igazságügyi reform: megszűntetnék az alacsony ügyforgalmú bíróságokat
Igazságügyi reform: megszűntetnék az alacsony ügyforgalmú bíróságokat
2026. január 15., csütörtök

Igazságügyi reform: megszűntetnék az alacsony ügyforgalmú bíróságokat
2026. január 14., szerda

Filmekkel, színházi előadásokkal, lemezbemutató koncertekkel indul az év a gyergyóalfalvi művelődési központnál

Változatos programkínálattal várja a közönséget a gyergyóalfalvi Petőfi Művelődési Központ a következő hetekben.

Filmekkel, színházi előadásokkal, lemezbemutató koncertekkel indul az év a gyergyóalfalvi művelődési központnál
Filmekkel, színházi előadásokkal, lemezbemutató koncertekkel indul az év a gyergyóalfalvi művelődési központnál
2026. január 14., szerda

Filmekkel, színházi előadásokkal, lemezbemutató koncertekkel indul az év a gyergyóalfalvi művelődési központnál
2026. január 14., szerda

Közgyűlésre hívják a gyergyószentmiklósi földtulajdonosokat

Gyergyószentmiklós önkormányzata értesíti a város mezőgazdasági földtulajdonosait, hogy január 15-én, 9 órától közgyűlést tartanak a képviselő-testület üléstermében. Bizottsági tagokat választanak.

Közgyűlésre hívják a gyergyószentmiklósi földtulajdonosokat
Közgyűlésre hívják a gyergyószentmiklósi földtulajdonosokat
2026. január 14., szerda

Közgyűlésre hívják a gyergyószentmiklósi földtulajdonosokat
Hirdetés
2026. január 14., szerda

Sokan kijátsszák a gépjárműadó kifizetését

Cseke Attila fejlesztési miniszter szerdán kijelentette, hogy Romániában létezik egy olyan réteg, amelyik a szabályokat tudatosan kijátszva nem fizet helyi adót, miközben a többség becsületesen eleget tesz kötelezettségeinek.

Sokan kijátsszák a gépjárműadó kifizetését
Sokan kijátsszák a gépjárműadó kifizetését
2026. január 14., szerda

Sokan kijátsszák a gépjárműadó kifizetését
2026. január 14., szerda

Nem sikerült egységesíteni a hulladékgazdálkodást Csíkszeredában, több területen is kihívások elé néz a városvezetés

Az adóemelés, közlekedés és parkolás mellett többek között a tervezett Drakula Park, az okoskukák, és a Harvíz Rt. óriáspályázata kerültek terítékre témaként a csíkszeredai városvezetés által megszervezett szerdai sajtóbeszélgetésen.

Nem sikerült egységesíteni a hulladékgazdálkodást Csíkszeredában, több területen is kihívások elé néz a városvezetés
Nem sikerült egységesíteni a hulladékgazdálkodást Csíkszeredában, több területen is kihívások elé néz a városvezetés
2026. január 14., szerda

Nem sikerült egységesíteni a hulladékgazdálkodást Csíkszeredában, több területen is kihívások elé néz a városvezetés
2026. január 14., szerda

Mit kezdjek az életemmel? – fiatalokat érintő aktuális témák

A fiatalokat érintő kérdésekről tartanak előadásokat és panelbeszélgetéseket szakemberek január 20-án, a Szakszervezetek Művelődési Házában. A rendezvény érdemi válaszokkal szolgál a fiatalok dilemmáira.

Mit kezdjek az életemmel? – fiatalokat érintő aktuális témák
Mit kezdjek az életemmel? – fiatalokat érintő aktuális témák
2026. január 14., szerda

Mit kezdjek az életemmel? – fiatalokat érintő aktuális témák
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!