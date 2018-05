Jöttek, láttak, és megint a semmivel maradtak

Elfogyott az árvátfalviak türelme, azt várják, hogy nyáron a csapból folyjon a víz • Fotó: Barabás Ákos

A csöveket akkor le is pakolták Árvátfalva közepén, azóta viszont senki feléjük sem nézett – mondta el keserűen Cseke Ildikó. „Azért jöttünk a polgármester úrhoz, hogy elmondja, idén nyáron a kútról kell-e hordjuk a vizet, vagy lesz megoldás.

Már öt éve ismétlődő forgatókönyvről számoltak be lapunknak az árvátfalvi lakosok: Felsőboldogfalva község vezetősége minden tavasszal beígéri a megoldást a vízhiányra, a megvalósítás azonban minden évben várat magára, így a nyári hónapokban a falu háztartásainak mintegy felében nincs vezetékes víz. Az árvátfalviak már több ízben aláírást gyűjtöttek, a helyzet rendezésére kérve a község vezetőségét, idén tavasszal pedig

Sándor József polgármester azonban ezúttal arról számolt be az árvátfalvi delegációnak, hogy újabb fordulat következett be a történetben: május elsejétől ugyanis Székelyudvarhelyhez hasonlóan vízszolgáltatót váltott Felsőboldogfalva község. „A napokban volt találkozónk a Harvíz Rt.-vel, a jó hír, hogy a váltással közel egy lejjel lesz olcsóbb a vezetékes víz” – magyarázta az elöljáró. Szolgáltatás híján azonban ez különösképpen nem érdekelte az árvátfalviakat, így a polgármester azt is elárulta, hogy

a korábbi szolgáltatóval nem sikerült dűlőre jutni az árvátfalvi helyzet kapcsán, ezért késett a beruházás.

„Most azzal szembesültünk, hogy a községnek nincs egy olyan telekkönyvezett területe, ahová a rendszer kiépítéséhez szükséges pumpaházat telepíteni tudnánk” – magyarázta. Mint azonban kiderült, a berendezés elhelyezésére mindössze egy húsz négyzetméteres területre volna szükség. Hozzátette,

az árvátfalviak „tálcán kapták” a vezetékeket, ezért nincs helye az elégedetlenségnek.

„Öt éve mind húzódik ez a probléma, és csak ígérteket kaptunk, ugyanis mindig az volt a szöveg, hogy megvan a pénz és megvannak az engedélyek a hálózat kiépítésére. Nem jogos ezt most az árvátfalviak fejéhez vágni, ugyanis eddig egyszer sem merült fel, hogy a beruházáshoz szükséges pénz ne lenne meg” – háborodott fel az elhangzottakon Pálfi Emília. Elmondta,

abszurd, hogy egy húsz négyzetméteres terület miatt akadt el éveken át a kivitelezés. „Ha ezt valaki jelezte volna, akkor biztosan találtunk volna megoldást”

– tette hozzá. A megoldás valóban nem váratott sokat magára, mint kiderült, Árvátfalván a közbirtokosságnak lenne is egy megfelelő területe, amelyet szívesen használatba adnának a község vezetőségének.