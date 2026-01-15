Jóval magasabb román nyelvi szintről indítanak ötödikben a magyar diákok, mint amilyen szintre eljutottak negyedikben

Ferencz-Salamon Alpár: szükség van az 5–8. osztályos tananyag újragondolására és a nyelvi szintekhez való igazítására

A jelenlegi tanterv a magyar ötödikes diákoktól a valós nyelvi kompetenciáiknál magasabb szintű románnyelv-tudást vár el. Az RMPSZ és az RMDSZ közös memorandumban kéri a tanügyminisztériumot, hogy tervezzék újra a román nyelvoktatást az 5-8. osztályban.

Szakmai beadvánnyal fordult az oktatási minisztériumhoz a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) annak érdekében, hogy

átgondolják a román nyelv oktatását a kisebbségi diákok számára.

A kezdeményezés hátteréről Ferencz-Salamon Alpár, az RMPSZ szakmai alelnöke beszélt a Székelyhonnak. A javaslat középpontjában az 5–8. osztályos román nyelv és irodalom tanterv áll. Miközben az elemi oktatás tananyaga, valamint a nemrég megújított középiskolai tanterv már az európai nyelvi keretreferencia szintjeihez igazodik, addig az

5–8. osztályos tananyag még egy 13–14 évvel ezelőtti szemléletet tükröz.

Ennek következtében a tanterv a diákoktól a valós nyelvi kompetenciáiknál magasabb szintű tudást vár el – szögezte le Ferencz-Salamon Alpár. Nem lehet egy magasabb nyelvi szintről kezdeni az ötödiket Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az elemi oktatás végén A1–A1+ szintre eljutó tanulók az ötödik osztályban hirtelen egy jóval magasabb, akár B1-es szintű elvárással szembesülnek.

Egy második nyelvet tanuló gyermek esetében ez nem reális, és komoly nehézségeket okoz.

Éppen ezért szükséges az 5–8. osztályos tananyag újragondolása és a nyelvi szintekhez való igazítása még azelőtt, hogy új tankönyvek készülnének erre az oktatási ciklusra, ugyanez vonatkozik a nyolcadik osztály végén esedékes záróvizsga tételmintáira is. A problémát nemrég szakmai műhelykonferenciákon elemezték, ahol olyan szakértők vettek részt, akik tapasztalattal rendelkeznek tantervfejlesztésben, tankönyvírásban és vizsgatételek összeállításában.

A Babeș-Bolyai Tudományegyetem szakmai intézetének közreműködésével egyértelművé vált: az oktatási szintek közötti összehangolatlanságot sürgősen orvosolni kell.

A pedagógusszövetség szakmai vezetője szerint az elemi és a középiskolai tanterv már jó irányba halad, ehhez kell hozzáigazítani az 5–8. osztályos anyagot is. A cél egy olyan, egymásra épülő, természetes nyelvi kompetenciafejlesztési folyamat kialakítása, amely méltányos feltételeket biztosít, és valóban a román nyelv elsajátítását szolgálja.

Fotó: Haáz Vince

Ideális esetben már a 2026-ra megjelenhet az átdolgozott tananyag A memorandumot eljuttatták az oktatási miniszterhez, a minisztérium vezetőségéhez, az államtitkárokhoz – köztük Kallós Zoltán kisebbségi államtitkárhoz –, valamint a politikai döntéshozókhoz is. Ferencz-Salamon Alpár elmondta, a középiskolai tanterv és a vizsgatételek korábbi, pozitív változásai is hasonló egyeztetések eredményei voltak, ezért bíznak abban, hogy ezúttal is lesz fogadókészség.

A 2025-ben érettségizett magyar diákok eredményei is bizonyítják, hogy pozitív irányba mozdult el Romániában a kisebbségi tagozatok román nyelv és irodalom oktatása.